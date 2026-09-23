Жътвена Луна ще озари небето в първия уикенд от есента

Първият есенен уикенд ще предложи впечатляваща небесна гледка. На 26 септември ще настъпи Жътвената Луна – традиционното название на пълнолунието, което се намира най-близо до есенното равноденствие в Северното полукълбо.

Точният момент на пълнолунието е в 19:49 ч. българско време. Лунният диск обаче ще изглежда почти напълно осветен и през съседните вечери, така че добри възможности за наблюдение ще има през целия уикенд. В София например Луната ще изгрее около 18:56 ч. на 26 септември, малко преди настъпването на пълната фаза.

Името Жътвена Луна има исторически корени. Преди разпространението на електрическото осветление ярката лунна светлина около есенното равноденствие е позволявала на земеделците да продължат прибирането на реколтата и след залез. В този период Луната изгрява сравнително скоро след залеза на Слънцето в няколко последователни вечери, като ефектът е свързан с малкия ъгъл между еклиптиката и хоризонта по това време на годината.

Тази година астрономическата есен започна на 23 септември в 03:05 ч. българско време. Жътвената Луна няма фиксирана дата и в зависимост от годината може да се падне както през септември, така и през октомври.

Допълнителен акцент в нощта на 26 срещу 27 септември ще бъде Сатурн. Планетата ще се появи близо до Луната като ярка точка и ще бъде видима с невъоръжено око. Сатурн се приближава и до своята опозиция на 4 октомври, когато Земята ще се намира приблизително между него и Слънцето – един от най-подходящите периоди за наблюдение на планетата. За да се различат прочутите ѝ пръстени обаче, е необходим телескоп.

Най-добрата гледка към изгряващата Жътвена Луна ще бъде от място с открит източен хоризонт и минимални препятствия. Телескоп не е необходим, а с бинокъл могат да се различат повече детайли по лунната повърхност.

Ниско над хоризонта Луната вероятно ще изглежда необичайно голяма и може да придобие жълт, оранжев или червеникав оттенък. Впечатлението за огромен лунен диск е т.нар. лунна илюзия – зрителен ефект, чиито механизми все още нямат единно научно обяснение.

Цветът обаче е реален атмосферен ефект. Когато Луната е ниско, светлината ѝ преминава през по-дълъг слой от земната атмосфера, където сините дължини на вълната се разсейват по-силно и до наблюдателя достига относително повече жълта и червена светлина.

Самото определение „Жътвена Луна“ не означава, че естественият спътник на Земята става по-голям или по-ярък от обичайното. Тази година комбинацията от пълнолунието, появата на Сатурн наблизо и ранното изгряване на Луната обаче ще превърне края на септември в един от интересните моменти за наблюдение на есенното небе.