Рецепта на деня: Чийзкейк баклава

Необходими продукти:
За основата:
- фини кори за баница - 400 г;
- краве масло - 150 г;
- орехи - 180 г;
- канела - 1 ч.л.
За крема:
- крема сирене - 600 г;
- заквасена сметана - 200 г;
- захар - 130 г;
- яйца - 4 бр.;
- царевично нишесте - 15 г;
- ванилия - 1 ч.л.;
- настъргана лимонова кора - 1 ч.л.
За сиропа:
- мед - 120 г;
- вода - 100 мл;
- лимонов сок - 1 с.л.
За поръсване:
- шамфъстък - 70 г
Начин на приготвяне:
Фурната се загрява на 170 градуса без вентилатор. Кръгла форма с диаметър 24 см се намазва с масло, а около две трети от корите се подреждат последователно в нея. Всяка кора се намазва с разтопено масло, като краищата се оставят да излизат извън формата. Така се оформя високата хрупкава рамка на десерта.
Орехите се нарязват едро, смесват се с канелата и се разпределят върху корите. Кремът се приготвя, като крема сиренето и захарта се разбъркват до гладкост. След това се добавят сметаната, ванилията, лимоновата кора и нишестето. Яйцата се слагат едно по едно и сместа се разбърква кратко.
Печене, сироп и охлаждане
Кремът се излива върху ореховия слой. Останалите кори и стърчащите краища се набират около него, без да покриват средата, и се намазват обилно с масло. Десертът се пече 55-60 минути. Готов е, когато корите са добре зачервени, краищата на крема са стегнати, а средата леко потрепва при разклащане.
Докато чийзкейкът се пече, се приготвя сироп от 120 г мед, 100 мл вода и една супена лъжица лимонов сок. Сместа се вари 5 минути на умерен огън. След изпичането десертът се оставя за 10 минути във формата, а топлият сироп се разпределя главно върху корите и ядковия ръб. Отгоре се поръсва с нарязан шамфъстък.
Чийзкейк баклавата трябва да се охлади напълно, преди да бъде прибрана в хладилник за поне 3 часа. Реже се с остър нож и се съхранява покрита до 3 дни. С времето корите постепенно омекват от сиропа.
Източник: recepti.gotvach.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще ти
10:16 11.11.2026