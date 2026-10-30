Селин Дион спечели 125,5 млн. долара от първите 16 концерта в Париж

Първата част от парижката резиденция на Селин Дион е донесла 125,5 милиона долара от продажба на билети. Сумата е реализирана от 16 концерта в „Пленитюд Арена“ в Нантер между 12 септември и 17 октомври 2026 г., като са продадени общо 539 000 билета, съобщава Billboard на базата на данни от Billboard Boxscore.

Посочените 125,5 милиона долара са брутен приход от билетите, а не доказано лично нетно възнаграждение на певицата. Средният приход е около 7,8 милиона долара на концерт, а средната посещаемост достига приблизително 33 700 души на вечер.

Според Billboard средният приход на концерт надхвърля досегашния резултат на резиденцията на U2 в залата Sphere в Лас Вегас, която е реализирала около 6,1 милиона долара на шоу. Парижката поредица на Селин Дион обаче все още не попада сред десетте най-доходоносни резиденции по общ приход.

Певицата има дълга история с този концертен формат. Резиденцията ѝ „A New Day…“ в Лас Вегас е донесла 385,1 милиона долара от 714 концерта между 2003 и 2007 г. Следващата поредица, озаглавена „Celine“, е реализирала 296,2 милиона долара от 427 концерта в периода 2011-2019 г.

Парижките концерти белязаха завръщането на Селин Дион към продължителните сценични изяви след прекратяването на част от турнето „Courage World Tour“. През 2022 г. певицата обяви, че е диагностицирана със синдром на скования човек - рядко неврологично заболяване, което може да причинява мускулна скованост и болезнени спазми.

При обявяването на концертите пред Асошиейтед прес канадската звезда каза, че се чувства „силна“ и „развълнувана“ от възможността отново да пее пред публика. На първото си парижко шоу тя заяви: „Дадох обещание да се върна на сцената и ето ме тук, пея за вас и за себе си.“

Резиденцията ще продължи през 2027 г. Селин Дион е планирала още 10 концерта в „Пленитюд Арена“ между 8 и 29 май.