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Лято през октомври: Плажът в Бургас се напълни

Лято през октомври: Плажът в Бургас се напълни

10 Октомври, 2026 21:03 526 3

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Температурата на въздуха достигна 26 градуса, а морската вода беше около 21 градуса. Част от посетителите влязоха във водата

Лято през октомври: Плажът в Бургас се напълни - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Плажът в Бургас се напълни с хора в необичайно топлия октомврийски ден. Температурата на въздуха достигна 26 градуса, а бургазлии и гости на града избраха морския бряг за слънчеви бани и разходки. Част от посетителите бяха по бански, а други влязоха във водата.

„Температурата на водата е около 21 градуса“, съобщи БНТ. Това позволи на някои от плажуващите да се потопят в морето, въпреки че календарът вече е в средата на есента.

Посетители имаше и в крайбрежните заведения, които работят целогодишно. Така слънчевото време върна летната атмосфера на бургаския плаж, макар туристическият сезон официално да е приключил.

Източници: bntnews.bg, burgasmedia.com


Бургас / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Плажът в Бургас се напълни

    ......от безработни щото сезона свърши.

    21:20 10.10.2026

  • 3 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Нека се къпят на 20 градуса щом ги кефи. )

    21:33 10.10.2026