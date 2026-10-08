Рецепта на деня: Гош-е фил - хрупкави слонски ушички с шамфъстък

Необходими продукти:

За тестото:

бяло брашно - 300 г;

яйце - 1 бр.;

прясно мляко - 120 мл

олио - 2 с.л.;

захар - 1 с.л.;

бакпулвер - 1/2 ч.л.;

смлян кардамон - 1/2 ч.л.;

сол - 1 щипка.

За пържене и поръсване:

олио - 700 мл;

пудра захар - 60 г;

шамфъстък - 40 г.

Начин на приготвяне:

Брашното се пресява заедно с бакпулвера, солта и кардамона. След това се прибавят захарта, яйцето, олиото и млякото. Замесва се гладко и еластично тесто, което не трябва да лепне по ръцете. Ако е прекалено меко, се добавя малко брашно, без да се прекалява.

Оформеното тесто се покрива и се оставя да почине за около 25–30 минути. След това се разделя на две части и се разточва много тънко – приблизително 2 милиметра.

От разточеното тесто се изрязват кръгчета с диаметър около 5–6 сантиметра. В средата на всяко кръгче се прави плитка вдлъбнатина с пръст или с дръжката на дървена лъжица. Единият край може леко да се прищипе, за да наподобява слонско ухо.

За пърженето са необходими около 700 милилитра олио. То трябва да бъде умерено към силно загрято, но не прекалено, за да не потъмнеят сладките отвън, преди да станат хрупкави. Малко парченце тесто може да покаже дали температурата е подходяща – то трябва да изплува веднага и около него да се образуват фини мехурчета.

Ушичките се пържат на малки порции по 40–60 секунди от всяка страна. Когато станат златисти и краищата им се втвърдят, се изваждат с решетъчна лъжица и се оставят върху кухненска хартия.

Докато са още леко топли, гош-е фил се поръсват с 60 грама пудра захар. Добавят се и 40 грама едро нарязан шамфъстък, който придава цвят и допълнителна текстура.

Десертът е най-хрупкав в деня на приготвянето.

Източник: recepti.gotvach.bg