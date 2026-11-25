Актрисата Дениз Чакър, позната с ролята на Шах султан в сериала „Великолепният век“, е задържана в Истанбул в рамките на разследване за престъпления, свързани с наркотици и проституция. Сред задържаните е и актьорът и певец Йозджан Дениз.
Истанбулската главна прокуратура е издала заповеди за задържане на общо 35 заподозрени. Производството се води от звеното за борба с контрабандата, наркотиците и икономическите престъпления.
Разследването обхваща няколко престъпления
Прокуратурата съобщава, че проверката обхваща твърдения за проституция, търговия с наркотични или стимулиращи вещества, осигуряване на такива вещества, както и употреба или притежание на наркотици. За конкретната роля на Дениз Чакър в разследването не са оповестени отделни подробности.
Според прокуратурата заповедите са издадени след оценка на обяснения на заподозрени, показания на свидетели, експертизи на иззети телефони и цифрови материали, както и сведения от анонимен свидетел. В официалното съобщение се посочва:„Има подозрение, че са употребявани или държани наркотични вещества.“
Няма данни за повдигнати обвинения
Към момента няма официално съобщение Дениз Чакър да е привлечена като обвиняема, освободена или оставена в ареста с решение на съд. Задържането е процесуална мярка в рамките на разследване и не означава доказана вина.
Истанбулската главна прокуратура заявява, че действията по случая продължават. Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около всеки от 35-те заподозрени и да се реши дали ще бъдат повдигнати обвинения или ще последват други процесуални мерки.
Източници: t24.com.tr, en.apa.az, rudaw.net
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