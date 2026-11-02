Микеле Мороне се присъедини към платформата на Меган Фокс за пикантни СНИМКИ

Микеле Мороне се присъедини към Subs.com като създател на съдържание и съсобственик на платформата, заедно с Меган Фокс. Италианският актьор предлага на абонатите си ексклузивни снимки, видеа, музика, кадри зад кулисите и по-лични моменти извън публичния му образ. Месечният достъп до профила му струва 19,99 долара, а някои публикации и услуги се заплащат отделно.

Според IndulgeExpress платените публикации извън абонамента са на цена между 5 и 35 долара. Видеоразговорите и други възможности за директен контакт с актьора също могат да бъдат таксувани допълнително. Subs.com работи с модел, при който потребителите могат да следват създатели безплатно, но получават достъп до пълното им съдържание след абонамент.

„Виждали сте само една част от мен“

Мороне лично обяви партньорството си в края на октомври. „Всички си мислят, че ме познават. Чрез филмите, снимките, марките, музиката и социалните мрежи… Но истината е, че сте виждали само една част от мен“, казва актьорът в специално обръщение към феновете си в Инстаграм.

Той допълва, че има „по-лична и по-автентична страна“, която не споделя с всеки, и че е решил да „отвори тази врата“ за почитателите си. По думите му в платформата вече присъства и Меган Фокс, като двамата са съсобственици и съоснователи на Subs.com.

Мороне се присъединява към Subs.com няколко седмици след актрисата. Идеята на услугата е известни личности и други създатели да поддържат директна връзка с аудиторията си, без да разчитат единствено на традиционните социални мрежи, но не и без по-пикантно съдържание, което не може да се публикува в социалните мрежи.

Партньорството идва на фона на участието на Микеле Мороне в продължението на „Тайната на прислужницата“ със Сидни Суини. Актьорът е познат на международната публика и с ролята си във филмовата поредица „365 дни“.