Вдовицата на Хю Хефнър с предупреждение към Джесика Бийл

Кристал Харис призова Джесика Бийл да преосмисли участието си във филма „Playmates“, в който актрисата ще играе фикционална съпруга на основателя на Playboy Хю Хефнър. Харис, която беше омъжена за Хефнър до смъртта му през 2017 г., заяви, че проектът не трябва да превръща спорното наследство на медийния магнат и имението Playboy в носталгична история.

„Моля те, преосмисли ролята на съпруга на Хю Хефнър, ако този филм възнамерява да романтизира него или света на Playboy“, написа Харис в лично съобщение до Бийл, което по-късно публикува в Instagram. Тя добави: „Аз действително бях негова съпруга и преживях сексуално, емоционално, финансово и физическо насилие в тази връзка.“

Харис твърди още, че и други жени са разказвали за изнасилване, принуда, упояване и експлоатация. В публикацията си тя споменава и „дълбоко тревожни опасения“, свързани с непълнолетни. Това са твърдения на Харис, а не установени от съд факти.

Ролята на Бийл е измислена

Повод за реакцията ѝ е новината, че Джесика Бийл се присъединява към актьорския състав на „Playmates“. Героинята ѝ е бивша плеймейтка, която по-късно се омъжва за Хефнър, но не е пряк образ на Кристал Харис или на някоя от другите му реални съпруги.

В ролята на Хю Хефнър е Бил Пулман. Лили-Роуз Деп играе Ана, една от седем жени, които се борят да станат плеймейтка на месеца, а Индиана Ел е в ролята на 13-годишната Ел.

История за момиче, израснало край имението Playboy

Филмът е режисьорски и сценарен дебют на Лорейн Никълсън. Сюжетът се развива около 13-годишната Ел, която смята имението Playboy за свой втори дом. Там тя се сприятелява с Ана, а двете се опитват да си помогнат да получат онова, което желаят най-силно – корица на списание и внимание от момче.

Историята е вдъхновена от детските преживявания на Никълсън около имението. Именно съчетаването на идиличен сюжет за порастването с реалната история на Playboy предизвика реакцията на Харис.

Харис беше омъжена за Хефнър от 2012 г. до смъртта му на 27 септември 2017 г., когато той беше на 91 години. След това тя многократно е говорила публично за негативните последици от живота си в имението и за съжалението си от брака.

„Надявам се всички, свързани с този филм, да отделят време да изслушат жените, които са го преживели, преди да помогнат на Холивуд да превърне всичко това обратно в носталгия“, написа Харис.

Източник: ew.com