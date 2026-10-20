Селин Дион напусна Париж с 29 куфара след концертите (ВИДЕО)

Селин Дион се сбогува с любимия Париж с 29 куфара, след като приключи първата серия от концерти от дългоочакваното си завръщане на сцената. Певицата беше заснета пред хотел „Роял Монсо“, докато служители натоварваха багажа във ван.

Канадската звезда беше придружена от 15-годишните си близнаци Еди и Нелсън, както и от малкото си куче Мадисън. Певицата носеше домашния любимец в широкото си зелено палто, а визията ѝ допълваха бордо чанта и големи слънчеви очила. Мадисън е осиновен в началото на 2026 г.

Последният концерт от първия етап се състоя в събота в „Пленитюд Арена“ в Нантер, край Париж. Шоуто е продължило около два часа, а в него са прозвучали близо 30 песни от френския и английския репертоар на певицата.

Céline Dion quitte Paris, ses jumeaux à ses côtés ✨❤️ Le rideau est tombé, place aux adieux. Après le dernier concert de sa résidence parisienne, Céline Dion a quitté le Royal Monceau, entourée de ses fils jumeaux Nelson et Eddy. Une sortie très attendue par les fans qui, depuis des semaines, se relayaient derrière les barrières du palace pour apercevoir la diva québécoise. syndrome de la personne raide, ses derniers concerts complets remontant à 2020. — Paris Match (@ParisMatch) October 19, 2026

Сред изпълненията са били „My Heart Will Go On“, „The Power of Love“, „Because You Loved Me“ и „All by Myself“. Селин Дион е включила и френските си хитове „Pour que tu m'aimes encore“, „Encore un soir“ и „S'il suffisait d'aimer“. Финалът е бил посетен от над 30 000 души.

По време на концерта певицата е изпълнила и последния си сингъл „Bonjour, Pardon, Merci“. На сцената са били музикалният директор и пианист Скот Прайс, пълна група, струнен квартет и хор от 16 души.

Първоначално планираната серия беше разширена до 16 вечери заради големия интерес. Следващите 10 концерта са насрочени за май 2027 г. в същата зала.

„Това красиво приключение завършва тази вечер. Но ще се срещнем отново през май. Дотогава вярвайте в себе си и не се отказвайте от мечтите си!“, каза Селин Дион на публиката.

По данни на „Дейли мейл“ певицата е продала повече билети от всеки друг изпълнител в историята на залата по време на първата серия от концертите.

Концертите в Париж са първото голямо завръщане на Селин Дион към редовните сценични изяви след години на здравословни проблеми. През декември 2022 г. тя съобщи, че страда от синдром на скования човек — рядко неврологично заболяване, което може да причинява мускулна скованост и болезнени спазми.

Заради състоянието си Дион отложи и отмени редица изяви, включително оставащите дати от турнето „Courage World Tour“. Парижката серия беше първата възможност за певицата отново да изнесе поредица от пълни концерти пред публика.