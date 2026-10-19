Божана Кацарова: Печеля до 25 000 евро месечно като инфлуенсър

Между 20 и 25 хиляди евро месечно печели Божана Кацарова като инфлуенсър по собствените ѝ думи. Готвачът, предприемач и телевизионно лице разказа пред Мариян Станков – Мон Дьо и за предложение да създаде профил в OnlyFans, за което първоначално са ѝ били предложени 10 000 евро.
Към сумата е имало и предложение за процент от приходите на канала. Кацарова не казва, че е приела, а представя случая като пример за изборите, които прави, когато използва популярността си.„Парите не могат да ти купят класа“, казва Божана Кацарова.
По думите ѝ финансовият успех няма стойност, ако е за сметка на личните принципи. Тя критикува и модела, при който лесните пари и демонстрацията на статус се превръщат в желан пример за подражание.
„Има бесен сексизъм“
Кацарова говори и за трудностите пред жените, които искат да развиват собствен бизнес в България. Според нея добрата идея и професионалните умения често не са достатъчни, защото жените трябва да полагат допълнителни усилия, да изграждат правилни контакти и да отстояват позициите си.„Мисля, че има бесен сексизъм. На една млада жена, която иска да развива собствен бизнес тук в България, да вземе кредит, да се развива, ѝ трябва много повече умствен капацитет, правилно почукване на правилните врати, конкретно държание, отколкото на един млад мъж“, заявява тя.
Божана Кацарова е завършила маркетинг и комуникации и казва, че след повече от десетилетие в медийното пространство възприема себе си и като продукт, който постоянно се развива. Тя признава, че ексцентричният ѝ образ често привлича повече внимание от интелекта и професионалните ѝ качества.
Кацарова припомня, че е започнала пътя си от столичния квартал „Подуяне“. Към младите хора, които я следят, отправя послание да търсят истинските неща, а не демонстрацията на богатство.
Година на съмнения и преосмисляне
В разговора тя разказва и за любовна история, която определя като един от най-трудните периоди в живота си. По думите ѝ връзката е била белязана от токсична привързаност, конфликти и усещане за потискане.„Една година тотално ми се разказа играта“, признава Кацарова.
Тя казва, че тогава се е отдалечила от част от най-близките си приятели и е преживявала състояние, което сама описва като своеобразна микро депресия. Кацарова уточнява, че за нея по-съществена от финансовата страна на отношенията е била промяната в самочувствието и начина, по който е гледала на себе си.
След този период тя започва да преосмисля и отношението си към семейството. Признава, че собственото ѝ его и нереалистичната самооценка са ѝ пречили да оцени хората около себе си.
Сега Кацарова казва, че е в началото на нова връзка и предпочита спокойствието пред шумните преживявания. Като пример посочва удоволствието да остане вкъщи и да приготви мусака за човека до себе си.
Равносметката ѝ намира израз и в спомен за рождения ѝ ден, когато вижда около себе си приятели, пристигнали от различни точки на света. „Пуснах си две сълзи“, споделя Божана Кацарова за момента, в който осъзнава значението на близките си хора.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Инфлуенсър
и кой наистина им плаща.
Коментиран от #6, #7
06:56 19.10.2026
2 Лайвкам
06:56 19.10.2026
3 Питане
07:00 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 въпроси
07:16 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ами отговорът е лесен
До коментар #1 от "Инфлуенсър":Онли фанс естествено.
07:17 19.10.2026
8 диагнозис
07:19 19.10.2026
9 Ироничен
Коментиран от #11
07:21 19.10.2026
10 Лелка зелка
07:25 19.10.2026
11 Айде, айде,
До коментар #9 от "Ироничен":Цент - не. Но евраци - от 100 нагоре.
Пусто грозде - хем високо, хем кисело 😭
А домашното - мухлясало и цялото в "сиво гниене"...
Коментиран от #13
07:27 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ъпсурдистан
07:48 19.10.2026
16 има наивни хора ....не ги заблуждавайте.
07:48 19.10.2026
17 Гост
07:57 19.10.2026