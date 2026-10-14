На 14 октомври 1964 г. Брежнев поема властта в СССР

На 14 октомври 1964 г. Леонид Брежнев застава начело на Комунистическата партия на Съветския съюз след пленум на Централния комитет, който отстранява Никита Хрушчов. Смяната слага край на повече от десетилетие управление, белязано от десталинизация, реформи и остри вътрешнопартийни конфликти.
Промяната не е обявена веднага публично. Съобщението е публикувано два дни по-късно, на 16 октомври, като оттеглянето на Хрушчов е представено официално като решение, взето поради напреднала възраст и влошено здраве. На негово място като първи секретар на ЦК на КПСС е избран Брежнев, а Алексей Косигин става председател на Съвета на министрите на СССР.
Хрушчов е повикан обратно от почивка
Хрушчов прекарва дните преди отстраняването си на почивка край Черно море. Докато разговаря по телефона с тримата съветски космонавти от мисията „Восход“, той е повикан обратно в Москва. Според разказ, публикуван от списание „Тайм“, Хрушчов казва: „Ето го другарят Микоян. Той буквално ми издърпва телефона от ръцете. Не мисля, че мога да го спра.“
Отстраняването е резултат от натрупано недоволство сред висшето партийно ръководство. Критиките са свързани с честите реорганизации, намесата на Хрушчов в работата на партията и правителството, проблемите в селското стопанство и икономиката, както и с неговия стил на еднолично управление. Американски дипломатически оценки от онова време описват промяната като резултат от натрупани лични и политически конфликти, а не от едно-единствено решение или събитие.
Брежнев поема партията, не и държавния пост
В историческите справки често се посочва, че на 14 октомври 1964 г. Брежнев става „генерален секретар“ и ръководител на СССР. Точната формулировка обаче е различна. По това време той е избран за първи секретар на ЦК на КПСС, а длъжността „генерален секретар“ е възстановена през април 1966 г.
Брежнев не става и формален държавен глава на 14 октомври 1964 г. Той оглавява партията, която контролира политическата система, докато Косигин поема правителството. По-късно Николай Подгорни заема поста председател на Президиума на Върховния съвет на СССР. Така новото ръководство създава модел на колективно управление, различен от концентрацията на партийния и държавния пост в ръцете на Хрушчов.
Първоначално Брежнев и Косигин запазват основната линия на „мирно съвместно съществуване“ със Запада и обещават по-предвидимо управление. Постепенно Брежнев укрепва позициите си в партийния апарат и се превръща в доминиращата фигура в съветското ръководство. Той остава начело на КПСС до смъртта си през ноември 1982 г.
Източници: apnews.com, time.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стенли
До коментар #1 от "Мунчо свършен си и в затвора":Това е манипулация! Не зная какви са тези 76 хил.човека които са гласували в проучването ,но в най голямата медия на Пловдив своя вот са дали 91 хил.човека и резултата е -
Радостин Василев - 25%
Андрей Гюров - 23%
Илияна Йотова - 14%
Костадин Костадинов - 11%
....
На балотажа Радостин Василев ще отнесе Гюров като куцо пиле сламка с 58 на 40 %
Коментиран от #8
19:32 14.10.2026
3 Ветеран от протеста
До коментар #1 от "Мунчо свършен си и в затвора":Ами всеки средно интелигентен човек ще си направи изводи!!! В профила на Радостин Василев във видеото в което се излъчваше с Красимир Манов са го подкрепили 106 хил.човека в което разкри с документи с колко ни краде Румен Радев - от цени на горива ,хранителни продукти ,ток ,газ ,данъци и застраховки.
В профила на Илияна Йотова има 1500- 2000 реакции и 2/3 се смеят и иронизират ,в този на Гюров около 10-на хиляди, в този на Костадинов 4500- 5000 реакции. Логично е кой ще има най много гласове.
19:32 14.10.2026
4 Тарикат
Коментиран от #16
19:38 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Брежнев Дорогие друзья
Коментиран от #12
20:02 14.10.2026
7 Стенли
Коментиран от #9, #15
20:03 14.10.2026
8 Мусорчик
До коментар #2 от "Стенли":Искаш да кажеш, че отново простoтията и дебелащината ще победят интелекта, образованието и възпитанието? Ами нищо ново.
Коментиран от #10
20:07 14.10.2026
9 И като ни спряха петрола
До коментар #7 от "Стенли":И като ни спряха петрола останахме без долари. Затова продадохме извънредни количества електроенергия на Турция, а ние стояхме на тъмно с режим на тока. 2 часа има, 2 часа няма. Такива хитреци бяхме.
Коментиран от #13
20:12 14.10.2026
10 Небрежнев
До коментар #8 от "Мусорчик":От 2009-та до 2025-та - пет тиквени кабинета.
20:17 14.10.2026
11 Със смъртта си Брежнев се включи
20:20 14.10.2026
12 Времето
До коментар #6 от "Брежнев Дорогие друзья":на управлението му нарекоха застой. От това състояние СССР не можа да излезе и след него, а накрая се разпадна от перестройката. Сега се зорят да заличат и Русия, ама явно са у голема заблуда с нея !...
20:22 14.10.2026
13 Стенли
До коментар #9 от "И като ни спряха петрола":Така е ,имаше режим на тока но дневната беше четири стотинки ,а нощната две , а пък водата направи беше без пари , 6 ст кубика , но и доходите бяха ниски, но и услугите бяха много евтини , едни билетче в градския транспорт 6ст , а едни обикновени мъжко подстригване 60 ст
20:24 14.10.2026
14 Хасковски каунь
След Сталин е Брежнев
20:32 14.10.2026
15 Хасковски каунь
До коментар #7 от "Стенли":Двамата Велики!
Бай Тошо го снабряваше с имамбаялдъ и зарзават, а Льоня плащаше с петрол.
20:35 14.10.2026
16 НАРОДА ТРЯБВА ДА РАЗБЪРКА
До коментар #4 от "Тарикат":КАРТИТЕ НА ПОЛИТИКАТА
20:41 14.10.2026
17 Роза
20:49 14.10.2026