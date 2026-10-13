Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
На 13 октомври 1923 г. Анкара става столица на Турция

На 13 октомври 1923 г. Анкара става столица на Турция

13 Октомври, 2026 12:40 854 2

  • анкара-
  • истанбул-
  • турция-
  • мустафа кемал-
  • турска република

Решението е взето от турския парламент 16 дни преди провъзгласяването на републиката. Анкара вече е фактическият център на националното движение

На 13 октомври 1923 г. Анкара става столица на Турция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В малкия по онова време град в сърцето на Анадола се взема решение, което променя политическата карта на Турция. На 13 октомври 1923 г. Великото народно събрание на Турция определя Анкара за столица на държавата. До този момент официалният политически център е Истанбул – наследеният от Османската империя престолен град.

Важно е уточнението, че на тази дата не се извършва физическо преместване на всички институции от единия град в другия. Парламентът приема политическото решение Анкара да бъде административният център на Турция. Само 16 дни по-късно, на 29 октомври, е провъзгласена републиката.

Анкара вече е центърът на националното движение

Изборът не идва внезапно. Мустафа Кемал пристига в Анкара на 27 декември 1919 г., а градът постепенно се превръща в щаб на борбата за независимост. На 23 април 1920 г. там е открито Великото народно събрание, което поема ръководството на националното движение.

Разположението на Анкара във вътрешността на Анадола я прави по-сигурна база за новата власт в сравнение с Истанбул, който след Първата световна война е под контрола на силите на Антантата. Така още преди официалното решение градът изпълнява функциите на фактически политически център.

След подписването на Лозанския договор на 24 юли 1923 г. и оттеглянето на последните чуждестранни войски от Истанбул през октомври въпросът за бъдещия държавен център става особено важен. На 9 октомври Исмет паша и още 14 депутати внасят предложение Анкара да бъде обявена за столица.

Решението е прието с голямо мнозинство

Предложението е разгледано от парламента на 13 октомври 1923 г. То е свързано с допълнение към Основния закон, в което е записано:

„Административният център на турската държава е град Анкара.“

Решението е прието с голямо мнозинство. Председателят на заседанието Али Фуат паша отхвърля възраженията, че вотът е бил единодушен, и заявява:

„Господа, има вдигнати ръце. Не мога да кажа единодушно – видях ги, решението е прието с голямо мнозинство.“

Цитатът е предаден от турската обществена телевизия ТРТ, позовавайки се на парламентарните сведения.

Според Анадолската агенция Анкара по това време има между 20 000 и 25 000 жители. Новият ѝ статут ускорява изграждането на държавни институции, пътища, обществени сгради и жилища. Малкият анадолски град започва бързо да се превръща в политически, административен и символен център на републиката.

На 29 октомври 1923 г. Великото народно събрание провъзгласява Турция за република и избира Мустафа Кемал за първи президент. Анкара остава столица, докато Истанбул запазва ролята си на най-голям икономически, културен и исторически град в страната.

Източници: trthaber.com, aa.com.tr, dosim.ktb.gov.tr


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оттогава една турска пушка не е гръмнала

    1 0 Отговор
    Оттогава една турска пушка не е гръмнала срещу България. 103 години устойчив мир. С всички други съседи сме имали всякакви проблеми, вкл. военни.

    14:04 13.10.2026