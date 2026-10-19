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Божана Кацарова: Печеля до 25 000 евро месечно като инфлуенсър
  Тема: Известни личности

Божана Кацарова: Печеля до 25 000 евро месечно като инфлуенсър

19 Октомври, 2026 06:51 2 177 17

  • божана кацарова-
  • onlyfans-
  • инфлуенсър-
  • мон дьо-
  • сексизъм

Тя разказа за предложение от 10 000 евро за OnlyFans и призна, че е преминала през тежка любовна история

Божана Кацарова: Печеля до 25 000 евро месечно като инфлуенсър - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Между 20 и 25 хиляди евро месечно печели Божана Кацарова като инфлуенсър по собствените ѝ думи. Готвачът, предприемач и телевизионно лице разказа пред Мариян Станков – Мон Дьо и за предложение да създаде профил в OnlyFans, за което първоначално са ѝ били предложени 10 000 евро.

Към сумата е имало и предложение за процент от приходите на канала. Кацарова не казва, че е приела, а представя случая като пример за изборите, които прави, когато използва популярността си.

„Парите не могат да ти купят класа“, казва Божана Кацарова.

По думите ѝ финансовият успех няма стойност, ако е за сметка на личните принципи. Тя критикува и модела, при който лесните пари и демонстрацията на статус се превръщат в желан пример за подражание.

„Има бесен сексизъм“

Кацарова говори и за трудностите пред жените, които искат да развиват собствен бизнес в България. Според нея добрата идея и професионалните умения често не са достатъчни, защото жените трябва да полагат допълнителни усилия, да изграждат правилни контакти и да отстояват позициите си.

„Мисля, че има бесен сексизъм. На една млада жена, която иска да развива собствен бизнес тук в България, да вземе кредит, да се развива, ѝ трябва много повече умствен капацитет, правилно почукване на правилните врати, конкретно държание, отколкото на един млад мъж“, заявява тя.

Божана Кацарова е завършила маркетинг и комуникации и казва, че след повече от десетилетие в медийното пространство възприема себе си и като продукт, който постоянно се развива. Тя признава, че ексцентричният ѝ образ често привлича повече внимание от интелекта и професионалните ѝ качества.

Кацарова припомня, че е започнала пътя си от столичния квартал „Подуяне“. Към младите хора, които я следят, отправя послание да търсят истинските неща, а не демонстрацията на богатство.

Година на съмнения и преосмисляне

В разговора тя разказва и за любовна история, която определя като един от най-трудните периоди в живота си. По думите ѝ връзката е била белязана от токсична привързаност, конфликти и усещане за потискане.

„Една година тотално ми се разказа играта“, признава Кацарова.

Тя казва, че тогава се е отдалечила от част от най-близките си приятели и е преживявала състояние, което сама описва като своеобразна микро депресия. Кацарова уточнява, че за нея по-съществена от финансовата страна на отношенията е била промяната в самочувствието и начина, по който е гледала на себе си.

След този период тя започва да преосмисля и отношението си към семейството. Признава, че собственото ѝ его и нереалистичната самооценка са ѝ пречили да оцени хората около себе си.

Сега Кацарова казва, че е в началото на нова връзка и предпочита спокойствието пред шумните преживявания. Като пример посочва удоволствието да остане вкъщи и да приготви мусака за човека до себе си.

„Аз в момента съм много прясно влюбена. Мисля, че съм в началото на много истинска връзка“, казва тя.

Равносметката ѝ намира израз и в спомен за рождения ѝ ден, когато вижда около себе си приятели, пристигнали от различни точки на света. „Пуснах си две сълзи“, споделя Божана Кацарова за момента, в който осъзнава значението на близките си хора.

Източник: marica.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инфлуенсър

    33 0 Отговор
    Абе защо всички инфлуенсърки са все разголени? Интересно е
    и кой наистина им плаща.

    Коментиран от #6, #7

    06:56 19.10.2026

  • 2 Лайвкам

    23 0 Отговор
    Повечето последователи едва ли се интересуват толкова от това, което готви.

    06:56 19.10.2026

  • 3 Питане

    34 0 Отговор
    Тази скумрия и НАП в какви взаимоотношения са ???

    07:00 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 въпроси

    13 0 Отговор
    Няма такава професия инфлуенсър, второ плаща ли данъци или и тя е в сивата икономика?

    07:16 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ами отговорът е лесен

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Инфлуенсър":

    Онли фанс естествено.

    07:17 19.10.2026

  • 8 диагнозис

    6 1 Отговор
    Симпатична, но необратимо лудда. Много ми се ще да видя пенсиониран инфлуенсър, лайф коуч или онлайн инструктор по медитиране.

    07:19 19.10.2026

  • 9 Ироничен

    6 0 Отговор
    На тази агнешка майка и цент не давам.

    Коментиран от #11

    07:21 19.10.2026

  • 10 Лелка зелка

    2 0 Отговор
    Нои каза че няма да пенсионира младоликите защото си имат спонсори 😀

    07:25 19.10.2026

  • 11 Айде, айде,

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ироничен":

    Цент - не. Но евраци - от 100 нагоре.
    Пусто грозде - хем високо, хем кисело 😭
    А домашното - мухлясало и цялото в "сиво гниене"...

    Коментиран от #13

    07:27 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ъпсурдистан

    2 0 Отговор
    Данък печалба плаща ли?

    07:48 19.10.2026

  • 16 има наивни хора ....не ги заблуждавайте.

    1 0 Отговор
    Недейте така да лъжете на ангро....единственно ако е познавала мозъка на 1койн , може да препира сега нещо..някой може ли да ми обясни защо не мога да загубя от хазарт????

    07:48 19.10.2026

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    Е, не, Ъбсурд! Не, смях...

    07:57 19.10.2026