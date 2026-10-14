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На 14 октомври 1964 г. Брежнев поема властта в СССР
  Тема: Известни личности

На 14 октомври 1964 г. Брежнев поема властта в СССР

14 Октомври, 2026 19:30 882 17

  • леонид брежнев-
  • никита хрушчов-
  • кпсс-
  • съветски съюз-
  • алексей косигин

Пленумът на ЦК на КПСС отстранява Никита Хрушчов, а Алексей Косигин поема правителството.

На 14 октомври 1964 г. Брежнев поема властта в СССР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 14 октомври 1964 г. Леонид Брежнев застава начело на Комунистическата партия на Съветския съюз след пленум на Централния комитет, който отстранява Никита Хрушчов. Смяната слага край на повече от десетилетие управление, белязано от десталинизация, реформи и остри вътрешнопартийни конфликти.

Промяната не е обявена веднага публично. Съобщението е публикувано два дни по-късно, на 16 октомври, като оттеглянето на Хрушчов е представено официално като решение, взето поради напреднала възраст и влошено здраве. На негово място като първи секретар на ЦК на КПСС е избран Брежнев, а Алексей Косигин става председател на Съвета на министрите на СССР.

Хрушчов е повикан обратно от почивка

Хрушчов прекарва дните преди отстраняването си на почивка край Черно море. Докато разговаря по телефона с тримата съветски космонавти от мисията „Восход“, той е повикан обратно в Москва. Според разказ, публикуван от списание „Тайм“, Хрушчов казва: „Ето го другарят Микоян. Той буквално ми издърпва телефона от ръцете. Не мисля, че мога да го спра.“

Отстраняването е резултат от натрупано недоволство сред висшето партийно ръководство. Критиките са свързани с честите реорганизации, намесата на Хрушчов в работата на партията и правителството, проблемите в селското стопанство и икономиката, както и с неговия стил на еднолично управление. Американски дипломатически оценки от онова време описват промяната като резултат от натрупани лични и политически конфликти, а не от едно-единствено решение или събитие.

Брежнев поема партията, не и държавния пост

В историческите справки често се посочва, че на 14 октомври 1964 г. Брежнев става „генерален секретар“ и ръководител на СССР. Точната формулировка обаче е различна. По това време той е избран за първи секретар на ЦК на КПСС, а длъжността „генерален секретар“ е възстановена през април 1966 г.

Брежнев не става и формален държавен глава на 14 октомври 1964 г. Той оглавява партията, която контролира политическата система, докато Косигин поема правителството. По-късно Николай Подгорни заема поста председател на Президиума на Върховния съвет на СССР. Така новото ръководство създава модел на колективно управление, различен от концентрацията на партийния и държавния пост в ръцете на Хрушчов.

Първоначално Брежнев и Косигин запазват основната линия на „мирно съвместно съществуване“ със Запада и обещават по-предвидимо управление. Постепенно Брежнев укрепва позициите си в партийния апарат и се превръща в доминиращата фигура в съветското ръководство. Той остава начело на КПСС до смъртта си през ноември 1982 г.

Източници: apnews.com, time.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стенли

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо свършен си и в затвора":

    Това е манипулация! Не зная какви са тези 76 хил.човека които са гласували в проучването ,но в най голямата медия на Пловдив своя вот са дали 91 хил.човека и резултата е -
    Радостин Василев - 25%
    Андрей Гюров - 23%
    Илияна Йотова - 14%
    Костадин Костадинов - 11%
    ....
    На балотажа Радостин Василев ще отнесе Гюров като куцо пиле сламка с 58 на 40 %

    Коментиран от #8

    19:32 14.10.2026

  • 3 Ветеран от протеста

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мунчо свършен си и в затвора":

    Ами всеки средно интелигентен човек ще си направи изводи!!! В профила на Радостин Василев във видеото в което се излъчваше с Красимир Манов са го подкрепили 106 хил.човека в което разкри с документи с колко ни краде Румен Радев - от цени на горива ,хранителни продукти ,ток ,газ ,данъци и застраховки.
    В профила на Илияна Йотова има 1500- 2000 реакции и 2/3 се смеят и иронизират ,в този на Гюров около 10-на хиляди, в този на Костадинов 4500- 5000 реакции. Логично е кой ще има най много гласове.

    19:32 14.10.2026

  • 4 Тарикат

    1 6 Отговор
    Разбирасе че Румен Радев и Илияна Йотова трябва да спечелят

    Коментиран от #16

    19:38 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Брежнев Дорогие друзья

    3 1 Отговор
    Дорогие друзья -така почваше всеки поздрав на Брежнев.

    Коментиран от #12

    20:02 14.10.2026

  • 7 Стенли

    7 2 Отговор
    Кво става , статията за Брежнев , вий нашти убавци коментирате , между другото , най много спечели България през неговото управление , хитрец си беше нашия бай Тошо , вземахме петрола с преводни рубли , а го продавахме за долари

    Коментиран от #9, #15

    20:03 14.10.2026

  • 8 Мусорчик

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    Искаш да кажеш, че отново простoтията и дебелащината ще победят интелекта, образованието и възпитанието? Ами нищо ново.

    Коментиран от #10

    20:07 14.10.2026

  • 9 И като ни спряха петрола

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    И като ни спряха петрола останахме без долари. Затова продадохме извънредни количества електроенергия на Турция, а ние стояхме на тъмно с режим на тока. 2 часа има, 2 часа няма. Такива хитреци бяхме.

    Коментиран от #13

    20:12 14.10.2026

  • 10 Небрежнев

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мусорчик":

    От 2009-та до 2025-та - пет тиквени кабинета.

    20:17 14.10.2026

  • 11 Със смъртта си Брежнев се включи

    2 1 Отговор
    Със смъртта си Брежнев се включи в едно своеобразно руско състезание, наречено от историографите "гонки на лафетах". В Одеса се шегуваха, че тези състезания са най-популярният спорт за застаряващите кремълски небесни жители. Другото им име - „пятилетка пышных похорон“ - директно се отнася до кончината на най-висшите съветски държавни и партийни ръководители. Този „маратон“ е започнат от всемогъщия, главен идеолог на страната М. А. Суслов (1982 г.), след което, на 10 ноември 1982 г., умира самият обичан Леонид Илич Брежнев - и тръгва: Ю. В. Андропов, А. Н. Косигин, А. Я. Пелше, Д. Ф. Устинов, К. У. Черненко... Всички погребения са организирани с особена помпозност, обявен е национален траур, отменени са концерти и филмови прожекции, а в трудови колективи се провеждат митинги. След това останките на ръководителите са натоварени на артилерийски лафети (оттук и името „състезание“) и транспортирани към „финалната линия“, наречена Кремълската стена.

    20:20 14.10.2026

  • 12 Времето

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Брежнев Дорогие друзья":

    на управлението му нарекоха застой. От това състояние СССР не можа да излезе и след него, а накрая се разпадна от перестройката. Сега се зорят да заличат и Русия, ама явно са у голема заблуда с нея !...

    20:22 14.10.2026

  • 13 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "И като ни спряха петрола":

    Така е ,имаше режим на тока но дневната беше четири стотинки ,а нощната две , а пък водата направи беше без пари , 6 ст кубика , но и доходите бяха ниски, но и услугите бяха много евтини , едни билетче в градския транспорт 6ст , а едни обикновени мъжко подстригване 60 ст

    20:24 14.10.2026

  • 14 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Брежнев е президент който постигна паритет с УСА в ядренното оръжие . УСА вече не можеше да заплашва СССР и това бяха най-мирните години.
    След Сталин е Брежнев

    20:32 14.10.2026

  • 15 Хасковски каунь

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Стенли":

    Двамата Велики!
    Бай Тошо го снабряваше с имамбаялдъ и зарзават, а Льоня плащаше с петрол.

    20:35 14.10.2026

  • 16 НАРОДА ТРЯБВА ДА РАЗБЪРКА

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тарикат":

    КАРТИТЕ НА ПОЛИТИКАТА

    20:41 14.10.2026

  • 17 Роза

    0 0 Отговор
    Последните пет -шест години преди смъртта си Брежнев беше вече неадекватен поради възрастта и другарите от Политбюро не го сменяха,защото им беше много удобен.Не отричам,че на младини може да е бил много умен и политически активен.Спомням си,че като ученици ни задължаваха да обсъждаме на събрания неговите три книги за ВСВ,чиито заглавия вече съм забравила.Т.Ж. прекаляваше със сервилната си политика спрямо Брежнев.

    20:49 14.10.2026