Защо ставаме по-носталгични през есента

Мирисът на мокри листа, първият хладен въздух, по-ранният залез или позната песен – понякога са достатъчни само няколко секунди, за да ни върнат към спомен отпреди години. И ако през есента изпитваме по-силно желание да гледаме отново любим стар сериал, да слушаме музика от миналото или да се връщаме към познати места, това вероятно не е случайно.

Психолозите свързват засилената носталгия през този период най-вече с промяната. Преходът от лятото към есента носи усещането, че един период приключва и започва друг. Дните стават по-къси, температурите падат, ваканциите приключват, а ежедневието отново става по-структурирано.

Подобни преходи могат да се възприемат от психиката като малка загуба – дори когато очакваме новия сезон с удоволствие. Именно тогава познатите преживявания се превръщат в своеобразна опора, която създава усещане за постоянство и сигурност.

Миризмата на есента може буквално да ни върне назад

Есента е особено богата и на сетивни „ключове“ към паметта. Миризмата на дърва, студеният въздух, влажните листа, определен парфюм или ароматна свещ могат внезапно да събудят отдавна забравени преживявания.

Миризмите имат особено силна връзка с автобиографичната памет. Причината е свързана с начина, по който мозъкът обработва обонятелната информация, и близката връзка на обонятелната система със структури, участващи в емоциите и паметта.

Но не само ароматите имат подобен ефект. Златистата есенна светлина, шумът на дъжда, звукът на училищен автобус или дори определена песен могат да задействат същия механизъм.

Понякога първо изпитваме чувството, а едва след това разбираме с какъв спомен е свързано.

Защо отново гледаме един и същи сериал?

Това може да обясни и друг любопитен есенен навик – желанието да се върнем към филми и сериали, които вече сме гледали многократно.

Когато знаем героите, сюжета и дори финала, няма неизвестност. Именно тази предвидимост може да бъде успокояваща в момент, когато около нас настъпват промени.

Познатият сериал или любимата книга създават своеобразна „безопасна територия“. Не е необходимо да следим внимателно нов сюжет или да се подготвяме за неочакван обрат – мозъкът вече знае какво предстои.

Изследвания върху повторното потребление на любими книги, филми и телевизионни програми показват, че хората невинаги се връщат към тях от скука. Познатото съдържание може да помогне за регулиране на настроението, да възстанови усещането за собствената ни идентичност и дори да ни напомни за определен период от живота.

Затова стар сериал може да носи много повече от забавление. Понякога той ни връща към човека, който сме били, когато сме го гледали за първи път.

Носталгията не е непременно тъга

Дълго време носталгията е свързвана основно с меланхолията, но съвременните психологически изследвания показват значително по-сложна картина.

Проучванията на носталгията я свързват с повече усещане за смисъл, социална свързаност и положителни емоции. Тя може да ни напомни за важните хора и преживявания в живота ни и да засили чувството за приемственост между миналото и настоящето.

Това не означава, че всяко връщане назад е приятно. Спомените могат да носят и тъга – особено когато са свързани с хора, места или периоди, които вече не могат да бъдат върнати.

Но именно тази смесица от радост и тъга е характерна за носталгията. Тя ни позволява не просто да идеализираме миналото, а да осмислим как преживяното продължава да бъде част от нас.

Затова, ако с първите студени вечери отново ви се прииска да пуснете сериал, който знаете почти наизуст, да извадите стар албум със снимки или да слушате музика от ученическите години, няма нищо необичайно. Понякога връщането към познатото е начинът, по който психиката намира стабилност, докато светът около нас се променя.