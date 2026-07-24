„Ще се откажа от тебе чрез Държавен вестник“: Как един правен абсурд стана народен фолклор

„Ще се откажа от тебе чрез Държавен вестник!“ Всеки българин е чувал тази фраза поне веднъж в живота си – обикновено изречена от афектиран родител към непослушното му дете или в разгара на тежък семеен скандал. Въпреки че звучи като крайна правна мярка, истината е много по-прозаична: такава процедура никога не е съществувала в българското законодателство. Фразата е чиста проба народен фолклор и езиков мит, зародил се в средата на миналия век.

Корените на мита: Социалистическият печат и „Неофициалният раздел“

Историята на тази крилата фраза ни връща във времето на тоталитарния режим в България. Според експерти и архиви, цитирани в исторически дискусии на социални платформи, изразът излиза наяве като „пролетарски лаф“ по времето на Вълко Червенков и Тодор Живков.

По това време в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ масово се публикуват съобщения за изгубени лични документи, пагони, дипломи или промени на имена. Гражданите са били длъжни да обявят публично, че даден документ е невалиден, за да си извадят нов. В народното съзнание се загнездва идеята, че щом държавата изисква черно на бяло да се откажеш от изгубеното си свидетелство за зрелост, по същия официален ред можеш да зачеркнеш и „непрокопсания“ си син или дъщеря.

Правната реалност обаче винаги е била коренно различна. Според българския Семеен кодекс, чиито изменения и пълна структура могат да бъдат проследени в официалния сайт на Държавен вестник, родителските права и произходът не могат да бъдат прекратени с едностранно писмено изявление в пресата.

Паралели от миналото: Други абсурдни градски митове на соц-реализма

Митът за отказването от роднини не е единствената градска легенда от ерата на социализма, която българите приемат за чиста монета. Бюрокрацията и изолацията от западния свят по онова време родиха десетки сходни абсурди, които и до днес се коментират в ретроспективни публикации в Спомени от соца.

„Подслушвателите в уличните телефони“: Поколения българи вярваха, че в слушалките на уличните автомати има малки капсули, които записват разговорите им, без да осъзнават, че става дума за обикновени въгленови микрофони.

Поколения българи вярваха, че в слушалките на уличните автомати има малки капсули, които записват разговорите им, без да осъзнават, че става дума за обикновени въгленови микрофони. „Черната волга с чужди номера“: Изключително популярен мит от 70-те и 80-те години разказваше за мистериозна черна лимузина, която отвлича деца по здрач за органи.

Изключително популярен мит от 70-те и 80-те години разказваше за мистериозна черна лимузина, която отвлича деца по здрач за органи. „Дъвките със стъклена вата“: Всяко дете от зрелия соц е чувало предупреждението, че вносните западни дъвки съдържат фини фибри стъклена вата, за да „протриват стомаха“ и да предизвикват язви.

Подобно на отказа чрез вестник, тези митове се захранваха от дефицита на официална информация и преклонението пред „всемогъщата“ държавна машина.

Как се наложи в разговорния език и какво казва законът за наследството днес?

Въпреки пълната си юридическа несъстоятелност, изразът се налага като символ на крайно разочарование и окончателно скъсване на отношенията. В речника на градския жаргон фразата е дефинирана като метафора за баща, който се отрича от сина си, защото „от него човек не става“.

Юристи в най-големия правен портал у нас – lex.bg., редовно получават запитвания от граждани, които съвсем сериозно питат каква е таксата на дума за „отказ от роднинство“ и как това влияе на имотите им. Съгласно действащия Закон за наследството обаче, регулациите са строго разписани:

Запазена част: Децата и съпрузите имат право на т.нар. „запазена част“ от имуществото, която не може да им бъде отнета дори със завещание.

Лишаване от наследство: То е възможно само в изключително редки и тежки случаи (чл. 3 от Закона за наследството) – например, ако наследникът е направил опит за убийство на наследодателя или е набедил същия в престъпление, наказаемо с лишаване от свобода

Отказ от наследство: Наследникът може сам да се откаже от имуществото и дълговете на починалия, но това става единствено с писмена заява до Районния съд, вписана в особена книга, а не чрез медиите.

Към днешна дата изразът за „Държавен вестник“ остава един от най-колоритните примери за това как административните клишета от миналото раждат устойчиви фразеологизми, които влизат в златния фонд на българския хумор.