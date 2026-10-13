На 13 октомври 1923 г. Анкара става столица на Турция

В малкия по онова време град в сърцето на Анадола се взема решение, което променя политическата карта на Турция. На 13 октомври 1923 г. Великото народно събрание на Турция определя Анкара за столица на държавата. До този момент официалният политически център е Истанбул – наследеният от Османската империя престолен град.

Важно е уточнението, че на тази дата не се извършва физическо преместване на всички институции от единия град в другия. Парламентът приема политическото решение Анкара да бъде административният център на Турция. Само 16 дни по-късно, на 29 октомври, е провъзгласена републиката.

Анкара вече е центърът на националното движение

Изборът не идва внезапно. Мустафа Кемал пристига в Анкара на 27 декември 1919 г., а градът постепенно се превръща в щаб на борбата за независимост. На 23 април 1920 г. там е открито Великото народно събрание, което поема ръководството на националното движение.

Разположението на Анкара във вътрешността на Анадола я прави по-сигурна база за новата власт в сравнение с Истанбул, който след Първата световна война е под контрола на силите на Антантата. Така още преди официалното решение градът изпълнява функциите на фактически политически център.

След подписването на Лозанския договор на 24 юли 1923 г. и оттеглянето на последните чуждестранни войски от Истанбул през октомври въпросът за бъдещия държавен център става особено важен. На 9 октомври Исмет паша и още 14 депутати внасят предложение Анкара да бъде обявена за столица.

Решението е прието с голямо мнозинство

Предложението е разгледано от парламента на 13 октомври 1923 г. То е свързано с допълнение към Основния закон, в което е записано:

„Административният център на турската държава е град Анкара.“

Решението е прието с голямо мнозинство. Председателят на заседанието Али Фуат паша отхвърля възраженията, че вотът е бил единодушен, и заявява:

„Господа, има вдигнати ръце. Не мога да кажа единодушно – видях ги, решението е прието с голямо мнозинство.“

Цитатът е предаден от турската обществена телевизия ТРТ, позовавайки се на парламентарните сведения.

Според Анадолската агенция Анкара по това време има между 20 000 и 25 000 жители. Новият ѝ статут ускорява изграждането на държавни институции, пътища, обществени сгради и жилища. Малкият анадолски град започва бързо да се превръща в политически, административен и символен център на републиката.

На 29 октомври 1923 г. Великото народно събрание провъзгласява Турция за република и избира Мустафа Кемал за първи президент. Анкара остава столица, докато Истанбул запазва ролята си на най-голям икономически, културен и исторически град в страната.

Източници: trthaber.com, aa.com.tr, dosim.ktb.gov.tr