Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Картофи с пилешки дробчета на тиган за 55 минути
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Картофи с пилешки дробчета на тиган за 55 минути

1 Октомври, 2026 10:05 781 3

  • картофи с пилешки дробчета-
  • рецепта на тиган-
  • пилешки дробчета-
  • домашна кухня-
  • лесни рецепти

Картофите се запържват до златисти ръбчета, а пилешките дробчета се добавят към края, за да останат меки и сочни

Рецепта на деня: Картофи с пилешки дробчета на тиган за 55 минути - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Широкият тиган събира в едно златисти картофи, сладък лук, моркови и меки пилешки дробчета. Рецептата за картофи с пилешки дробчета на тиган е за четири порции и отнема общо 55 минути – 20 минути за подготовка и още 35 минути за готвене.

Необходими продукти:

  • пилешки дробчета - 500 г;
  • картофи - 800 г;
  • лук - 1 глава;
  • морков - 1 бр.;
  • чесън - 2 скилидки;
  • олио - 60 мл;
  • магданоз - 1/2 връзка;
  • сол - на вкус;
  • черен пипер - на вкус.

Начин на приготвяне:

Дробчетата се почистват от жилките, изплакват се кратко със студена вода и се подсушават много добре с кухненска хартия. Така при пърженето отделят по-малко течност. Картофите се нарязват на едри резени. Предварителното им варене в подсолена вода за 6-7 минути е важна стъпка – те трябва леко да омекнат по краищата, но да останат стегнати. След това се отцеждат и се оставят за кратко да се подсушат.

Картофите влизат първи в тигана

В широк тиган се загрява олиото на умерено силен огън. Картофите се запържват около 12-15 минути, като се обръщат внимателно, докато по краищата им се появи златиста коричка.

Лукът се нарязва на полумесеци, морковът – на тънки пръчици или кръгчета, а чесънът се наситнява. Лукът и морковът се добавят към картофите и се готвят още 5-6 минути, докато омекнат. Ако продуктите започнат да залепват, в тигана може да се налеят една-две супени лъжици вода.

Дробчетата се добавят към края

Пилешките дробчета се разпределят между картофите и зеленчуците. Те се запържват 8-10 минути, като се обръщат внимателно. Дробчетата трябва да останат меки и сочни, но да не са розови отвътре.

Наситненият чесън, солта и черният пипер се добавят в края. След подправянето ястието се готви още около 2 минути. Така чесънът запазва аромата си, без да загаря.

Готовите картофи с пилешки дробчета на тиган се поръсват с пресен магданоз и се сервират веднага. Ако остане порция, тя може да се прибере в затворен съд в хладилник до 24 часа. При затопляне е добре да се използва слаб огън и да се добавят няколко капки вода.

Източник: Gotvach.bg


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 В два тигата

    5 1 Отговор
    Защо зеленчуците и дробчетата в един тиган? Видът на ястието ще е ужасен. Дробчетата ще овкусят и зеленчуците. От солта в ястието дробчетата ще пуснат вода и ще се втрещят. Ако има деца няма да хапнат нито дробчетата, нито зеленчука. Сгответе ги в два отделни тигана, при сервиране може зеленчуците да са канапе на дробчетата.

    10:28 01.10.2026