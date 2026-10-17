Не бързайте да събирате есенните листа: те са естествен тор и убежище за полезните насекоми

Есента е време за подготовка на градината за студените месеци – почистване на летните насаждения, подреждане на лехите и събиране на падналите листа. Последната задача обаче не винаги е необходима. Според природозащитници и изследователи листният слой е важна част от екосистемата, защото обогатява почвата и осигурява убежище на множество малки организми.

Листата осигуряват зимен подслон

Докато медоносните пчели прекарват зимата в кошерите, много други опрашващи насекоми търсят убежище в природата. Земните пчели например се заравят в почвата или се крият под дебел слой листа, където могат да преживеят студа и да снасят яйца през пролетта.

Някои дневни и нощни пеперуди образуват пашкулите си сред опадалата шума или се обвиват в самите листа. Гребането и раздробяването им може да унищожи следващото поколение. Ларвите на светулките също обитават влажния слой под листата, където намират меки безгръбначни за храна.

Естествен мулч и органичен тор

Листата изпълняват и важна функция за подхранването на почвата. Дърветата извличат калций, магнезий, калий и азот от по-дълбоките почвени слоеве и ги натрупват в листата си. След опадането им тези елементи постепенно се връщат обратно в почвата.

Листният пласт действа като естествена изолация. Въздухът между листата смекчава температурните колебания и ограничава въздействието на замръзването и последващото размразяване. Освен това покривката задържа влагата и предпазва почвата от пресъхване през зимата.

През късната есен и пролетта гъби, червеи и дребни членестоноги разграждат листата до хумус – органичен материал, който освобождава хранителни вещества постепенно. Той подобрява почвената структура, подпомага задържането на вода в песъчливите терени и намалява ерозията при силни дъждове.

Листният слой ограничава и покълването на плевелите през пролетта, без да се налага употребата на хербициди. Влажната и защитена среда под него осигурява подходящи условия и за земноводни като жабите и саламандрите през студените месеци.

Какво да направим, ако все пак събираме листата?

Ако листата пречат по тревните площи и алеите, можем да ги съберем с гребло и да ги преместим в цветните лехи, около декоративните растения или в зеленчуковата градина. Подходящата дебелина на покривния слой е около 5–8 сантиметра.

Преместването им от често използваните тревни площи може да ограничи местата, където кърлежите намират укритие. Те лесно се настаняват сред листата върху тревата, но по-рядко се срещат в отдалечени и по-малко посещавани части на двора.

Важно е листата да не се раздробяват без необходимост. Косачката с мулчиращ нож може да бъде по-добър вариант от изхвърлянето им на сметището, но бързо въртящите се ножове могат да унищожат яйца, какавиди и ларви на насекоми, които презимуват в тях. Когато е възможно, листата трябва да се оставят цели.

Не бързайте и с пролетното почистване

Същият принцип важи и в началото на пролетта. Не е препоръчително веднага да се подрязват многогодишните растения с кухи стъбла или да се разчистват листните укрития при първите топли дни.

По-добре е да се изчака температурите трайно да надхвърлят 10°C. Така презимувалите пчели, пеперуди и други полезни насекоми ще имат възможност да напуснат убежищата си. Препоръките са публикувани от The Conversation.

Източник: Lifestyle.bg.