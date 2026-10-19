Легендата „Кореком“: когато обикновените западни стоки бяха невиждан лукс у нас

Малък шоколад, чието съдържание не се знае предварително, дънки, които не се продават в обикновен магазин, или касетофон с марка „Сони“ – за няколко поколения българи това не са просто стоки, а спомен за „Кореком“. Магазините се появяват през 1960 г. и бързо се превръщат в едно от най-видимите лица на социалистическия дефицит.
Името идва от френското Comptoir de Représentation Commerciale – „кантора за търговско представителство“. В тях се пазарува със свободно конвертируема валута, а не с обикновени левове. Това превръща стоките зад витрините в нещо повече от покупки: те са знак, че притежателят им има долари, близки или роднини в чужбина, право да пътува или достъп до работа извън страната.
Магазинът, в който Западът беше на една витрина
Още в първите години „Кореком“ носи значителни валутни постъпления. За периода от 1 февруари 1960 г. до 30 април 1961 г. чрез предприятието са реализирани около 608 хил. долара. Първоначално идеята е свързана и с обслужването на чужденци и чуждестранни мисии, но магазините скоро започват да привличат и български купувачи.
Асортиментът изглежда впечатляващ на фона на празните или еднообразни щандове в останалата търговска мрежа. Продават се западни цигари, уиски, козметика, дънки, обувки, часовници, фотоапарати, касетофони, телевизори, списания и играчки. Сред най-запомнящите се стоки са шоколадовите яйца с играчки, останали в езика като „корекомски яйца“.
В магазините попадат и български стоки, които иначе трудно се намират в страната – продукция, предназначена за износ, но върната на вътрешния пазар срещу валута. Така „Кореком“ едновременно показва какво липсва на обикновения пазар и как държавата се опитва да привлече твърди пари.
Цената на достъпа
През 1974 г. постановление на Министерския съвет официално определя дейността на предприятието: продажба на български и вносни стоки, автомобили, резервни части и дори недвижими имоти срещу чужда валута. По-късно режимът за български граждани е допълнително формализиран. От 1986 г. покупките се извършват чрез банков превод или личен чек, придружен от чекова карта и паспорт.
В русенски документи от края на 70-те години са посочени касетофони за 80–120 долара, часовници „Сейко“, уиски „Джони Уокър“ и хладилници. За човек, който получава заплатата си в левове, цената не е просто висока – тя е недостижима без достъп до валута. Затова пред магазините се раждат опашки, посредници и неофициална търговия.„Тези магазини са били като някакво вълшебно място за хората по времето на социализма“, разказва Толя Чорбаджиева, ръководител на русенския клон на Държавния архив.
Краят на витрината
В Русе, който е граничен град с международен транспорт и речен трафик, е имало седем магазина „Кореком“. В последните три дни преди закриването им през април 1991 г. клиентите харчат над 100 хил. долара – четири пъти повече от оборота за обичаен тридневен период.
След политическите и икономическите промени западните стоки постепенно излизат от специализираните магазини и влизат в обикновената търговия. „Кореком“ губи ролята си на единствен прозорец към света, но остава като памет за време, в което шоколадово яйце, чифт дънки или японски касетофон можеха да изглеждат като невиждано богатство.
Източници: new.bnr.bg, bta.bg, darikradio.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 сенки от социализма
Коментиран от #11
19:45 19.10.2026
3 иван костов
Лошата страна беше липсата на банани! Дефицитът на банани увреди ментално някои индивиди! Погледнете мирчев и атанасов на какво приличат!😂😂
Коментиран от #8, #13, #23
19:45 19.10.2026
4 Някой
Коментиран от #18
19:45 19.10.2026
5 Кина
19:46 19.10.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #24
19:47 19.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
До коментар #3 от "иван костов":Имаше банани в показания магазин до Шератон по 2 лв килото но никой не ги купуваше защото имаше български плодове за стотинки.
Коментиран от #15
19:49 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хем запада...
19:59 19.10.2026
11 Счетоводител
До коментар #2 от "сенки от социализма":Абсолютно си прав, аз знам за цена 3-3,50 лева за долар. И за покупка от Кореком, конфискувана след две преки от Добрите Сили.
20:00 19.10.2026
12 Мъж
20:01 19.10.2026
13 хех
До коментар #3 от "иван костов":И кво? Ти колко жилища си купи през комунизма? Поне оставиха ли те да живееш в някое, което са взели от дядо ти, или...? Понеже си много отворен да ти напомня, че не се разрешаваше повече от едно жилище на семейство (+ вила) и като умре баба ти, ако искаш да запазиш апартамента и за децата си, се налагаше да се разведеш, за да се броите две домакинства със женати. И да ти кажа, тези на които им се работи и сега не са останали на улицата.
Коментиран от #22
20:04 19.10.2026
14 Берти
Коментиран от #16
20:06 19.10.2026
15 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Накратко за БАНАНИТЕ: През 80 години в София идва един английски профсъюзен деятел по покана ЦС на БПС за да се запознае на живо с "Развития социализъм" на бай Тошо...Виждайки тоталния дефицит в магазините ни, казва на гида си, че иска да си купи поне БАНАНИ...Нашият човек се притеснява, но го води до представителния магазин на Булгар-плод на кръстовището на бул. Дондуков и Раковска за където има информация, че днес са "пуснали" БАНАНИ...Гостът виждайки огромната опашка възкликва: "Но аз искам да си купя, не искам от помощите"
20:09 19.10.2026
16 ТоГАВА ИМАШЕ ДВА ВИДА КАЙМА
До коментар #14 от "Берти":Ама от МЕСО СЯ СА ТРИСТА ВИДА КАЙМА АМА С ЦЕЛУЛОЗА И КАКВО ЛИ НЕ ВЪТРЕ...
20:13 19.10.2026
17 Тогава и сега
20:14 19.10.2026
18 Дзак
До коментар #4 от "Някой":Нима?
20:17 19.10.2026
19 Берти
20:17 19.10.2026
20 Мъка
20:17 19.10.2026
21 Иван 1
20:20 19.10.2026
22 иван костов
До коментар #13 от "хех":Родителите ми две, аз 0! Мога да ти разкажа и подробности, но надали има смисъл! Имаше вратички в законите, както е било по всички режими. Мисълта ми , е че днес за младите хора е много, много по трудно, дори да са работливи! Икономическа криза, оставаш без работа, закъсваш с вноските и чао! В кашон на тротоара! САЩ са нагледен пример! За бананите , просто се заяждам !👍😂
20:20 19.10.2026
23 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #3 от "иван костов":В Кореком се продаваха и жилища в престижни квартали на София в т.н. дипломатически блокове, купуваха ги от западните посолства...Такива са и някои жил. блокове по ул. Жолио Кюри.
20:22 19.10.2026
24 Да, да
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Едва ли някой ще те разбере какво казваш. Да, едни дънки Rifle струваха 20$.
Купи си сега такива, на такава цена!
Проблема беше друг, не този, плоско описателен.
20:26 19.10.2026