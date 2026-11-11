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Рецепта на деня: Чийзкейк баклава
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Чийзкейк баклава

11 Ноември, 2026 10:05 597 1

  • чийзкейк баклава-
  • домашни десерти-
  • баклава-
  • орехи-
  • шамфъстък

Десерт, който съчетава хрупкави кори и нежен крем

Рецепта на деня: Чийзкейк баклава - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За основата:

  • фини кори за баница - 400 г;
  • краве масло - 150 г;
  • орехи - 180 г;
  • канела - 1 ч.л.

За крема:

  • крема сирене - 600 г;
  • заквасена сметана - 200 г;
  • захар - 130 г;
  • яйца - 4 бр.;
  • царевично нишесте - 15 г;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • настъргана лимонова кора - 1 ч.л.

За сиропа:

  • мед - 120 г;
  • вода - 100 мл;
  • лимонов сок - 1 с.л.

За поръсване:

  • шамфъстък - 70 г

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 170 градуса без вентилатор. Кръгла форма с диаметър 24 см се намазва с масло, а около две трети от корите се подреждат последователно в нея. Всяка кора се намазва с разтопено масло, като краищата се оставят да излизат извън формата. Така се оформя високата хрупкава рамка на десерта.

Орехите се нарязват едро, смесват се с канелата и се разпределят върху корите. Кремът се приготвя, като крема сиренето и захарта се разбъркват до гладкост. След това се добавят сметаната, ванилията, лимоновата кора и нишестето. Яйцата се слагат едно по едно и сместа се разбърква кратко.

Печене, сироп и охлаждане

Кремът се излива върху ореховия слой. Останалите кори и стърчащите краища се набират около него, без да покриват средата, и се намазват обилно с масло. Десертът се пече 55-60 минути. Готов е, когато корите са добре зачервени, краищата на крема са стегнати, а средата леко потрепва при разклащане.

Докато чийзкейкът се пече, се приготвя сироп от 120 г мед, 100 мл вода и една супена лъжица лимонов сок. Сместа се вари 5 минути на умерен огън. След изпичането десертът се оставя за 10 минути във формата, а топлият сироп се разпределя главно върху корите и ядковия ръб. Отгоре се поръсва с нарязан шамфъстък.

Чийзкейк баклавата трябва да се охлади напълно, преди да бъде прибрана в хладилник за поне 3 часа. Реже се с остър нож и се съхранява покрита до 3 дни. С времето корите постепенно омекват от сиропа.

Източник: recepti.gotvach.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще ти

    0 1 Отговор
    Избича такъв чийзкейк, че с лъжица ще го събираш.

    10:16 11.11.2026