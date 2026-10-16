Дани Върбанов едва не бе наръган с нож в „Не залагай на англичаните“

Даниел Върбанов едва не бе наръган с кухненски нож на сцената, но опасната ситуация е част от сюжета на новата комедия „Не залагай на англичаните“. В спектакъла неговият герой Пикси има тайна афера със съпругата на най-добрия си приятел, а разкритието води до преследване, което предизвиква повече смях, отколкото страх.

Премиерата на постановката се състоя на 14 октомври в театър „Артвент“ в София. Събитието беше отразено от „България Днес“, а сцената с ножа е изцяло художествена и не е свързана с реално нападение.

Трима приятели и един залог

Историята събира трима приятели от детството – Паун, Буле и Пикси, изиграни съответно от Калоян Трифонов, Петър Петров-Перо и Даниел Върбанов. Страстта им към футболните залози превръща една обикновена вечер в изпитание за приятелството, личните избори и доверието между тях.

Именно Паун преследва героя на Върбанов, след като разбира за аферата му със собствената си съпруга. Напрегнатата сцена с ножа е сред комичните моменти в постановката, която поставя футбола и залозите в центъра на конфликтите между персонажите.

„Не залагай на англичаните“ е пиеса на сръбския драматург Владимир Джурджевич. В разпространената информация за спектакъла авторът е посочен като драматург, а режисьор на българската постановка е Васил Дуев-Тайг.

Втори общ проект с футболна тема

За Даниел Върбанов и Петър Петров-Перо това е втори общ проект, свързан с футбола. През миналата есен двамата бяха сред кандидатите в предаването „Вече играеш... Стоичков“, където се състезаваха за ролята на Христо Стоичков в предстоящ биографичен филм. До нея стигна Кристо Стоичков.

След театралната премиера Върбанов му предстои и участие в телевизионен формат. 26-годишният актьор е сред участниците във втория сезон на „Трейтърс: Игра на предатели“, който започва на 6 ноември от 20:00 часа по Би Ти Ви.

Премиерата на спектакъла съвпадна и с втория рожден ден на театър „Артвент“. Залата му се намира в аула „Максима“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия. След представянето в София постановката е включена и в програма с гостувания във Варна, Русе, Габрово, Севлиево, Перник и Пловдив.

Източници: hotarena.net, bgdnes.bg