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Селин Дион падна на сцената по време на концерт във Франция (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Селин Дион падна на сцената по време на концерт във Франция (ВИДЕО)

9 Октомври, 2026 14:31 768 3

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  • падане на сцената-
  • завръщане на сцената

Певицата се подхлъзна на подгъва на панталона си, а по-късно забрави част от текста на своя песен

Селин Дион падна на сцената по време на концерт във Франция (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Селин Дион стана жертва на модата по време на концерт. Звездата падна на сцената по време на единадесетото си шоу в Plenitude Arena в Нантер, близо до Париж. Певицата изпълнявала песен от албума си от 1998 г., когато се подхлъзна на подгъва на панталона си и загубила равновесие.

Като същинска професионалистка Селин Дион се изправи веднага, засмя се, вдигнала палец към публиката и продължи изпълнението си без засечка. Според „Телеграф“ тоалетът вероятно е станал причина за инцидента, като същият панталон вече я е подвеждал по време на друг концерт.

Малко по-късно Селин Дион забравила част от текста на песента „So That You Love Me Still“. Феновете в залата започнали да пеят, за да ѝ помогнат да продължи.

„Хубаво е, че сте тук, много съжалявам“, казала на публиката си певицата, трогната от реакцията им.

Концертът е част от завръщането на Селин Дион на голямата сцена. Канадската певица не беше пяла пред голяма публика в продължение на шест години, преди отново да се появи пред феновете си в Париж.

Отсъствието ѝ се наложи заради диагнозата Синдром на скования човек – рядко автоимунно заболяване, което ограничава възможностите ѝ да пътува, да работи и да излиза на сцена. Състоянието ѝ може да се променя в различни дни, което прави концертните ѝ изяви особено предизвикателни.

Въпреки всичко феновете на Селин Дион са възхитени от срещите с нея и професионализма ѝ. Интересът към първоначално обявените концерти беше толкова голям, че се наложи да бъдат добавени още дати, на които звездата да изпълни най-големите си хитове пред почитателите си в любимия ѝ Париж.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    2 0 Отговор
    абе вярно ли , че Титаник потънал , писнало му от тая?

    14:41 09.10.2026

  • 2 На всеки

    4 0 Отговор
    може да се случи, да падне на работното си място. Важното е да се изправи и да продължи.

    Коментиран от #3

    14:47 09.10.2026

  • 3 АБСОЛЮТНО👍

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "На всеки":

    ДАЖЕ И НА ОПЕРАТОРИТЕ
    ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ВЕЛПАПЕ....

    15:00 09.10.2026