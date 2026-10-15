Nightwish и Флор Янсен се разделиха след 14 години

Nightwish и Флор Янсен прекратяват съвместната си работа след 14 години. Финландската симфоник метъл група и нидерландската вокалистка обявиха, че решението е взето по взаимно съгласие и след внимателно обмисляне.

„Това решение е необходимо и важно за нас и за бъдещите ни амбиции“, се посочва в съобщението на Nightwish. В него не се уточнява кой ще заеме мястото на Янсен като вокалист на групата.

Янсен също потвърди раздялата и благодари на почитателите за подкрепата през годините. „Макар решението да беше трудно, вярвам, че пред мен се открива светло музикално бъдеще“, заяви певицата.

От турне с Nightwish до постоянен вокал

Флор Янсен се присъедини към Nightwish през 2012 г., когато беше поканена да замести Анет Олзон по време на турне. Година по-късно тя официално стана постоянен член на групата.

Тя е третата вокалистка в историята на Nightwish след Таря Турунен и Анет Олзон. С Янсен групата издаде студийните албуми Endless Forms Most Beautiful през 2015 г., Human.:II: Nature. през 2020 г. и Yesterwynde през 2024 г.

Периодът с Янсен е най-дългият досега за вокалист на Nightwish. Нейният широк вокален диапазон и сценично присъствие я превърнаха в една от най-разпознаваемите фигури в съвременния симфоник метъл.

Флор Янсен продължава със солов проект

След раздялата певицата ще насочи вниманието си към соловата си кариера. Новият ѝ албум Hytress е насрочен за 15 януари 2027 г., а издаването му ще бъде последвано от концертно турне.

„Моята солова кариера сега ще получи цялото ми внимание и ще даде на новия албум и турнето необходимото пространство“, каза Янсен в посланието си към феновете.

По данни на музикалното издание Louder раздялата е обявена от групата като взаимно решение. Финландската медия Soundi също съобщи, че Янсен няма да продължи като вокалистка на Nightwish.

Официалната информация за соловия проект посочва, че Hytress ще излезе на 15 януари 2027 г. и ще бъде представен с турне през същата година.

Източници: plovdiv24.bg, loudersound.com, soundi.fi