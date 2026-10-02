Рецепта на деня: Лек френски пай със сливи и крем от извара

Необходими продукти:
За масленото тесто:
- брашно - 220 г
- студено краве масло - 120 г
- пудра захар - 50 г
- яйце - 1 бр.
- сол - 1 щипка
- студена вода - 1 с.л. при нужда
- масло за формата - 10 г
За крема от извара:
- фина извара - 500 г
- заквасена сметана - 150 г
- яйца - 3 бр.
- захар - 120 г
- ванилова захар - 10 г
- царевично нишесте - 35 г
- настъргана лимонова кора - 1 ч.л.
За сливите:
- сливи - 500 г
- кафява захар - 2 с.л.
- канела - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Брашното се смесва с пудрата захар и солта, след което към тях се добавя студеното масло на кубчета. Сместа се претрива с пръсти до фини маслени трохи. Яйцето събира тестото на топка, без продължително месене. След 30 минути в хладилника тестото се разточва и се поставя във форма с падащо дъно с диаметър 22-24 сантиметра.
Тестото се надупчва с вилица и се покрива с хартия за печене и тежести или сухи бобчета. Основата се пече на 180 градуса за 12 минути, след което хартията и тежестите се отстраняват. Допичането продължава още 5 минути.
За крема се използват 500 г фина извара, 150 г заквасена сметана, три яйца, 120 г захар, 10 г ванилова захар, 35 г царевично нишесте и една чаена лъжичка настъргана лимонова кора. Ако изварата е зърнеста, се пасира или се претрива през цедка.
Продуктите се разбъркват до плътен и гладък крем, без прекалено дълго разбиване. Така се ограничава навлизането на излишен въздух, който може да повлияе на структурата при печене.
Около 500 г сливи се измиват, подсушават и почистват от костилките. Нарязват се на едри резени или четвъртинки и се овкусяват с две супени лъжици кафява захар и половин чаена лъжичка канела. Кората може да остане.
Кремът се излива върху предварително изпечената основа, а сливите се подреждат отгоре. Част от плодовете се притискат леко в крема. Паят се пече на 170 градуса за 45-50 минути. Краищата трябва да са стегнати и златисти, докато средата леко трепва при разклащане.
Готовият десерт се оставя във формата поне 1 час, след което се охлажда напълно. За по-добра текстура се препоръчват още 2-3 часа в хладилник. Паят се реже с остър нож и може да се поднесе охладен или на стайна температура. Покрит, се съхранява в хладилник до 3 дни.
Източник: Gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Венелино
10:39 02.10.2026
3 Капиталист
10:39 02.10.2026