Как да преминем на есенен режим след лятото?

Краят на лятото носи не само по-ниски температури, но и осезаема промяна в ежедневния ритъм. Дните постепенно се скъсяват, отпуските приключват, а връщането към работа и училище често означава по-ранно ставане и повече време на закрито.

Преходът към есенен режим не изисква драстична промяна. По-ефективният подход е постепенно да коригираме съня, храненето и физическата активност, като използваме максимално дневната светлина.

1. Върнете редовния режим на сън

Късните вечери през лятото лесно разместват часовете за сън. Вместо рязко да започнете да си лягате два часа по-рано, премествайте часа за лягане и ставане постепенно, докато достигнете подходящ за ежедневието ви график.

За повечето възрастни са необходими поне 7 часа сън на нощ. Важно е и постоянството. Сходните часове за лягане и ставане помагат за поддържането на циркадния ритъм.

Особено полезна е естествената светлина сутрин. Дори кратка разходка след ставане или по време на обедната почивка може да помогне на организма да синхронизира вътрешния си часовник.

2. Променете менюто постепенно

Есента не означава автоматично преминаване към тежки и калорични храни. Сезонът предлага достатъчно продукти, с които менюто може да стане по-засищащо, без да губи хранителната си стойност.

Добри есенни избори са:

тиква, моркови, чушки и сладки картофи;

ябълки, круши и грозде;

броколи, карфиол, зеле и други кръстоцветни зеленчуци;

боб, леща и нахут;

орехи, бадеми, тиквени и други семена;

яйца, риба и качествени източници на протеин.

Супите и топлите ястия са практичен начин да включим повече зеленчуци и бобови храни, особено когато температурите започнат да падат.

3. Не забравяйте витамин D

С намаляването на слънчевите часове витамин D отново става важна тема. Организмът го произвежда при излагане на кожата на слънчева светлина, а през есента и зимата тази възможност постепенно намалява.

Хранителни източници са мазните риби като сьомга, сардини и скумрия, яйчният жълтък и обогатените с витамин D продукти.

Не е добра идея обаче хранителните добавки да се приемат безразборно. Необходимостта и дозировката могат да зависят от възрастта, начина на хранене, излагането на слънце и индивидуалното здравословно състояние.

4. Не намалявайте движението заедно с температурите

По-хладното време често води до по-малко движение, но именно редовната физическа активност помага за поддържане на тонуса, съня и психичното благополучие.

Световната здравна организация препоръчва на възрастните между 150 и 300 минути умерена аеробна активност седмично или между 75 и 150 минути по-интензивно натоварване. Към това е добре да се добавят упражнения за основните мускулни групи поне два дни седмично.

Не е задължително това да означава фитнес. Бързото ходене, колоезденето, плуването и по-дългите разходки също се броят.

5. Използвайте дневната светлина

Когато денят стане по-къс, прекарването на почти цялото светло време в офис или у дома не е оптималният вариант. Дневната светлина има ключова роля за циркадния ритъм, а физическата активност навън добавя още една полза.

Практично решение е част от обедната почивка да се използва за разходка. Така едновременно получаваме естествена светлина, движение и кратко откъсване от екрана.

6. Не забравяйте водата

Жаждата често се усеща по-слабо, когато температурите паднат, но нуждата от течности не изчезва. Водата трябва да остане основният източник на хидратация, а неподсладените чайове могат да бъдат удобна алтернатива през студените дни.

Цветът на урината може да служи като прост ориентир за хидратацията. Тъмножълтият цвят често е знак, че е време да приемете повече течности.

7. Не опитвайте да промените всичко за един ден

Най-лесният начин да преминем от летен към есенен режим е чрез малки промени. По-ранно лягане, редовна закуска, 30 минути ходене и повече време на дневна светлина са по-реалистична стратегия от внезапен строг хранителен и тренировъчен режим.

С настъпването на есента целта не е организмът да бъде подложен на „детокс“ или крайни ограничения. По-важно е да се възстановят няколко основни навика: достатъчно сън, разнообразно хранене, движение и редовен дневен ритъм.