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Селин Дион напусна Париж с 29 куфара след концертите (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Селин Дион напусна Париж с 29 куфара след концертите (ВИДЕО)

20 Октомври, 2026 17:59 878 13

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  • завръщане на сцената-
  • пленитюд арена

Певицата приключи първата серия от 16 концерта в „Пленитюд Арена“ и се очаква да се върне във френската столица през май 2027 г

Селин Дион напусна Париж с 29 куфара след концертите (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Селин Дион се сбогува с любимия Париж с 29 куфара, след като приключи първата серия от концерти от дългоочакваното си завръщане на сцената. Певицата беше заснета пред хотел „Роял Монсо“, докато служители натоварваха багажа във ван.

Канадската звезда беше придружена от 15-годишните си близнаци Еди и Нелсън, както и от малкото си куче Мадисън. Певицата носеше домашния любимец в широкото си зелено палто, а визията ѝ допълваха бордо чанта и големи слънчеви очила. Мадисън е осиновен в началото на 2026 г.

Последният концерт от първия етап се състоя в събота в „Пленитюд Арена“ в Нантер, край Париж. Шоуто е продължило около два часа, а в него са прозвучали близо 30 песни от френския и английския репертоар на певицата.

Сред изпълненията са били „My Heart Will Go On“, „The Power of Love“, „Because You Loved Me“ и „All by Myself“. Селин Дион е включила и френските си хитове „Pour que tu m'aimes encore“, „Encore un soir“ и „S'il suffisait d'aimer“. Финалът е бил посетен от над 30 000 души.

По време на концерта певицата е изпълнила и последния си сингъл „Bonjour, Pardon, Merci“. На сцената са били музикалният директор и пианист Скот Прайс, пълна група, струнен квартет и хор от 16 души.

Първоначално планираната серия беше разширена до 16 вечери заради големия интерес. Следващите 10 концерта са насрочени за май 2027 г. в същата зала.

„Това красиво приключение завършва тази вечер. Но ще се срещнем отново през май. Дотогава вярвайте в себе си и не се отказвайте от мечтите си!“, каза Селин Дион на публиката.

По данни на „Дейли мейл“ певицата е продала повече билети от всеки друг изпълнител в историята на залата по време на първата серия от концертите.

Концертите в Париж са първото голямо завръщане на Селин Дион към редовните сценични изяви след години на здравословни проблеми. През декември 2022 г. тя съобщи, че страда от синдром на скования човек — рядко неврологично заболяване, което може да причинява мускулна скованост и болезнени спазми.

Заради състоянието си Дион отложи и отмени редица изяви, включително оставащите дати от турнето „Courage World Tour“. Парижката серия беше първата възможност за певицата отново да изнесе поредица от пълни концерти пред публика.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тиква

    3 0 Отговор
    Боже господи, куче, ще дойде друг път,

    18:03 20.10.2026

  • 3 Шорт

    5 1 Отговор
    Вместо да се лекува. Тя прави концерти! Няма да и е за пръв път да пада по сцената!

    18:05 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    6 1 Отговор
    Бай,Бай , не ни е нужна тая мумия ,вече имаме една в Европа - Лилито

    18:05 20.10.2026

  • 6 Богатите и тези които могат

    6 0 Отговор
    да си го позволят напускат потъващият кораб Париж. Ако допреди 10-тина 15 години някой беше красиво мнения че това може да се случи никой нямаше да му повярва.
    И да питам .....от колко години на власт в Брюксел е неолибералната демокрация и какво се случи за този период от време.
    А не е ли време........ Разделно

    18:11 20.10.2026

  • 7 дядо дръмпир смени сам антифриза и спест

    0 0 Отговор
    и 30€!като се изиграе мача на парк дьо Пренс ,като прочетете и тази статия иако междуушието ви работи ще разберете как надуват ежедневно медийниците за ситуацията във франция.

    18:14 20.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор
    Не с 29, Ами и с 290 куфара да пътува, пак ще си е една грозна скумрия . Господ я наказа, щото след смъртта на съпруга ѝ, взе да се хвали, колко хубаво било с млад любовник.

    18:26 20.10.2026

  • 9 Поредна

    2 0 Отговор
    Статия, от която не се научава нещо.

    18:28 20.10.2026

  • 10 Коста

    0 0 Отговор
    В Париж но гледане я бий само Лили Иванова!

    18:37 20.10.2026

  • 11 Гост

    2 1 Отговор
    А аз се чудех от къде това вълнение и превъзбуда там то тя концерт имала

    Коментиран от #13

    18:38 20.10.2026

  • 12 Исторически факти

    0 1 Отговор
    Ако по някаква фантастична сила някога придобия власт, ще забраня на жените да остаряват, а на мъжете да оглупяват.

    18:43 20.10.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Макрон беше на концерта. Навън държавата му гори, пък той се забавлява

    18:44 20.10.2026