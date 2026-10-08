НАСА показа впечатляващ изгрев над Марс, заснет от „Кюриосити“ (ВИДЕО)

Слънчевата светлина огрява назъбени скални образувания на хоризонта в ново изображение от Марс, публикувано от НАСА. Кадърът е заснет от марсохода „Кюриосити“ около час след изгрева с камерата Mastcam, докато апаратът продължава изкачването си по планината Шарп.

В далечината се виждат скали, изваяни от вятъра. Те са част от слой, който се различава значително от останалите пластове, през които марсоходът е преминал. Образуванията са известни като ярданги – хребети, създадени, когато вятърът постепенно отнема по-меките части на скалата.

Скалният слой пази следи от миналото на Марс

„Ярките назъбени върхове в далечината са скален слой, който се отличава значително по външен вид от всички останали слоеве, през които марсоходът е преминал досега“, обяснява Ашвин Васавада, планетарен учен от Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Калифорния и научен ръководител на мисията „Кюриосити“.

По думите му материалът може първоначално да е бил пренесен от вятъра седимент – пясък или дори вулканична пепел, попаднала в кратера вследствие на близка вулканична дейност. След втвърдяването му в скала вятърът е оформил характерните хребети.

Слоят вероятно се е формирал преди около три милиарда години и обхваща приблизително 16 километра в северозападните части на планината Шарп. Той обаче не изглежда да е част от непрекъснатата последователност от пластове, изграждащи планината. Според Васавада се намира над геоложко „несъгласие“ – период, през който по-старите слоеве са били ерозирани, преди да се натрупа нов материал.

„Кюриосити“ се приближава към необичайния терен

Марсоходът каца през 2012 г. в кратера Гейл близо до екватора на Марс, а от 2014 г. изкачва планината Шарп, висока около пет километра. По време на постепенното си придвижване той е преодолял денивелация от над един километър – най-голямата височина, изкачвана от апарат на Марс, според НАСА.

Пластовете на планината са важни за учените, защото съхраняват данни за различни периоди от геоложката история на планетата. Изследванията на „Кюриосити“ вече са дали сведения за древни езера и потоци в района, когато Марс е бил по-влажен и по-топъл.

НАСА очаква „Кюриосити“ да достигне слоя с ярданги през 2027 или 2028 г. Тогава инструментите на марсохода ще могат да изследват по-подробно състава и произхода на необичайните скални образувания. Мисията продължава да проучва геологията и климата на Марс, както и дали в миналото на планетата е имало условия, подходящи за микробен живот.

На Марс работи и друг марсоход на НАСА – „Пърсивиърънс“, който се движи по периферията на кратера Йезеро в северното полукълбо.

Източник: vesti.bg