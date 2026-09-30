Рецепта на деня: Италиански кантучини с шамфъстък

Необходими продукти:
- бяло брашно - 300 г
- захар - 140 г
- яйца - 2 бр.
- краве масло - 60 г
- бакпулвер - 1 ч.л.
- ванилова захар - 10 г
- сол - 1/4 ч.л.
- суров шамфъстък без сол - 100 г
- сушени боровинки - 80 г
- брашно за оформяне - 1 с.л.
Начин на приготвяне:
Първото печене оформя тестото
Маслото се разтопява и се оставя леко да се охлади. Яйцата се разбиват със захарта и ваниловата захар, след което към тях се прибавя маслото. Брашното, бакпулверът и солта се смесват отделно и постепенно се добавят към течната смес. Получава се меко и леко лепкаво тесто, към което се прибавят шамфъстъкът и сушените боровинки.
Тестото се разделя на две части. От всяка се оформя продълговато руло с ширина около 5-6 сантиметра. Двете рула се поставят в тава, покрита с хартия за печене, и се пекат 25 минути на 180 градуса с горен и долен реотан. Те трябва да стегнат и да започнат леко да порозовяват.
Второто печене прави кантучините хрупкави
След изваждането от фурната рулата трябва да починат 10 минути. Тази пауза улеснява рязането, тъй като напълно горещото тесто се троши по-лесно. С назъбен нож рулата се нарязват по диагонал на филийки с дебелина около 1,5 сантиметра.
Парчетата се подреждат легнали в тавата и се пекат повторно 12-15 минути на 160 градуса. По желание могат да бъдат обърнати веднъж, за да изсъхнат равномерно от двете страни. Готовите кантучини трябва да са сухи на допир и златисти по краищата, но не прекалено тъмни. След охлаждането хрупкавостта им се засилва.
Тези италиански бисквити се сервират с кафе, чай или сладко десертно вино. За да запазят текстурата си, трябва да се приберат напълно изстинали в добре затворена кутия, където могат да се съхраняват до две седмици.
Източник: Gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малиии.....
10:08 30.09.2026
2 скарлет
10:15 30.09.2026