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Как перестройката доведе СССР до ерата на Елцин
  Тема: Известни личности

Как перестройката доведе СССР до ерата на Елцин

15 Октомври, 2026 21:30 626 7

  • перестройка-
  • михаил горбачов-
  • борис елцин-
  • разпад на ссср-
  • съветски съюз

На 15 октомври 1985 г. Михаил Горбачов представя план за икономическо обновление, който постепенно прераства в политическа промяна и разпад на СССР

Как перестройката доведе СССР до ерата на Елцин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 15 октомври 1985 г. Михаил Горбачов застава пред пленум на ЦК на КПСС с план, който трябва да ускори развитието на съветската икономика до края на века. В следващите 15 години националният доход и промишленото производство трябва да нараснат почти двойно, а производителността на труда – с до 150 процента. „Да увеличим почти двойно националния доход и промишленото производство“ е една от целите, поставени от съветския лидер.

Тогава Горбачов все още не предлага отказ от плановата икономика. Замисълът е системата да бъде модернизирана чрез по-добро управление, нови технологии, по-голяма самостоятелност на предприятията и ограничено насърчаване на кооперативната инициатива. Програмата е продължение на курса към „ускоряване“, обявен на априлския пленум на ЦК на КПСС през същата година.

От икономическо ускоряване към перестройка

Горбачов наследява икономика, която разполага с огромен индустриален и военен ресурс, но изостава в производителността, потребителските стоки и внедряването на нови технологии. Централното планиране поддържа контрол върху производството, цените и разпределението, но предприятията имат малко стимули да повишават качеството или да намаляват разходите.

През февруари 1986 г. XXVII конгрес на КПСС утвърждава курса към ускоряване и обновяване. Постепенно към икономическата промяна се добавят две други понятия – гласност, или по-голяма публичност, и демократизация. След аварията в Чернобил през април 1986 г. ограниченията върху информацията започват да се оспорват още по-силно, а общественият натиск за откритост нараства.

През юни 1987 г. Законът за държавното предприятие разширява правомощията на ръководствата и въвежда принципи на самоиздръжка. Предприятията трябва да носят по-голяма отговорност за резултатите си, но основните механизми на плановата икономика остават. През 1988 г. са създадени законови възможности за кооперативи и ограничена частна стопанска дейност, особено в търговията, услугите и общественото хранене.

Гласността отваря политическата система

Реформите постепенно излизат извън икономиката. През 1989 г. се провеждат частично конкурентни избори за Конгрес на народните депутати на СССР. В публичния живот се появяват открити критики към привилегиите на партийния апарат, репресиите от миналото и провалите на държавното управление.

През март 1990 г. е премахнат конституционният монопол на КПСС върху политическата власт. Горбачов е избран за президент на СССР, но реформите вече са породили сили, които не желаят само обновена социалистическа система. В републиките се засилват движенията за суверенитет и независимост, а в Русия най-видимият противник на Горбачов става Борис Елцин.

Елцин е избран за председател на Върховния съвет на РСФСР през май 1990 г. На 12 юни същата година руското законодателство обявява върховенството на руските закони над съюзните. Година по-късно, на 12 юни 1991 г., Елцин е избран за президент на Руската федерация с пряк вот.

Превратът ускорява разпада

На 19 август 1991 г. консервативни партийни и държавни ръководители правят опит да свалят Горбачов и да спрат подписването на нов съюзен договор. Елцин превръща сградата на руския парламент в център на съпротивата и се появява пред привържениците си върху танк. Превратът се проваля за три дни, но Горбачов излиза политически отслабен, а Елцин се превръща в най-влиятелната фигура в Русия.

На 8 декември 1991 г. Русия, Украйна и Беларус подписват споразумение за създаване на Общността на независимите държави. На 25 декември Горбачов подава оставка като президент на СССР, а на следващия ден Съветският съюз престава да съществува.

След това започва ерата на Елцин. През януари 1992 г. правителството освобождава повечето цени и ускорява приватизацията, превръщайки прехода към пазарна икономика в основна държавна политика. Така курсът, започнал като опит за поправяне на съветския модел, завършва с неговото премахване и с раждането на нова руска държава.

Източници: washingtonpost.com, latimes.com, upi.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    0 2 Отговор
    На мен повече ми аресва В.В.

    21:32 15.10.2026

  • 2 гада

    4 1 Отговор
    Горбачов изгърби СССР!!

    21:39 15.10.2026

  • 3 Нека не заобикаляме фактите

    1 1 Отговор
    Основни причини за разпада на СССР
    - Неефективна планова икономика: Централизираната икономическа система страната страдал от постоянен недостиг на потребителски стоки, технологично изоставане от Западния свят и ниска производителност на труда.
    - Икономическата криза и цените на петрола: Спадът в световните цени на петрола през 80-те години лишава съветския бюджет от огромна част от постъпленията му в чуждестранна валута, необходима за внос на храни и суровини.
    - Политиката на „Перестройка“ и „Гласност“: Реформите, започнати от Михаил Горбачов през 1985 г., имат за цел да спасят системата, но вместо това децентрализират властта, разхлабват контрола на комунистическата партия и позволяват публично критикуване на режима, което води до лавинообразно нарастване на недоволството.
    - Национализъм и сепаратизъм: Процесите на демократизация отприщват силни национални движения в съюзните републики. Прибалтийските републики (Естония, Латвия и Литва) първи обявяват независимост през 1990–1991 г., последвани от други републики.
    - Августовският преврат (1991 г.): Неуспешният опит за преврат от страна на консервативни комунисти и военни (ГКЧП) през август 1991 г. с цел да спасят СССР постига обратния ефект – дискредитира окончателно централната власт и КПСС и ускорява разпада.
    - Политическо съревнование между Горбачов и Елцин: Борбата за власт между съветския президент Михаил Горбачов и руския президент Борис Елцин води до парализа на централните институции и подпи

    Коментиран от #4

    21:43 15.10.2026

  • 4 Нека не заобикаляме фактите

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нека не заобикаляме фактите":

    - Политическо съревнование между Горбачов и Елцин: Борбата за власт между съветския президент Михаил Горбачов и руския президент Борис Елцин води до парализа на централните институции и подписването на Алмаатинския протокол за създаване на ОНД през декември 1991 г., с което Съюзът официално прекратява съществуването си.

    21:44 15.10.2026

  • 5 Ами

    3 1 Отговор
    Към картината от точава трява да се добави и 10 годишната вийна срещу Афганистан.
    Има доста аналоги със сегашното състояние на Руската федерация

    21:46 15.10.2026

  • 6 Дзак

    3 2 Отговор
    Станало е единствено възможното!

    21:52 15.10.2026

  • 7 Много Известен Съветски Актьор

    2 1 Отговор
    Горби се опита да спаси системата, като я реформира, но комунизмът вече беше умрял. СССР се срина икономически, под ударите на ядрената надпревара, която наложи Роналд Рейгън. Велик Президент, не като Рижавият Клоун от Бялата Колиба. Елцин беше разбрал, че времето на СССР е отминало и прие единствено правилното решение, да разпусне тоталитарната империя, която щеше да се разпадне в кървав междуетнически конфликт, както Югославия.

    22:30 15.10.2026