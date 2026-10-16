Селин Дион с Barbie: кои други звезди имат свои кукли

Тъмносиня рокля, дълъг шлейф и огърлица с формата на сърце превръщат един от най-разпознаваемите образи на Селин Дион в колекционерска Barbie кукла. Mattel представи изданието на 14 октомври, като дизайнът е вдъхновен от изпълнението на „My Heart Will Go On“ на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 1998 г.

Куклата пресъздава визията на канадската певица от изпълнението на песента към „Титаник“ – рокля с висока яка и шлейф, допълнена от бижу, вдъхновено от измисления диамант „Сърцето на океана“ във филма. Лицето е изработено по подобие на Дион, а комплектът включва поставка и сертификат за автентичност.

„За мен е голяма чест да стана част от историята на Barbie с кукла, вдъхновена от един от най-значимите моменти в кариерата ми“, заяви Селин Дион.

Изданието е част от колекционерската линия Barbie Signature, която през последните години все по-често пресъздава образи на реални личности от музиката, киното, спорта и модата. Дион се присъединява към редица певици, получили официални кукли със своите имена и характерни сценични визии.

Музикалните звезди преди Селин Дион

Уитни Хюстън е представена с кукла, вдъхновена от видеоклипа към „I Wanna Dance with Somebody“. Тя носи прилепнала лилава рокля, големи цветни обеци и прическа в стила на 80-те години. В ръката си държи микрофонна стойка – детайл, който препраща към сценичния образ на певицата.

Тина Търнър получава своя Barbie през 2022 г. Куклата е облечена с черна минирокля, дънково яке, черен чорапогащник и обувки на висок ток. Визията е свързана с видеоклипа към „What’s Love Got to Do with It“, един от най-известните хитове на „кралицата на рокендрола“.

Глория Естефан е почетена с кукла, вдъхновена от видеоклипа към „Get on Your Feet“. Дизайнът включва златисто декорирано яке, дантелен ръкав и високи ботуши, а премиерата е през 2022 г.

Стиви Никс има две официални Barbie кукли. Първата пресъздава черната рокля и платформените обувки, свързвани с обложката на албума „Rumours“. Втората е вдъхновена от дебютния ѝ солов албум „Bella Donna“ и включва бяла рокля, шапка и микрофон.

Нови имена в колекцията

Кайли Миноуг се присъедини към Barbie Music Series с кукла във визия от видеоклипа към „Padam Padam“ – червен гащеризон, високи ботуши и драматично наметало. Майли Сайръс е представена с модел, вдъхновен от визията ѝ във филма „Something Beautiful“.

Сред по-новите музикални имена е и Аалия. Нейната кукла пресъздава стила от видеоклипа към „One in a Million“ – кожен елек, черен топ, панталон и авиаторски очила.

Колекцията не се ограничава до певици. Mattel е представял и Barbie кукли, посветени на Серина Уилямс и Мерилин Монро, а през 2023 г. образът на Марго Роби от филма „Барби“ също получи своя куклена версия. Така Селин Дион се нарежда сред личности, чиито професионални образи са превърнати в предмети за колекционери, а не просто в играчки.

Източници: ca.rollingstone.com, upi.com, tollbit.forbes.com