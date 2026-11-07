Доклад: порнографията задълбочава кризата във връзките

Младите хора във Великобритания все по-трудно напускат родителския дом, създават трайни връзки и поддържат активен социален живот. Докладът „Криза във връзките: порнографията“ на Центъра за социална справедливост свързва тази тенденция с разпространението на порнографията, високите разходи за живот, младежката безработица и промените в начина, по който хората се запознават.

Според анализа на 25 години мъжете са 26 пъти по-склонни да живеят с майка си, отколкото със съпруга. Делът на хората между 20 и 34 години, които остават в родителския дом, се е увеличил от 20% през 2008 г. до близо 30% сега. Сред младите мъже това се отнася за около една трета, а сред младите жени – за една четвърт.

Бракът и сексът са в рязък спад

Докладът отчита дългосрочен спад в броя на младите семейства. В Англия и Уелс женените хора под 30 години са намалели от 4,5 милиона през 1976 г. до приблизително 790 000. Според анализа вероятността мъжете и жените да сключат брак до 30-годишна възраст е спаднала с 90% за последните пет десетилетия, а при хората в началото на 20-те години намалението е над 97%.

Паралелно с това делът на 16-24-годишните, които се определят като сексуално активни, е намалял от 68% на 44% за седем години. Плодовитостта в Англия и Уелс е 1,39 деца на жена, а средната възраст, на която жените стават майки, се е повишила от 23 години през 70-те до 31 години сега.

Порнографията като фактор

Центърът за социална справедливост посочва порнографията като един от факторите, които влияят върху доверието, близостта и общуването между партньорите. Данните в доклада показват, че 27% от мъжете гледат порнография няколко пъти седмично или по-често, докато при жените делът е 5%.

„Една от вредите от гледането на порнография е по-дълбокото увреждане на отношенията, доверието, интимността и общуването“, се казва в доклада. Авторите подчертават, че дори малък ефект върху отделния човек може да придобие обществено значение, когато се повтаря при милиони хора.

Над 18% от британците на възраст 18-34 години – близо три милиона души – са заявили, че са обмисляли да качват съдържание за възрастни в OnlyFans или сходни платформи. Телевизионният водещ и актьор Ор Одуба, който публично е говорил за зависимостта си от порнография, заявява, че тези сайтове представят публикуването на интимно съдържание като лесен начин за доходи, но същевременно насърчават „превръщането на женското тяло в стока“.

По-малко срещи извън интернет

Променя се и средата, в която младите хора се запознават. Само една от 20 двойки вече се среща случайно извън интернет. Онлайн запознанствата са водещият канал, но според доклада той е неравномерно разпределен – на една жена се падат приблизително двама мъже.

Броят на заведенията с алкохол е намалял с 29% от 1990 г., а повече от една четвърт от късните заведения са изчезнали след пандемията от Covid-19. Един на всеки четирима млади хора не употребява алкохол, докато през 2017 г. съотношението е било един на седем. Работата от дома и закриването на около 1000 младежки клуба за 15 години допълнително ограничават възможностите за социални контакти.

Центърът за социална справедливост посочва още, че делът на 15-годишните, които прекарват време с приятели всяка вечер, е спаднал от 14% до 2% от началото на века. В доклада се цитира и твърдение, че една четвърт от младежите на възраст 17-19 години вероятно имат психично разстройство.

Сред препоръките е темата за порнографията да се обсъжда по-често между лекари и пациенти и да бъде включена в сексуалното образование. В доклада се отбелязва, че 47% от възрастните никога не са разговаряли с партньора си дали някой от двамата гледа порнография.

Източници: dailymail.com, aol.com