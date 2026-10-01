Рецепта на деня: Картофи с пилешки дробчета на тиган за 55 минути

Широкият тиган събира в едно златисти картофи, сладък лук, моркови и меки пилешки дробчета. Рецептата за картофи с пилешки дробчета на тиган е за четири порции и отнема общо 55 минути – 20 минути за подготовка и още 35 минути за готвене.

Необходими продукти:

пилешки дробчета - 500 г;

картофи - 800 г;

лук - 1 глава;

морков - 1 бр.;

чесън - 2 скилидки;

олио - 60 мл;

магданоз - 1/2 връзка;

сол - на вкус;

черен пипер - на вкус.

Начин на приготвяне:

Дробчетата се почистват от жилките, изплакват се кратко със студена вода и се подсушават много добре с кухненска хартия. Така при пърженето отделят по-малко течност. Картофите се нарязват на едри резени. Предварителното им варене в подсолена вода за 6-7 минути е важна стъпка – те трябва леко да омекнат по краищата, но да останат стегнати. След това се отцеждат и се оставят за кратко да се подсушат.

Картофите влизат първи в тигана

В широк тиган се загрява олиото на умерено силен огън. Картофите се запържват около 12-15 минути, като се обръщат внимателно, докато по краищата им се появи златиста коричка.

Лукът се нарязва на полумесеци, морковът – на тънки пръчици или кръгчета, а чесънът се наситнява. Лукът и морковът се добавят към картофите и се готвят още 5-6 минути, докато омекнат. Ако продуктите започнат да залепват, в тигана може да се налеят една-две супени лъжици вода.

Дробчетата се добавят към края

Пилешките дробчета се разпределят между картофите и зеленчуците. Те се запържват 8-10 минути, като се обръщат внимателно. Дробчетата трябва да останат меки и сочни, но да не са розови отвътре.

Наситненият чесън, солта и черният пипер се добавят в края. След подправянето ястието се готви още около 2 минути. Така чесънът запазва аромата си, без да загаря.

Готовите картофи с пилешки дробчета на тиган се поръсват с пресен магданоз и се сервират веднага. Ако остане порция, тя може да се прибере в затворен съд в хладилник до 24 часа. При затопляне е добре да се използва слаб огън и да се добавят няколко капки вода.

Източник: Gotvach.bg