31 октомври 1961: Сталин е изваден от мавзолея на Ленин

През нощта на 31 октомври срещу 1 ноември 1961 г. балсамираното тяло на Йосиф Сталин е изнесено от мавзолея на Червения площад в Москва. Осем години след смъртта му то е погребано в отделен гроб край Кремълската стена, зад мавзолея на Владимир Ленин.

Решението е взето в края на XXII конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз, който се провежда в Москва от 17 до 31 октомври. В приетата резолюция се посочва, че „присъствието на саркофага с ковчега на Й. В. Сталин в Мавзолея“ е нецелесъобразно заради злоупотреба с власт, масови репресии и нарушения на ленинските принципи.

Осем години до Ленин

Сталин умира на 5 март 1953 г. След държавното поклонение тялото му е поставено до това на Ленин на 9 март. Така мавзолеят започва да се свързва и с двамата лидери и в периода 1953–1961 г. е известен като Мавзолей на Ленин и Сталин.

Преместването идва след промяната в официалното отношение към управлението на Сталин. През 1956 г. Никита Хрушчов осъжда култа към личността и репресиите от сталинската епоха в реч пред XX конгрес на партията. На XXII конгрес критиките са продължени, а премахването на тялото от мавзолея се превръща в един от най-ясните символи на десталинизацията.

Тайното погребение

Операцията е извършена след настъпването на нощта. Червеният площад е ограничен за достъп, а официалното обяснение е свързано с подготовка за предстоящите чествания на годишнината от Октомврийската революция. Според исторически сведения тялото е изнесено през страничната част на мавзолея, откъм Кремълската стена, и погребано в непосредствена близост.

Съветският вестник „Правда“ съобщава за преместването, след като операцията вече е извършена. Името на Сталин е премахнато от фасадата, а мавзолеят отново е наречен Мавзолей на Владимир Ленин.

Гробът на Сталин остава в некропола край Кремълската стена. През 1970 г. над него е поставен бюст на диктатора, но тялото му повече не е връщано в мавзолея. Преместването от 1961 г. остава едно от най-видимите действия, с които съветското ръководство се опитва да разграничи държавата от наследството на сталинизма.

Източници: history.com, themoscowtimes.com, time.com