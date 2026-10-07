Почина R&B певецът Фреди Джаксън

Фреди Джаксън, един от разпознаваемите гласове на американския R&B от 80-те и началото на 90-те години, е починал на 5 октомври. Семейството му потвърди смъртта на 6 октомври.

Според Los Angeles Times и E! News певецът е бил на 69 години. Associated Press и ABC News посочват възраст 70 години, което създава разминаване в съобщенията. Причината за смъртта не е обявена.

„Фреди беше нещо повече от легендарен глас. Той беше добър и щедър човек“, заяви семейството му.

Джаксън остава най-познат с песните You Are My Lady, Rock Me Tonight (For Old Times' Sake) и Jam Tonight. Първите две достигат първо място в R&B класациите, а дебютният му албум Rock Me Tonight от 1985 г. е сертифициран като платинен.

Гласът зад хитовете от 80-те

Фреди Джаксън е роден и израснал в Харлем, Ню Йорк. Като дете пее госпъл в баптистката църква White Rock. В края на 70-те години се присъединява към фънк групата Mystic Merlin, преди да започне самостоятелната си кариера.

След успеха на първия си албум той се превръща в постоянен участник в R&B класациите и радиоефира. Следващият му албум Just Like the First Time, издаден през 1987 г., също получава платинен статут и включва три песни, достигнали върха на R&B класациите.

Джаксън е номиниран за две награди „Грами“ – за най-добър нов изпълнител и за най-добро вокално изпълнение в R&B. През 2024 г. той съобщава, че е диагностициран с бъбречно заболяване.

„В продължение на десетилетия той ни даде песни, които станаха саундтрак към любовните ни истории, празниците и най-ценните ни спомени“, се казва в изявлението на семейството му.

Източник: eonline.com