Меган Фокс създаде сайт за собствени ексклузивни снимки, срина се на първия ден

Меган Фокс стартира собствена страница за платено ексклузивно съдържание в Subs.com, като едновременно с това влезе и в собствеността на платформата. Страницата беше представена на 9 октомври, а адресът meganfox.world претърпя сривове още в първия ден заради големия интерес.

Проектът предлага видеа, снимки и публикации, които няма да бъдат достъпни на други места. Сред обещаното са и моменти, заснети директно с телефона на актрисата, както и възможност абонатите да ѝ пишат и да видят по-лична страна от живота ѝ.

Subs.com е съоснована от Тим Стокли, един от създателите на OnlyFans. Според представянето на проекта Меган Фокс няма да бъде само лице, което публикува съдържание, а ще има ролята на съсобственик.

„Жените десетилетия наред бяха убеждавани, че видимостта е сила, докато някой друг притежава платформата, аудиторията или образа. Интересува ме какво се случва, когато жените притежават и трите“, заяви Фокс в изявление, цитирано от Page Six.

Тим Стокли определи участието ѝ като по-значимо от обикновено присъствие на знаменитост в платформа. „Меган не просто стартира страница в Subs. Тя има място на масата и ни помага да изградим платформата“, каза той.

За старта Меган Фокс публикува в Instagram няколко снимки и видеа, на които позира с метален бански, докато влиза в басейн. В рекламните кадри за платформата тя е с бял потник с надпис „smart brunette“, червено долнище на бански и чокър.

Актрисата насочи последователите си към връзката в своите истории и представи публикацията като „неоноар еротичен трилър“. Според източник на Page Six страницата е започнала да се срива почти веднага след пускането ѝ и е продължила да има проблеми през деня заради големия брой ранни посетители.

Новият проект идва след друга публична кампания на холивудския секссимвол. Само седмица по-рано тя участва в реклама на Ro Sparks, посветена на лекарство за еректилна дисфункция. Пред People актрисата заяви, че се надява хуморът в кампанията да помогне темата да бъде обсъждана с по-малко притеснение.