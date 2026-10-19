Божана Кацарова: Печеля до 25 000 евро месечно като инфлуенсър

Между 20 и 25 хиляди евро месечно печели Божана Кацарова като инфлуенсър по собствените ѝ думи. Готвачът, предприемач и телевизионно лице разказа пред Мариян Станков – Мон Дьо и за предложение да създаде профил в OnlyFans, за което първоначално са ѝ били предложени 10 000 евро.

Към сумата е имало и предложение за процент от приходите на канала. Кацарова не казва, че е приела, а представя случая като пример за изборите, които прави, когато използва популярността си.

„Парите не могат да ти купят класа“, казва Божана Кацарова.

По думите ѝ финансовият успех няма стойност, ако е за сметка на личните принципи. Тя критикува и модела, при който лесните пари и демонстрацията на статус се превръщат в желан пример за подражание.

„Има бесен сексизъм“

Кацарова говори и за трудностите пред жените, които искат да развиват собствен бизнес в България. Според нея добрата идея и професионалните умения често не са достатъчни, защото жените трябва да полагат допълнителни усилия, да изграждат правилни контакти и да отстояват позициите си.

„Мисля, че има бесен сексизъм. На една млада жена, която иска да развива собствен бизнес тук в България, да вземе кредит, да се развива, ѝ трябва много повече умствен капацитет, правилно почукване на правилните врати, конкретно държание, отколкото на един млад мъж“, заявява тя.

Божана Кацарова е завършила маркетинг и комуникации и казва, че след повече от десетилетие в медийното пространство възприема себе си и като продукт, който постоянно се развива. Тя признава, че ексцентричният ѝ образ често привлича повече внимание от интелекта и професионалните ѝ качества.

Кацарова припомня, че е започнала пътя си от столичния квартал „Подуяне“. Към младите хора, които я следят, отправя послание да търсят истинските неща, а не демонстрацията на богатство.

Година на съмнения и преосмисляне

В разговора тя разказва и за любовна история, която определя като един от най-трудните периоди в живота си. По думите ѝ връзката е била белязана от токсична привързаност, конфликти и усещане за потискане.

„Една година тотално ми се разказа играта“, признава Кацарова.

Тя казва, че тогава се е отдалечила от част от най-близките си приятели и е преживявала състояние, което сама описва като своеобразна микро депресия. Кацарова уточнява, че за нея по-съществена от финансовата страна на отношенията е била промяната в самочувствието и начина, по който е гледала на себе си.

След този период тя започва да преосмисля и отношението си към семейството. Признава, че собственото ѝ его и нереалистичната самооценка са ѝ пречили да оцени хората около себе си.

Сега Кацарова казва, че е в началото на нова връзка и предпочита спокойствието пред шумните преживявания. Като пример посочва удоволствието да остане вкъщи и да приготви мусака за човека до себе си.

„Аз в момента съм много прясно влюбена. Мисля, че съм в началото на много истинска връзка“, казва тя.

Равносметката ѝ намира израз и в спомен за рождения ѝ ден, когато вижда около себе си приятели, пристигнали от различни точки на света. „Пуснах си две сълзи“, споделя Божана Кацарова за момента, в който осъзнава значението на близките си хора.

Източник: marica.bg