Не бързайте да събирате есенните листа: те са естествен тор и убежище за полезните насекоми

Есента е време за подготовка на градината за студените месеци – почистване на летните насаждения, подреждане на лехите и събиране на падналите листа. Последната задача обаче не винаги е необходима. Според природозащитници и изследователи листният слой е важна част от екосистемата, защото обогатява почвата и осигурява убежище на множество малки организми.
Листата осигуряват зимен подслон
Докато медоносните пчели прекарват зимата в кошерите, много други опрашващи насекоми търсят убежище в природата. Земните пчели например се заравят в почвата или се крият под дебел слой листа, където могат да преживеят студа и да снасят яйца през пролетта.
Някои дневни и нощни пеперуди образуват пашкулите си сред опадалата шума или се обвиват в самите листа. Гребането и раздробяването им може да унищожи следващото поколение. Ларвите на светулките също обитават влажния слой под листата, където намират меки безгръбначни за храна.
Естествен мулч и органичен тор
Листата изпълняват и важна функция за подхранването на почвата. Дърветата извличат калций, магнезий, калий и азот от по-дълбоките почвени слоеве и ги натрупват в листата си. След опадането им тези елементи постепенно се връщат обратно в почвата.
Листният пласт действа като естествена изолация. Въздухът между листата смекчава температурните колебания и ограничава въздействието на замръзването и последващото размразяване. Освен това покривката задържа влагата и предпазва почвата от пресъхване през зимата.
През късната есен и пролетта гъби, червеи и дребни членестоноги разграждат листата до хумус – органичен материал, който освобождава хранителни вещества постепенно. Той подобрява почвената структура, подпомага задържането на вода в песъчливите терени и намалява ерозията при силни дъждове.
Листният слой ограничава и покълването на плевелите през пролетта, без да се налага употребата на хербициди. Влажната и защитена среда под него осигурява подходящи условия и за земноводни като жабите и саламандрите през студените месеци.
Какво да направим, ако все пак събираме листата?
Ако листата пречат по тревните площи и алеите, можем да ги съберем с гребло и да ги преместим в цветните лехи, около декоративните растения или в зеленчуковата градина. Подходящата дебелина на покривния слой е около 5–8 сантиметра.
Преместването им от често използваните тревни площи може да ограничи местата, където кърлежите намират укритие. Те лесно се настаняват сред листата върху тревата, но по-рядко се срещат в отдалечени и по-малко посещавани части на двора.
Важно е листата да не се раздробяват без необходимост. Косачката с мулчиращ нож може да бъде по-добър вариант от изхвърлянето им на сметището, но бързо въртящите се ножове могат да унищожат яйца, какавиди и ларви на насекоми, които презимуват в тях. Когато е възможно, листата трябва да се оставят цели.
Не бързайте и с пролетното почистване
Същият принцип важи и в началото на пролетта. Не е препоръчително веднага да се подрязват многогодишните растения с кухи стъбла или да се разчистват листните укрития при първите топли дни.
По-добре е да се изчака температурите трайно да надхвърлят 10°C. Така презимувалите пчели, пеперуди и други полезни насекоми ще имат възможност да напуснат убежищата си. Препоръките са публикувани от The Conversation.
Източник: Lifestyle.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
Коментиран от #2
10:56 17.10.2026
2 Соваж бейби
До коментар #1 от "Мъж":Вярно е ,тука така правим ако имаш храсти жив плет или зелена ограда всеки различно го знае пак има тарикатлък.С машината като минаваш за зелената трева когато се натрупа материал не го хвърляш а го слагаш под храстите хубаво тъпчиш на вътре с времето изчезва и не излизат други треволяци от долу.Това го измислих за де не ходя до сметището всеки път с чувствалите от мързел ама се получи ефикасно .
11:15 17.10.2026
3 Сила
Наръч листа ли ще промени екосистемата ...?!?
11:32 17.10.2026
4 Квадрат 13
11:45 17.10.2026