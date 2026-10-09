Селин Дион падна на сцената по време на концерт във Франция (ВИДЕО)

Селин Дион стана жертва на модата по време на концерт. Звездата падна на сцената по време на единадесетото си шоу в Plenitude Arena в Нантер, близо до Париж. Певицата изпълнявала песен от албума си от 1998 г., когато се подхлъзна на подгъва на панталона си и загубила равновесие.
Като същинска професионалистка Селин Дион се изправи веднага, засмя се, вдигнала палец към публиката и продължи изпълнението си без засечка. Според „Телеграф“ тоалетът вероятно е станал причина за инцидента, като същият панталон вече я е подвеждал по време на друг концерт.
Celine Dion gracefully recovered after falling on stage during her residency concert in Paris on Wednesday night. https://t.co/Eb89Vt6n7v https://t.co/SErDzivmxG
— ABC News (@ABC) October 9, 2026
Малко по-късно Селин Дион забравила част от текста на песента „So That You Love Me Still“. Феновете в залата започнали да пеят, за да ѝ помогнат да продължи.
„Хубаво е, че сте тук, много съжалявам“, казала на публиката си певицата, трогната от реакцията им.
Концертът е част от завръщането на Селин Дион на голямата сцена. Канадската певица не беше пяла пред голяма публика в продължение на шест години, преди отново да се появи пред феновете си в Париж.
Отсъствието ѝ се наложи заради диагнозата Синдром на скования човек – рядко автоимунно заболяване, което ограничава възможностите ѝ да пътува, да работи и да излиза на сцена. Състоянието ѝ може да се променя в различни дни, което прави концертните ѝ изяви особено предизвикателни.
Въпреки всичко феновете на Селин Дион са възхитени от срещите с нея и професионализма ѝ. Интересът към първоначално обявените концерти беше толкова голям, че се наложи да бъдат добавени още дати, на които звездата да изпълни най-големите си хитове пред почитателите си в любимия ѝ Париж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
14:41 09.10.2026
2 На всеки
Коментиран от #3
14:47 09.10.2026
3 АБСОЛЮТНО👍
До коментар #2 от "На всеки":ДАЖЕ И НА ОПЕРАТОРИТЕ
ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ВЕЛПАПЕ....
15:00 09.10.2026