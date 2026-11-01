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Тираджиите – "корекомът" на колела през соца

Тираджиите – "корекомът" на колела през соца

1 Ноември, 2026 13:05 849 11

  • международни шофьори-
  • кореком-
  • социализъм-
  • дънки-
  • видеокасети

Международните шофьори носеха дънки, плочи и видеокасети от Западна Европа, когато „Кореком“ беше единственият прозорец към западните стоки

Тираджиите – "корекомът" на колела през соца - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Когато в българския магазин имаше опашка за банани, а вносните дънки се измерваха не само в левове, но и в долари, кабината на един международен камион можеше да се превърне в малък склад за западни стоки. За мнозина международните шофьори бяха „корекомът на колела“ – хората, които пътуваха зад Желязната завеса и се връщаха с неща, за които останалите можеха само да питат „има ли някой да донесе“.

Дънките като знак за престиж

През социализма международните шофьори са сред малкото българи с редовен достъп до Западна Европа. Те прекарват дни и седмици по пътищата между България, Германия, Австрия, Италия, Франция и други държави, а прибирането им често е очаквано не само от семействата, но и от съседи, приятели и познати.

Най-желаната стока са дънките. Оригиналните модели на „Левис“, „Вранглер“ и „Лий“ са почти недостижими за обикновения купувач. Официално могат да се намерят най-вече в „Кореком“, където се пазарува с чужда валута. Първите магазини от веригата се появяват през 1960 г., а през 1974 г. държавата регламентира продажбата на вносни стоки срещу валута.

За тези, които нямат долари или достъп до „Кореком“, остава неофициалният пазар. Шофьорите продават донесените дрехи чрез лични контакти и препоръки. Така един чифт дънки може да мине през няколко ръце, преди да стигне до младеж, който ще го носи с години, ще го кърпи и ще го пази като отличителен знак.

Плочи, касети и филми от другия свят

Същият маршрут следват и музиката и киното. Западни грамофонни плочи, аудиокасети и записи на поп и рок изпълнители се намират трудно в официалната търговска мрежа. Българските магазини предлагат ограничен репертоар, а любителите често записват песни от чужди радиостанции или разчитат на човек, който се връща от пътуване.

С навлизането на видеомагнетофоните в края на 70-те години се появява нова дефицитна стока – видеокасетата. Филми, концерти и музикални програми се разпространяват от ръка на ръка, често с обещанието, че копието ще бъде върнато след ден или два. Международните шофьори са сред каналите, по които до България достигат касети, техника и заглавия, отсъстващи от кината и телевизионния екран.

Професия с достъп до три континента

Тази роля е възможна заради самия мащаб на международния транспорт. СОМАТ е създаден през 60-те години като държавна компания за международни превози и постепенно изгражда маршрути, които свързват България със Западна Европа и Близкия изток. „СОМАТ направи България ключова страна на три континента“, казва Димитър Николов, който е бил търговски директор на дружеството.

Официалната работа на шофьорите е превозът на товари. Внасянето и препродажбата на лични стоки е неофициална практика, която не бива да се приписва на всички представители на професията. Но именно международният транспорт дава на част от тях достъп до пазари, затворени за огромното мнозинство българи.

Затова професията придобива особен престиж. Международният шофьор не просто кара камион до чужбина. Той носи новини, валута, мода, музика и образи от свят, който за останалите съществува най-вече зад витрината на „Кореком“.

След 1989 г. тази посредническа роля постепенно изчезва. Западните стоки напускат специализираните магазини, появяват се в обикновената търговия, а видеокасетите, плочите и дънките вече не зависят от това кой шофьор се е върнал от Германия. Но споменът за кабината, от която можеше да се появи чифт истински дънки или касета с неизвестен филм, остава един от най-ярките образи на дефицита през соца.

Източници: bta.bg, bgnes.bg, 168chasa.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венчето

    3 4 Отговор
    Тиражиите внасяха обикновено касети с порно филми.

    Коментиран от #3

    13:13 01.11.2026

  • 2 Сега

    14 3 Отговор
    купуваме боклуците-стоки с левро а в Кореком стоките бяха истински !

    Коментиран от #5

    13:14 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 2 Отговор
    СЕГА ИМА ДЪНКИ
    ... НЯМА СВОБОДА .. РОБИ СМЕ НА МУТРИТЕ:)

    Коментиран от #6

    13:14 01.11.2026

  • 5 Препатил

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сега":

    Хак да ни е леврото !

    13:16 01.11.2026

  • 6 Капейчо

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Мога да ти кажа само едно нещо "Сам си ги избра". И ако не си разбрал, че днес има избори, ще ти кажа: "Сам си я избра".

    13:19 01.11.2026

  • 7 Какво става

    4 9 Отговор
    Фатмаците да не затварят границите и да връщат корекомите?

    Коментиран от #11

    13:24 01.11.2026

  • 8 Ей тея....

    6 1 Отговор
    ....журналя не се научиха -> още от време оно Българинът много добре е наизустил КАКВО значи думата ТИР -> ТОШКО ИЗНАСЯ РОДИНАТА! Ей бе, журналя, научете поне Български и елементарните Бълрагски традиции и обичаи!

    13:27 01.11.2026

  • 9 ТАКА СИ Е?!

    6 0 Отговор
    Купувал съм дънки от тираджия 1975 г. Струваха 140 лв което си беше една заплата по онова време, когато доларът струваше на черно 3 лв. Такива бяха времената - ако поканиш гости и извадиш най-обикновено червено Джони, кола и ядки (разбирай най-долни фъстъци) си си направо баровец!!!

    13:33 01.11.2026

  • 10 666

    4 1 Отговор
    Всичко е вярно за тираджиите но не казват че не се къпеха със седмици докато не се приберат.

    13:34 01.11.2026

  • 11 Сега

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Какво става":

    и да искат не могат да ги върнат !

    13:35 01.11.2026