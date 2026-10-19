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Легендата „Кореком“: когато обикновените западни стоки бяха невиждан лукс у нас

Легендата „Кореком“: когато обикновените западни стоки бяха невиждан лукс у нас

19 Октомври, 2026 19:35 906 24

  • кореком-
  • социализъм-
  • западни стоки-
  • дефицит-
  • чужда валута

Дънки, касетофони, уиски и шоколадови яйца се продаваха само срещу чужда валута. За мнозина магазините бяха витрина към недостъпния Запад

Легендата „Кореком“: когато обикновените западни стоки бяха невиждан лукс у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Малък шоколад, чието съдържание не се знае предварително, дънки, които не се продават в обикновен магазин, или касетофон с марка „Сони“ – за няколко поколения българи това не са просто стоки, а спомен за „Кореком“. Магазините се появяват през 1960 г. и бързо се превръщат в едно от най-видимите лица на социалистическия дефицит.

Името идва от френското Comptoir de Représentation Commerciale – „кантора за търговско представителство“. В тях се пазарува със свободно конвертируема валута, а не с обикновени левове. Това превръща стоките зад витрините в нещо повече от покупки: те са знак, че притежателят им има долари, близки или роднини в чужбина, право да пътува или достъп до работа извън страната.

Магазинът, в който Западът беше на една витрина

Още в първите години „Кореком“ носи значителни валутни постъпления. За периода от 1 февруари 1960 г. до 30 април 1961 г. чрез предприятието са реализирани около 608 хил. долара. Първоначално идеята е свързана и с обслужването на чужденци и чуждестранни мисии, но магазините скоро започват да привличат и български купувачи.

Асортиментът изглежда впечатляващ на фона на празните или еднообразни щандове в останалата търговска мрежа. Продават се западни цигари, уиски, козметика, дънки, обувки, часовници, фотоапарати, касетофони, телевизори, списания и играчки. Сред най-запомнящите се стоки са шоколадовите яйца с играчки, останали в езика като „корекомски яйца“.

В магазините попадат и български стоки, които иначе трудно се намират в страната – продукция, предназначена за износ, но върната на вътрешния пазар срещу валута. Така „Кореком“ едновременно показва какво липсва на обикновения пазар и как държавата се опитва да привлече твърди пари.

Цената на достъпа

През 1974 г. постановление на Министерския съвет официално определя дейността на предприятието: продажба на български и вносни стоки, автомобили, резервни части и дори недвижими имоти срещу чужда валута. По-късно режимът за български граждани е допълнително формализиран. От 1986 г. покупките се извършват чрез банков превод или личен чек, придружен от чекова карта и паспорт.

В русенски документи от края на 70-те години са посочени касетофони за 80–120 долара, часовници „Сейко“, уиски „Джони Уокър“ и хладилници. За човек, който получава заплатата си в левове, цената не е просто висока – тя е недостижима без достъп до валута. Затова пред магазините се раждат опашки, посредници и неофициална търговия.

„Тези магазини са били като някакво вълшебно място за хората по времето на социализма“, разказва Толя Чорбаджиева, ръководител на русенския клон на Държавния архив.

Краят на витрината

В Русе, който е граничен град с международен транспорт и речен трафик, е имало седем магазина „Кореком“. В последните три дни преди закриването им през април 1991 г. клиентите харчат над 100 хил. долара – четири пъти повече от оборота за обичаен тридневен период.

След политическите и икономическите промени западните стоки постепенно излизат от специализираните магазини и влизат в обикновената търговия. „Кореком“ губи ролята си на единствен прозорец към света, но остава като памет за време, в което шоколадово яйце, чифт дънки или японски касетофон можеха да изглеждат като невиждано богатство.

Източници: new.bnr.bg, bta.bg, darikradio.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 сенки от социализма

    8 5 Отговор
    Официален курс на БНБ за 1щатски долар е 0,80лв., а зад ъгъла на корекома 1 щ.долар тайно между граждани се купува за 4лв.

    Коментиран от #11

    19:45 19.10.2026

  • 3 иван костов

    17 15 Отговор
    Когато на запад пушеха Кент и смучеха бонбонки тиктак, в България образованието и здравеопазването бяха безплатни! Всеки, който не го мързеше можеше да си купи жилище!
    Лошата страна беше липсата на банани! Дефицитът на банани увреди ментално някои индивиди! Погледнете мирчев и атанасов на какво приличат!😂😂

    Коментиран от #8, #13, #23

    19:45 19.10.2026

  • 4 Някой

    7 4 Отговор
    Невижданите стоки, които някак всички имаха...

    Коментиран от #18

    19:45 19.10.2026

  • 5 Кина

    8 13 Отговор
    Легенда е че тогава ядяхме прясна и органична храна и имаше много столетници а сега само химия аптеки и наркомани..!

    19:46 19.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    Маркови джинси по 10 долара сега има ли?

    Коментиран от #24

    19:47 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    10 13 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    Имаше банани в показания магазин до Шератон по 2 лв килото но никой не ги купуваше защото имаше български плодове за стотинки.

    Коментиран от #15

    19:49 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хем запада...

    9 5 Отговор
    Загнива,хем всички се чудеха как да си купят нещо от там хубаво.Та до ден днешен някои още чакат запада да изгние.В същия момент всички знаем кой загни и отиде на кино.

    19:59 19.10.2026

  • 11 Счетоводител

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "сенки от социализма":

    Абсолютно си прав, аз знам за цена 3-3,50 лева за долар. И за покупка от Кореком, конфискувана след две преки от Добрите Сили.

    20:00 19.10.2026

  • 12 Мъж

    6 4 Отговор
    Комунизъм е било добре но сега е още по добре на тези които не ги натискат с ботуш всеки ден

    20:01 19.10.2026

  • 13 хех

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    И кво? Ти колко жилища си купи през комунизма? Поне оставиха ли те да живееш в някое, което са взели от дядо ти, или...? Понеже си много отворен да ти напомня, че не се разрешаваше повече от едно жилище на семейство (+ вила) и като умре баба ти, ако искаш да запазиш апартамента и за децата си, се налагаше да се разведеш, за да се броите две домакинства със женати. И да ти кажа, тези на които им се работи и сега не са останали на улицата.

    Коментиран от #22

    20:04 19.10.2026

  • 14 Берти

    5 5 Отговор
    Не е вярно, че в останалата търговска мрежа щандовете са били празни. Хранителните магазини имаше истинско сирене, кашкавал, мляко, месо, масло, кайма, колбаси и всичко друго.

    Коментиран от #16

    20:06 19.10.2026

  • 15 ИНТЕРЕСНО?

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Накратко за БАНАНИТЕ: През 80 години в София идва един английски профсъюзен деятел по покана ЦС на БПС за да се запознае на живо с "Развития социализъм" на бай Тошо...Виждайки тоталния дефицит в магазините ни, казва на гида си, че иска да си купи поне БАНАНИ...Нашият човек се притеснява, но го води до представителния магазин на Булгар-плод на кръстовището на бул. Дондуков и Раковска за където има информация, че днес са "пуснали" БАНАНИ...Гостът виждайки огромната опашка възкликва: "Но аз искам да си купя, не искам от помощите"

    20:09 19.10.2026

  • 16 ТоГАВА ИМАШЕ ДВА ВИДА КАЙМА

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Берти":

    Ама от МЕСО СЯ СА ТРИСТА ВИДА КАЙМА АМА С ЦЕЛУЛОЗА И КАКВО ЛИ НЕ ВЪТРЕ...

    20:13 19.10.2026

  • 17 Тогава и сега

    4 2 Отговор
    За корекОмите имаше стриктен подбор на качеството , а и западняците се натягаха да не се изложат. Сега западните марки отдавна са ментета и лицензи на Сульо и Пульо. Цигари на които изрично пишеше,че са произведени в САЩ ,както дЪвки и шоколади съм си купувал и в Балкантурист - напр. Кейт 1.80.лв, Ротмънс, Марлборо... Същите марки сега са пълни боклуци в сравнение с тия от 1972-74г.

    20:14 19.10.2026

  • 18 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Нима?

    20:17 19.10.2026

  • 19 Берти

    1 4 Отговор
    Каквито и сравнения да се правят от времето на социализма и сегашните 37 години след социализма, всичко е в полза на социализма. Последните 37 години за България са разруха, мизерия за много хора, геноцид за голяма част от населението и загиваща страна и държава.

    20:17 19.10.2026

  • 20 Мъка

    2 2 Отговор
    Oх, стана ми жално за град Русе , като се има предвид колко население е имало и каква индустрия и положението в момента на човек му идва да се разплаче,

    20:17 19.10.2026

  • 21 Иван 1

    2 0 Отговор
    Не знам за вас,но аз си ги взимах до 2-2.50лв.за другите не знам.Но и цените бяха трепач Джони 2,40 $ дънки 10-12$,а сега не ми се говори.

    20:20 19.10.2026

  • 22 иван костов

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "хех":

    Родителите ми две, аз 0! Мога да ти разкажа и подробности, но надали има смисъл! Имаше вратички в законите, както е било по всички режими. Мисълта ми , е че днес за младите хора е много, много по трудно, дори да са работливи! Икономическа криза, оставаш без работа, закъсваш с вноските и чао! В кашон на тротоара! САЩ са нагледен пример! За бананите , просто се заяждам !👍😂

    20:20 19.10.2026

  • 23 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    В Кореком се продаваха и жилища в престижни квартали на София в т.н. дипломатически блокове, купуваха ги от западните посолства...Такива са и някои жил. блокове по ул. Жолио Кюри.

    20:22 19.10.2026

  • 24 Да, да

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Едва ли някой ще те разбере какво казваш. Да, едни дънки Rifle струваха 20$.
    Купи си сега такива, на такава цена!
    Проблема беше друг, не този, плоско описателен.

    20:26 19.10.2026