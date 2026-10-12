Сашка Васева на 60: Хитът, който я направи звезда

На сцената тя влиза с ярък образ, силно сценично присъствие и песен, която десетилетия по-късно продължава да се помни. На 12 октомври Сашка Васева, позната като „Дупнишката мадона“, навършва 60 години.

Родена е през 1966 г. в Дупница. Кариерата ѝ в попфолка започва през 1994 г. и е свързана с фестивала „Пирин фолк“. Година по-късно песента „Не мога да те забравя, Георги“ се превръща в нейния най-разпознаваем хит и я утвърждава сред първите популярни лица на жанра.

Песента, която остава нейна емблема

Песента бързо излиза извън рамките на фестивалната сцена. През 1996 г. зрителите я избират за звезда на годината във фолк конкурс, а през 1997 г. Васева получава голямата награда на „Пирин фолк“ с песента „Македонка“. Сред албумите ѝ са „Сашка“, „Левовете в марки“, „Спартакус момче“ и „Върхът на мечтите“.

Певицата участва и в няколко телевизионни формата. През 2016 г. тя публично заявява, че иска да се откаже от името Сашка Васева и да използва Александра Бакърджиева – фамилията на съпруга ѝ. Тогава казва още, че не желае повече да бъде знаменитост и се срамува от кариерата си на фолк певица.

Години на изпитание

През 2021 г. стана известно, че Васева се нуждае от операция заради тумор в мозъка. Заболяването е свързано и със сериозни проблеми със зрението. След лечение и няколко операции в Германия здравословното ѝ състояние започва да се подобрява. В интервю за bTV самата певица казва: „Имам нужда само от любовта на публиката“.

През 2025 г. Сашка Васева съобщава, че туморът е в ремисия. Пътят към възстановяването продължава, но тя отново се появява публично и остава свързана с музиката.

Шест десетилетия след рождението си Сашка Васева остава разпознаваема най-вече с един образ и една песен – „Дупнишката мадона“, която не може да бъде отделена от „Не мога да те забравя, Георги“.

Източници: marica.bg, btvnovinite.bg, telegraph.bg