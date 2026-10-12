Сашка Васева на 60: Хитът, който я направи звезда

На сцената тя влиза с ярък образ, силно сценично присъствие и песен, която десетилетия по-късно продължава да се помни. На 12 октомври Сашка Васева, позната като „Дупнишката мадона“, навършва 60 години.
Родена е през 1966 г. в Дупница. Кариерата ѝ в попфолка започва през 1994 г. и е свързана с фестивала „Пирин фолк“. Година по-късно песента „Не мога да те забравя, Георги“ се превръща в нейния най-разпознаваем хит и я утвърждава сред първите популярни лица на жанра.
Песента, която остава нейна емблема
Песента бързо излиза извън рамките на фестивалната сцена. През 1996 г. зрителите я избират за звезда на годината във фолк конкурс, а през 1997 г. Васева получава голямата награда на „Пирин фолк“ с песента „Македонка“. Сред албумите ѝ са „Сашка“, „Левовете в марки“, „Спартакус момче“ и „Върхът на мечтите“.
Певицата участва и в няколко телевизионни формата. През 2016 г. тя публично заявява, че иска да се откаже от името Сашка Васева и да използва Александра Бакърджиева – фамилията на съпруга ѝ. Тогава казва още, че не желае повече да бъде знаменитост и се срамува от кариерата си на фолк певица.
Години на изпитание
През 2021 г. стана известно, че Васева се нуждае от операция заради тумор в мозъка. Заболяването е свързано и със сериозни проблеми със зрението. След лечение и няколко операции в Германия здравословното ѝ състояние започва да се подобрява. В интервю за bTV самата певица казва: „Имам нужда само от любовта на публиката“.
През 2025 г. Сашка Васева съобщава, че туморът е в ремисия. Пътят към възстановяването продължава, но тя отново се появява публично и остава свързана с музиката.
Шест десетилетия след рождението си Сашка Васева остава разпознаваема най-вече с един образ и една песен – „Дупнишката мадона“, която не може да бъде отделена от „Не мога да те забравя, Георги“.
Източници: marica.bg, btvnovinite.bg, telegraph.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат
08:18 12.10.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #3, #12
08:21 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Запознат
Коментиран от #10
08:32 12.10.2026
7 Кръчмарска певачка с една песен
08:40 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 тик-так
До коментар #2 от "Тик-Ток":Мда-а-а.При съпруг милионер орева медиийното простанство,че умира.По този начин събираше съчувствие и събираше някой лев от баламите.Ако не бяха мутренските времена и опростачването,никой нямаше да е чувал това "мадонище"от 120кг.
08:47 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Люсиен
08:55 12.10.2026
15 Жоржета
По стара и картинта с мадоната ве..😀
09:01 12.10.2026
16 Извинете
09:18 12.10.2026