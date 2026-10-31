Новини
Любопитно »
31 октомври 1961: Сталин е изваден от мавзолея на Ленин
  Тема: Известни личности

31 октомври 1961: Сталин е изваден от мавзолея на Ленин

31 Октомври, 2026 22:30 765 8

  • йосиф сталин-
  • никита хрушчов-
  • мавзолеят на ленин-
  • десталинизация-
  • кремълската стена

Балсамираното тяло на съветския диктатор е погребано край Кремълската стена след решение на партийния конгрес

31 октомври 1961: Сталин е изваден от мавзолея на Ленин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта на 31 октомври срещу 1 ноември 1961 г. балсамираното тяло на Йосиф Сталин е изнесено от мавзолея на Червения площад в Москва. Осем години след смъртта му то е погребано в отделен гроб край Кремълската стена, зад мавзолея на Владимир Ленин.

Решението е взето в края на XXII конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз, който се провежда в Москва от 17 до 31 октомври. В приетата резолюция се посочва, че „присъствието на саркофага с ковчега на Й. В. Сталин в Мавзолея“ е нецелесъобразно заради злоупотреба с власт, масови репресии и нарушения на ленинските принципи.

Осем години до Ленин

Сталин умира на 5 март 1953 г. След държавното поклонение тялото му е поставено до това на Ленин на 9 март. Така мавзолеят започва да се свързва и с двамата лидери и в периода 1953–1961 г. е известен като Мавзолей на Ленин и Сталин.

Преместването идва след промяната в официалното отношение към управлението на Сталин. През 1956 г. Никита Хрушчов осъжда култа към личността и репресиите от сталинската епоха в реч пред XX конгрес на партията. На XXII конгрес критиките са продължени, а премахването на тялото от мавзолея се превръща в един от най-ясните символи на десталинизацията.

Тайното погребение

Операцията е извършена след настъпването на нощта. Червеният площад е ограничен за достъп, а официалното обяснение е свързано с подготовка за предстоящите чествания на годишнината от Октомврийската революция. Според исторически сведения тялото е изнесено през страничната част на мавзолея, откъм Кремълската стена, и погребано в непосредствена близост.

Съветският вестник „Правда“ съобщава за преместването, след като операцията вече е извършена. Името на Сталин е премахнато от фасадата, а мавзолеят отново е наречен Мавзолей на Владимир Ленин.

Гробът на Сталин остава в некропола край Кремълската стена. През 1970 г. над него е поставен бюст на диктатора, но тялото му повече не е връщано в мавзолея. Преместването от 1961 г. остава едно от най-видимите действия, с които съветското ръководство се опитва да разграничи държавата от наследството на сталинизма.

Източници: history.com, themoscowtimes.com, time.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гого

    5 2 Отговор
    а радев кога ще махат от власта

    Коментиран от #5, #7

    22:36 31.10.2026

  • 2 На Негово място

    4 1 Отговор
    Да вкарат Ботокса.
    Така или иначе
    Вече почна да Се Мумифицира.

    Един Сатрап Трупин ще замени
    Друг такъв .

    22:39 31.10.2026

  • 3 Сатана Z

    1 5 Отговор
    След смъртта на вожда ,кукурузникът Хрушчов извършва вътрешнопартиен преврат и амнистира всички украински фашисти,които НКВД беше затворила в лагери ,чиито потомци днес гният в нивите на Донбас.

    22:41 31.10.2026

  • 4 Запознат

    1 1 Отговор
    Крадливите кахъри най изпадналите круши в софия

    22:42 31.10.2026

  • 5 гого

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "гого":

    на путин потомците сякаш не гният в донбас .

    22:45 31.10.2026

  • 6 НЯКОЙ

    3 1 Отговор
    Тези неща ги интерисуват само комунистите

    22:51 31.10.2026

  • 7 Жоржета стресираща

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "гого":

    Ами утре
    Когато пианото на дондуков две
    Ще е изнесено и прозорците
    Широко отворени
    За да влезе свеж въздух
    След дрсет години....застой☝

    Коментиран от #8

    22:53 31.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Жоржета стресираща":

    Дъхът на наркоман не може да бъде свеж въздух, затова никога няма да бъде допуснат там. Народът е разумен.

    23:01 31.10.2026