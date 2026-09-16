Гласовете зад „шума“: Кои бяха българите, водели предавания по "забранени" радиа през социализма?

По времето на социализма у нас чуждите радиостанции бяха прозорец към един напълно различен свят. Въпреки тежкото радиозаглушаване – онези прословути електронни „стършели“, бръмбари и свистения, излъчвани от тайни държавни станции – всяка вечер хиляди българи тайно въртяха копчетата на ВЕФ-овете. Те търсеха истината за политиката и забранените звуци на западния рок.
Често в спомените на хората имената на предавателите и емблематичните журналисти се сливат. Кои всъщност бяха българите, които говореха на роден език от Мюнхен, Лондон, Вашингтон и Кьолн, и как българинът надхитряваше тоталитарната машина за цензура?
Музикалните икони: Джилда Карол и Ани Арнолд
За младото поколение от 60-те, 70-те и 80-те години тези две дами бяха истински божества. Тяхното изписване често се бърка в спомените (някои ги помнят като „Джилда Харолд“), но следата им е незализима.
- Джилда Карол (Радио „Свободна Европа“, Мюнхен): Тя е най-дълго работилата българка в „Свободна Европа“. Нейното неделно предаване „Музикално рандеву“ беше единственият начин българите да чуят най-новите хитове на Елвис Пресли, „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“.
- Ани Арнолд (Българската секция на Би Би Си, Лондон): Тя беше сърцето на музикалния ефир от Обединеното кралство. Поколения български меломани заставаха пред радиоапаратите с касетофони в ръка, за да запишат пусканата от нея музика през пращенето на ефира.
Политическият кошмар на режима: Радио „Свободна Европа“
Това беше най-яростно заглушаваната радиостанция, смятана от Държавна сигурност за идеологически враг №1.
- Георги Марков: Писателят, чийто глас буквално разтърси София. Неговите „Задочни репортажи за България“, четени лично от него в ефира, разказваха за абсурдите на комунистическия бит и лицемерния морал на партийната върхушка. В своите есета той често изричаше истини, които в София се шепнеха само в кухните: „Ние бяхме научени да мълчим, да се съгласяваме и да ръкопляскаме, дори когато виждахме, че черното се обявява за бяло.“ Този глас му коства живота – той беше убит в Лондон през 1978 г. с прословутия „български чадър“.
- Румяна Узунова: В края на 80-те години нейният микрофон се превърна в трибуна на зараждащата се демокрация. Тя звънеше по телефона директно в България и интервюираше първите дисиденти, активистите на „Екогласност“ и обикновените хора, излезли на протест.
- Владимир Костов: Бивш майор от Държавна сигурност и кореспондент на БНТ в Париж, който през 1977 г. извършва невиждана дързост – иска политическо убежище и става водещ анализатор в Мюнхен. Оцелява по чудо след атентат с отровна сачма в парижкото метро.
- Димитър Бочев: Един от най-дълбоките есеисти и културни коментатори в емиграция, чиито анализи превърнаха радиото в културна институция.
Аристократите на словото: Би Би Си (BBC) Лондон
Лондон залагаше на по-умерен тон, перфектен български език и висша култура.
- Петър Увалиев (Пиер Рув): Един от най-големите български интелектуалци на ХХ век. В продължение на пет десетилетия неговите петъчни културни беседи омагьосваха слушателите у нас с невероятно богат, класически и артистичен български език. Той често напомняше на слушателите си: „Културата не е лукс за малцина, тя е кислородът, без който едно общество духовно загива.“
- Димитър Димитров: Дългогодишен шеф на българската редакция на Би Би Си, чийто авторитетен и спокоен глас вдъхваше доверие и сигурност в обективността на новините.
Гласът на Америка (Вашингтон) и Дойче Веле (Кьолн)
Отвъд океана и от Федералната република също звучаха българи с изключително влияние:
- Павел Главачев и Слава Савова („Гласът на Америка“): Техните разпознаваеми тембри бяха синоним на новините от свободния свят.
- Христо Огнянов („Дойче Веле“): Виден поет, историк и публицист, който помогна за изграждането на авторитета на германската медия на български език.
Техническият абсурд: Танцът със заглушителите и „Чудото“ на българския бит
За да спре тези гласове, комунистическата власт използваше скъпоструваща мрежа от предаватели (като съветските системи „Молния“), които излъчваха т.нар. „аудиоматериал за заглушаване“ – монотонно бръмчене, бял шум или насложени гласове на заден ход, известни сред народа като „бабешки шум“.
Българинът обаче проявяваше невиждана техническа изобретателност, за да филтрира звука:
Операция „Тенджера“ и „Чудо“: Меломаните откриват, че ако радиоприемникът (често съветски ВЕФ или Селена) се постави под определен ъгъл вътре в празна алуминиева тенджера или в металната фурна на готварска печка тип „Раховец“ или „Чудо“, металът действа като екран. Той улавяше и изолираше по-близкия наземен сигнал от заглушителя, позволявайки на по-високия атмосферен късовълнов сигнал от чужбина да се чуе сравнително чисто.
Медните жици из апартамента: Тъй като заглушителите работеха на определени честоти, хората опъваха десетки метри меден проводник – криеха го зад пердетата, опъваха го по терасите или го връзваха директно за металните улуци на блоковете. По този начин правеха гигантски импровизирани антени, с които „хващаха“ гласа на Ани Арнолд или Георги Марков без досадното пращене.
Нощно „филтриране“: Сигналът се чуваше най-добре късно вечер и рано сутрин, когато атмосферните слоеве се променяха и заглушителните станции в Мюнхен или Кьолн успяваха да надделеят технически над локалните предаватели на Държавна сигурност.
Днес, във времената на интернет и неограничен достъп до информация, е трудно да си представим, че за да чуеш една песен или независима новина, е трябвало да превърнеш дома си в радиолаборатория. Но тези български гласове свършиха своята историческа мисия – те поддържаха духа на свободата жив в продължение на 45 години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПалавНИК
15:21 16.09.2026
2 Бялджип
15:23 16.09.2026
3 шаа
15:24 16.09.2026
4 Цвете
15:25 16.09.2026
5 Цвете
15:26 16.09.2026
6 Ее, наборе
15:26 16.09.2026
7 гост
15:29 16.09.2026
8 Герги
15:32 16.09.2026
9 Ежов
А Георги Марков го отстраниха английските тайни служби и ни го приписаха. За всяка политическа провокация търсете MI 6. Факт!
15:38 16.09.2026
10 Иванов
Писмо на Георги Марков от Англия до приятеля му Димитър Бочев
Това писмо на Георги Марков от Англия до приятеля му Димитър Бочев e публикувано в книгата „Аз бях той – Писма и документи за съдбата и творчеството на Георги Марков“ – изд. Рива, 2022. Писмото е изпратено няколко месеца преди смъртта му. В книгата има и факсимиле на писмото.
„Лондон, 02.1977 г.
Драги Митко,
Извинявай, че малко забавих отговора си на последното ти писмо, но просто нямах време да седна да ти пиша, пък и вече намразих всякакъв вид писмовна дейност, след като трябва да прекарвам вероятно две трети от времето ми, дадено от природата – върху пишеща машина. Благодаря ти много за желанието ти да бъдем заедно, което много би ме радвало, но не се обадих на Захариев, нито имам намерение да му се обаждам. Причината е, че докато не ме изгонят от Би Би Си, по-добре да стоя тук, защото смяната, както знаеш добре, ще бъде най-проста илюстрация на нашата поговорка („Пременил се Илия – пак в тия”).
Второ, струва ми се, че между мене и всички тия радиоорганизации съществува точно същият вид разминаване, което съществуваше между мене и българските партийни организации.
От много отдавна вече не вярвам в „свобода на словото“, която на практика се свежда и в двата свята до свободата да крещиш на глас у дома си или пред неколцина приятели това, което те вълнува. Но я се опитай да изкажеш мнение в „независимия” вестни
15:47 16.09.2026
11 Роза
Коментиран от #19
15:49 16.09.2026
12 Какво стана с тези
15:53 16.09.2026
13 Птица върху жица
15:59 16.09.2026
14 Иванов
„.....в „независимия” вестник ТАЙМС или в независимото Би Би Си? Имаш много здраве от пробитата шапка на демокрацията. Там, но както и в „Работническо дело“, трябва да се съобразиш с линията на вестника или радиото.
Принципите са абсолютно същите. Разликата е само във формите – едните са по-груби и недодялани, а другите по-гладки. Всичко това, което ти говоря, ти вече си го познал. И всичко това аз имам твърдото намерение да напиша в един или няколко романа. Защото нито хората от Радио София, нито хората, които стоят зад тукашните радиостанции, ги е грижа за България и българите. Просто хората си изкарват хляба, както биха могли да го изкарат с отглеждането на таралежи, например.
Единственото, което вълнува и едните, и другите, е сигурността, която работната площадка им дава, т. е. повишенията, пенсиите, разните други удобства, плюс суетата да се наричаш радиожурналист, което при всички случаи звучи по-добре отколкото „таралежовъд“. Така че всяко решение, което те взимат, всяко мнение, което те изразяват, няма нищо общо с истината, правдата, борбата за доброто и съвършенството на човека, любовта, красотата. Не! Никаква друга кауза, освен своята проста и ясна кауза – да си циментираш положението и да не си създаваш неприятности.
Все повече ме смайва впечатлението, че истинската болест на нашето време не е нито комунизмът, нито капитализмът, нито тероризмът, нито каквито и да са революционни и контрареволюционни евангелия, а главно
15:59 16.09.2026
15 Уважаеми,
16:00 16.09.2026
16 така така
да си представим че някой може да заглуши сайта ЗАМУНДА !
ЗАЩО ЗАГЛУШИХТЕ ЗАМУНДА?
ЗАМУНДА Е ЖИВА И РАБОТИ АКО НЕ ЗНАЕТЕ ТЪПАНАРИТЕЕ си мислят че ще я спрат ама не жива е и си я ползваме
та не виждам ГОЛЯМА разлика от едно време щом и сега заглушавате определени сайтове като ги филтрират интернет доставчиците ни?
ще напишеш ли такава статия мисирката? ами не нямат нито капацитет нито кураж да го направиш
16:03 16.09.2026
17 скачал за банани на площада
каквито сега има по НПО тата много , щото ги допуснахме да ни разтурят държавата
сега имаме банани но нямаме държава това е
16:04 16.09.2026
18 защо нарязахте антените?
Коментиран от #21
16:09 16.09.2026
19 права си
До коментар #11 от "Роза":А защо никой и дума не казва за ВЕЛКО ВЕРИН?
16:15 16.09.2026
20 Боклуци и
16:16 16.09.2026
21 Ха ХаХа
До коментар #18 от "защо нарязахте антените?":Никой не е рязал никакви антени...
16:17 16.09.2026