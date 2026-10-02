Рецепта на деня: Лек френски пай със сливи и крем от извара

Необходими продукти:

За масленото тесто:

брашно - 220 г

студено краве масло - 120 г

пудра захар - 50 г

яйце - 1 бр.

сол - 1 щипка

студена вода - 1 с.л. при нужда

масло за формата - 10 г

За крема от извара:

фина извара - 500 г

заквасена сметана - 150 г

яйца - 3 бр.

захар - 120 г

ванилова захар - 10 г

царевично нишесте - 35 г

настъргана лимонова кора - 1 ч.л.

За сливите:

сливи - 500 г

кафява захар - 2 с.л.

канела - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Брашното се смесва с пудрата захар и солта, след което към тях се добавя студеното масло на кубчета. Сместа се претрива с пръсти до фини маслени трохи. Яйцето събира тестото на топка, без продължително месене. След 30 минути в хладилника тестото се разточва и се поставя във форма с падащо дъно с диаметър 22-24 сантиметра.

Тестото се надупчва с вилица и се покрива с хартия за печене и тежести или сухи бобчета. Основата се пече на 180 градуса за 12 минути, след което хартията и тежестите се отстраняват. Допичането продължава още 5 минути.

За крема се използват 500 г фина извара, 150 г заквасена сметана, три яйца, 120 г захар, 10 г ванилова захар, 35 г царевично нишесте и една чаена лъжичка настъргана лимонова кора. Ако изварата е зърнеста, се пасира или се претрива през цедка.

Продуктите се разбъркват до плътен и гладък крем, без прекалено дълго разбиване. Така се ограничава навлизането на излишен въздух, който може да повлияе на структурата при печене.

Около 500 г сливи се измиват, подсушават и почистват от костилките. Нарязват се на едри резени или четвъртинки и се овкусяват с две супени лъжици кафява захар и половин чаена лъжичка канела. Кората може да остане.

Кремът се излива върху предварително изпечената основа, а сливите се подреждат отгоре. Част от плодовете се притискат леко в крема. Паят се пече на 170 градуса за 45-50 минути. Краищата трябва да са стегнати и златисти, докато средата леко трепва при разклащане.

Готовият десерт се оставя във формата поне 1 час, след което се охлажда напълно. За по-добра текстура се препоръчват още 2-3 часа в хладилник. Паят се реже с остър нож и може да се поднесе охладен или на стайна температура. Покрит, се съхранява в хладилник до 3 дни.

Източник: Gotvach.bg