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Сашка Васева на 60: Хитът, който я направи звезда
  Тема: Известни личности

Сашка Васева на 60: Хитът, който я направи звезда

12 Октомври, 2026 08:16 1 031 16

  • сашка васева-
  • дупнишката мадона-
  • попфолк-
  • не мога да те забравя георги-
  • пирин фолк

„Дупнишката мадона“ започва кариерата си през 1994 г., а „Не мога да те забравя, Георги“ се превръща в нейна емблема

Сашка Васева на 60: Хитът, който я направи звезда - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На сцената тя влиза с ярък образ, силно сценично присъствие и песен, която десетилетия по-късно продължава да се помни. На 12 октомври Сашка Васева, позната като „Дупнишката мадона“, навършва 60 години.

Родена е през 1966 г. в Дупница. Кариерата ѝ в попфолка започва през 1994 г. и е свързана с фестивала „Пирин фолк“. Година по-късно песента „Не мога да те забравя, Георги“ се превръща в нейния най-разпознаваем хит и я утвърждава сред първите популярни лица на жанра.

Песента, която остава нейна емблема

Песента бързо излиза извън рамките на фестивалната сцена. През 1996 г. зрителите я избират за звезда на годината във фолк конкурс, а през 1997 г. Васева получава голямата награда на „Пирин фолк“ с песента „Македонка“. Сред албумите ѝ са „Сашка“, „Левовете в марки“, „Спартакус момче“ и „Върхът на мечтите“.

Певицата участва и в няколко телевизионни формата. През 2016 г. тя публично заявява, че иска да се откаже от името Сашка Васева и да използва Александра Бакърджиева – фамилията на съпруга ѝ. Тогава казва още, че не желае повече да бъде знаменитост и се срамува от кариерата си на фолк певица.

Години на изпитание

През 2021 г. стана известно, че Васева се нуждае от операция заради тумор в мозъка. Заболяването е свързано и със сериозни проблеми със зрението. След лечение и няколко операции в Германия здравословното ѝ състояние започва да се подобрява. В интервю за bTV самата певица казва: „Имам нужда само от любовта на публиката“.

През 2025 г. Сашка Васева съобщава, че туморът е в ремисия. Пътят към възстановяването продължава, но тя отново се появява публично и остава свързана с музиката.

Шест десетилетия след рождението си Сашка Васева остава разпознаваема най-вече с един образ и една песен – „Дупнишката мадона“, която не може да бъде отделена от „Не мога да те забравя, Георги“.

Източници: marica.bg, btvnovinite.bg, telegraph.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    5 2 Отговор
    Венелина шматката 🤣🍾🥳

    08:18 12.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    8 1 Отговор
    Тая певачка нали щеше да мре ,и събираше милиони да се лекува

    Коментиран от #3, #12

    08:21 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Запознат

    0 3 Отговор
    Германките колко по хубави са от българките ехееее кога ще ги стигнете мизернички 🍾🍾🍾🍾🥳🥳🥳🥳

    Коментиран от #10

    08:32 12.10.2026

  • 7 Кръчмарска певачка с една песен

    7 0 Отговор
    Досадна.

    08:40 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 тик-так

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Мда-а-а.При съпруг милионер орева медиийното простанство,че умира.По този начин събираше съчувствие и събираше някой лев от баламите.Ако не бяха мутренските времена и опростачването,никой нямаше да е чувал това "мадонище"от 120кг.

    08:47 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Люсиен

    3 1 Отговор
    Ми то почти всеки има някаква болест бе.Да седнем да ревем ли и да го правим достояние на публиката ли?Ако не и стигат парите за лечение да си продаде имението и да заживее в панелка 28 квадрата без слуги.Айде,у лево-о-о-о!Мадона била?Аз пък съм Мария Магдалена!

    08:55 12.10.2026

  • 15 Жоржета

    2 1 Отговор
    Ма она изглежда
    По стара и картинта с мадоната ве..😀

    09:01 12.10.2026

  • 16 Извинете

    1 0 Отговор
    ама това недоразумение живо ли е още

    09:18 12.10.2026