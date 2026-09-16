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Гласовете зад „шума“: Кои бяха българите, водели предавания по "забранени" радиа през социализма?

Гласовете зад „шума“: Кои бяха българите, водели предавания по "забранени" радиа през социализма?

16 Септември, 2026 15:16 709 21

  • гласове-
  • радио-
  • социализъм-
  • западна европа-
  • държавна сигурност-
  • георги марков

Те търсеха истината за политиката и забранените звуци на западния рок

Гласовете зад „шума“: Кои бяха българите, водели предавания по "забранени" радиа през социализма? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

По времето на социализма у нас чуждите радиостанции бяха прозорец към един напълно различен свят. Въпреки тежкото радиозаглушаване – онези прословути електронни „стършели“, бръмбари и свистения, излъчвани от тайни държавни станции – всяка вечер хиляди българи тайно въртяха копчетата на ВЕФ-овете. Те търсеха истината за политиката и забранените звуци на западния рок.

Често в спомените на хората имената на предавателите и емблематичните журналисти се сливат. Кои всъщност бяха българите, които говореха на роден език от Мюнхен, Лондон, Вашингтон и Кьолн, и как българинът надхитряваше тоталитарната машина за цензура?

Музикалните икони: Джилда Карол и Ани Арнолд

За младото поколение от 60-те, 70-те и 80-те години тези две дами бяха истински божества. Тяхното изписване често се бърка в спомените (някои ги помнят като „Джилда Харолд“), но следата им е незализима.

  • Джилда Карол (Радио „Свободна Европа“, Мюнхен): Тя е най-дълго работилата българка в „Свободна Европа“. Нейното неделно предаване „Музикално рандеву“ беше единственият начин българите да чуят най-новите хитове на Елвис Пресли, „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“.
  • Ани Арнолд (Българската секция на Би Би Си, Лондон): Тя беше сърцето на музикалния ефир от Обединеното кралство. Поколения български меломани заставаха пред радиоапаратите с касетофони в ръка, за да запишат пусканата от нея музика през пращенето на ефира.

Политическият кошмар на режима: Радио „Свободна Европа“

Това беше най-яростно заглушаваната радиостанция, смятана от Държавна сигурност за идеологически враг №1.

  • Георги Марков: Писателят, чийто глас буквално разтърси София. Неговите „Задочни репортажи за България“, четени лично от него в ефира, разказваха за абсурдите на комунистическия бит и лицемерния морал на партийната върхушка. В своите есета той често изричаше истини, които в София се шепнеха само в кухните: „Ние бяхме научени да мълчим, да се съгласяваме и да ръкопляскаме, дори когато виждахме, че черното се обявява за бяло.“ Този глас му коства живота – той беше убит в Лондон през 1978 г. с прословутия „български чадър“.
Гласовете зад „шума“: Кои бяха българите, водели предавания по
Снимкa: Shutterstock

  • Румяна Узунова: В края на 80-те години нейният микрофон се превърна в трибуна на зараждащата се демокрация. Тя звънеше по телефона директно в България и интервюираше първите дисиденти, активистите на „Екогласност“ и обикновените хора, излезли на протест.
  • Владимир Костов: Бивш майор от Държавна сигурност и кореспондент на БНТ в Париж, който през 1977 г. извършва невиждана дързост – иска политическо убежище и става водещ анализатор в Мюнхен. Оцелява по чудо след атентат с отровна сачма в парижкото метро.
  • Димитър Бочев: Един от най-дълбоките есеисти и културни коментатори в емиграция, чиито анализи превърнаха радиото в културна институция.

Аристократите на словото: Би Би Си (BBC) Лондон

Лондон залагаше на по-умерен тон, перфектен български език и висша култура.

  • Петър Увалиев (Пиер Рув): Един от най-големите български интелектуалци на ХХ век. В продължение на пет десетилетия неговите петъчни културни беседи омагьосваха слушателите у нас с невероятно богат, класически и артистичен български език. Той често напомняше на слушателите си: „Културата не е лукс за малцина, тя е кислородът, без който едно общество духовно загива.“
Гласовете зад „шума“: Кои бяха българите, водели предавания по
Снимка: БГНЕС

  • Димитър Димитров: Дългогодишен шеф на българската редакция на Би Би Си, чийто авторитетен и спокоен глас вдъхваше доверие и сигурност в обективността на новините.

Гласът на Америка (Вашингтон) и Дойче Веле (Кьолн)

Отвъд океана и от Федералната република също звучаха българи с изключително влияние:

  • Павел Главачев и Слава Савова („Гласът на Америка“): Техните разпознаваеми тембри бяха синоним на новините от свободния свят.
  • Христо Огнянов („Дойче Веле“): Виден поет, историк и публицист, който помогна за изграждането на авторитета на германската медия на български език.

Техническият абсурд: Танцът със заглушителите и „Чудото“ на българския бит

За да спре тези гласове, комунистическата власт използваше скъпоструваща мрежа от предаватели (като съветските системи „Молния“), които излъчваха т.нар. „аудиоматериал за заглушаване“ – монотонно бръмчене, бял шум или насложени гласове на заден ход, известни сред народа като „бабешки шум“.

Българинът обаче проявяваше невиждана техническа изобретателност, за да филтрира звука:

Операция „Тенджера“ и „Чудо“: Меломаните откриват, че ако радиоприемникът (често съветски ВЕФ или Селена) се постави под определен ъгъл вътре в празна алуминиева тенджера или в металната фурна на готварска печка тип „Раховец“ или „Чудо“, металът действа като екран. Той улавяше и изолираше по-близкия наземен сигнал от заглушителя, позволявайки на по-високия атмосферен късовълнов сигнал от чужбина да се чуе сравнително чисто.

Медните жици из апартамента: Тъй като заглушителите работеха на определени честоти, хората опъваха десетки метри меден проводник – криеха го зад пердетата, опъваха го по терасите или го връзваха директно за металните улуци на блоковете. По този начин правеха гигантски импровизирани антени, с които „хващаха“ гласа на Ани Арнолд или Георги Марков без досадното пращене.

Нощно „филтриране“: Сигналът се чуваше най-добре късно вечер и рано сутрин, когато атмосферните слоеве се променяха и заглушителните станции в Мюнхен или Кьолн успяваха да надделеят технически над локалните предаватели на Държавна сигурност.

Днес, във времената на интернет и неограничен достъп до информация, е трудно да си представим, че за да чуеш една песен или независима новина, е трябвало да превърнеш дома си в радиолаборатория. Но тези български гласове свършиха своята историческа мисия – те поддържаха духа на свободата жив в продължение на 45 години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПалавНИК

    11 1 Отговор
    Ани Арнолд имаше незабравим глас и интонация. Само ми напомня колко съм стар вече🙄

    15:21 16.09.2026

  • 2 Бялджип

    2 1 Отговор
    Интересно...?!

    15:23 16.09.2026

  • 3 шаа

    2 0 Отговор
    по онова време радиото ми (веф), нямаше МР3 плеър и УСБ порт, като радиото на снимката

    15:24 16.09.2026

  • 4 Цвете

    9 3 Отговор
    БРАВО МАРИНОВА, ВЪРНА ИСТИНСКИТЕ ДАЛЕЧНИ СПОМЕНИ И ДОБРЕ ЧЕ ДНЕС ДЕЦАТА НЯМА ДА ЧУЯТ ШУМА НА ТЕНДЖЕРАТА В СТАРАТА КУХНЯ. НЯКОИ ДНЕС НЕ ЖЕЛАЯТ ДА СИ СПОМНЯТ, ЗАЩОТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЗАГЛУШАВАТ ИСТИНАТА ОТ ГОЛЕМИЯТ ЕКРАН.НО БЪЛГАРИТЕ СМЕ ИЗДРЪЖЛИВИ И ЩЕ ИМ ПОКАЖЕМ НАГЛЕДНО И ЧЕСТНО ОТ КЪДЕ ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО, НО КЪДЕ ЗАЛЯЗВА Е ПО ВАЖНО. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ТОВА Е НАШИЯТ ЛОЗУНГ.🇧🇬👍👏🇧🇬🇧🇬

    15:25 16.09.2026

  • 5 Цвете

    5 2 Отговор
    БРАВО МАРИНОВА, ВЪРНА ИСТИНСКИТЕ ДАЛЕЧНИ СПОМЕНИ И ДОБРЕ ЧЕ ДНЕС ДЕЦАТА НЯМА ДА ЧУЯТ ШУМА НА ТЕНДЖЕРАТА В СТАРАТА КУХНЯ. НЯКОИ ДНЕС НЕ ЖЕЛАЯТ ДА СИ СПОМНЯТ, ЗАЩОТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЗАГЛУШАВАТ ИСТИНАТА ОТ ГОЛЕМИЯТ ЕКРАН.НО БЪЛГАРИТЕ СМЕ ИЗДРЪЖЛИВИ И ЩЕ ИМ ПОКАЖЕМ НАГЛЕДНО И ЧЕСТНО ОТ КЪДЕ ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО, НО КЪДЕ ЗАЛЯЗВА Е ПО ВАЖНО. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ В НЕЯ. ТОВА Е НАШИЯТ ЛОЗУНГ.🇧🇬👍👏🇧🇬🇧🇬

    15:26 16.09.2026

  • 6 Ее, наборе

    1 1 Отговор
    Венетка изглежда ми е връстница, а аз гоня 80 👍

    15:26 16.09.2026

  • 7 гост

    3 2 Отговор
    Да добавя...Асен Мандиков....той беше по есетата...къси стрелички,против ком.власт.

    15:29 16.09.2026

  • 8 Герги

    6 0 Отговор
    По наборите помнят...Метронома...на румънски,колко качествена музика сме слушали от тази станция...

    15:32 16.09.2026

  • 9 Ежов

    6 2 Отговор
    Като гледам как ни лъжат в момента съм убеден, че и тогава са ни лъгали.
    А Георги Марков го отстраниха английските тайни служби и ни го приписаха. За всяка политическа провокация търсете MI 6. Факт!

    15:38 16.09.2026

  • 10 Иванов

    1 1 Отговор
    За всички, които малко четат, но пък много вярват на западната пропаганда:

    Писмо на Георги Марков от Англия до приятеля му Димитър Бочев
    Това писмо на Георги Марков от Англия до приятеля му Димитър Бочев e публикувано в книгата „Аз бях той – Писма и документи за съдбата и творчеството на Георги Марков“ – изд. Рива, 2022. Писмото е изпратено няколко месеца преди смъртта му. В книгата има и факсимиле на писмото.

    „Лондон, 02.1977 г.
    Драги Митко,
    Извинявай, че малко забавих отговора си на последното ти писмо, но просто нямах време да седна да ти пиша, пък и вече намразих всякакъв вид писмовна дейност, след като трябва да прекарвам вероятно две трети от времето ми, дадено от природата – върху пишеща машина. Благодаря ти много за желанието ти да бъдем заедно, което много би ме радвало, но не се обадих на Захариев, нито имам намерение да му се обаждам. Причината е, че докато не ме изгонят от Би Би Си, по-добре да стоя тук, защото смяната, както знаеш добре, ще бъде най-проста илюстрация на нашата поговорка („Пременил се Илия – пак в тия”).
    Второ, струва ми се, че между мене и всички тия радиоорганизации съществува точно същият вид разминаване, което съществуваше между мене и българските партийни организации.
    От много отдавна вече не вярвам в „свобода на словото“, която на практика се свежда и в двата свята до свободата да крещиш на глас у дома си или пред неколцина приятели това, което те вълнува. Но я се опитай да изкажеш мнение в „независимия” вестни

    15:47 16.09.2026

  • 11 Роза

    1 1 Отговор
    Много от тези хора вече не са живи,но ние ги помним!Тогава си мислехме-колко хубаво е,че ги има тези станции,за да можем да чуем и другата гледна точка,а не официалната!Тогава бяхме млади и жадувахме за нещо по-различно!Колко хубаво беше в тишината на нощта да нагласиш вефа на късите вълни и да слушаш забранени неща!Спомням си,че тогава Вл.Костов каза на десети ноември:"Поздравявам ви в първия ден на следживкова България!"Далечни спомени,от които ми става хем хубаво,хем тъжно!

    Коментиран от #19

    15:49 16.09.2026

  • 12 Какво стана с тези

    3 0 Отговор
    Какво стана с тези известни предатели на страната си? Нагледаха ни лъжлива демокрация и станаха безработни, утекоха във wc на историята. Виждам поне две, три от имената се върнаха в България да насаждат демократични мисли и да вземат пенсия. Като гледам имената на "известните" според вас, доста еврейско саксонски ми се виждат, българи не са. Веднъж предател, и втори път, и трети.

    15:53 16.09.2026

  • 13 Птица върху жица

    1 0 Отговор
    Какви тенджери, какви жици, кой нормален човек ще си губи времето. Правили са го тези, които са се цанили да слугуват за грошове на МИ-тата и ЦРУ, а те са ги ползвали безплатно, защото са ги смятали за будали.

    15:59 16.09.2026

  • 14 Иванов

    1 0 Отговор
    Продължение от No 10
    „.....в „независимия” вестник ТАЙМС или в независимото Би Би Си? Имаш много здраве от пробитата шапка на демокрацията. Там, но както и в „Работническо дело“, трябва да се съобразиш с линията на вестника или радиото.
    Принципите са абсолютно същите. Разликата е само във формите – едните са по-груби и недодялани, а другите по-гладки. Всичко това, което ти говоря, ти вече си го познал. И всичко това аз имам твърдото намерение да напиша в един или няколко романа. Защото нито хората от Радио София, нито хората, които стоят зад тукашните радиостанции, ги е грижа за България и българите. Просто хората си изкарват хляба, както биха могли да го изкарат с отглеждането на таралежи, например.
    Единственото, което вълнува и едните, и другите, е сигурността, която работната площадка им дава, т. е. повишенията, пенсиите, разните други удобства, плюс суетата да се наричаш радиожурналист, което при всички случаи звучи по-добре отколкото „таралежовъд“. Така че всяко решение, което те взимат, всяко мнение, което те изразяват, няма нищо общо с истината, правдата, борбата за доброто и съвършенството на човека, любовта, красотата. Не! Никаква друга кауза, освен своята проста и ясна кауза – да си циментираш положението и да не си създаваш неприятности.
    Все повече ме смайва впечатлението, че истинската болест на нашето време не е нито комунизмът, нито капитализмът, нито тероризмът, нито каквито и да са революционни и контрареволюционни евангелия, а главно

    15:59 16.09.2026

  • 15 Уважаеми,

    1 0 Отговор
    Не всички от изброените журналисти са били политически коментатори. Не всички са оцелявали плюейки соца и България. Някои, малко, са имали културна и просветителска мисия. Справка-Увалиев, Асен Игнатов. Ако не са слушани тогава, то достатъчно спомени са написали,за да се разбере разликата. Благодарности за писмото на Георги Марков.

    16:00 16.09.2026

  • 16 така така

    0 0 Отговор
    Днес, във времената на интернет и неограничен достъп до информация, е трудно да си представим,

    да си представим че някой може да заглуши сайта ЗАМУНДА !

    ЗАЩО ЗАГЛУШИХТЕ ЗАМУНДА?

    ЗАМУНДА Е ЖИВА И РАБОТИ АКО НЕ ЗНАЕТЕ ТЪПАНАРИТЕЕ си мислят че ще я спрат ама не жива е и си я ползваме

    та не виждам ГОЛЯМА разлика от едно време щом и сега заглушавате определени сайтове като ги филтрират интернет доставчиците ни?

    ще напишеш ли такава статия мисирката? ами не нямат нито капацитет нито кураж да го направиш

    16:03 16.09.2026

  • 17 скачал за банани на площада

    0 0 Отговор
    тия са били западни провокатори

    каквито сега има по НПО тата много , щото ги допуснахме да ни разтурят държавата

    сега имаме банани но нямаме държава това е

    16:04 16.09.2026

  • 18 защо нарязахте антените?

    0 1 Отговор
    някой знае ли защо демокрацията наряза антените за средни вълни?

    Коментиран от #21

    16:09 16.09.2026

  • 19 права си

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Роза":

    А защо никой и дума не казва за ВЕЛКО ВЕРИН?

    16:15 16.09.2026

  • 20 Боклуци и

    0 1 Отговор
    Родоотстъпници до един!

    16:16 16.09.2026

  • 21 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "защо нарязахте антените?":

    Никой не е рязал никакви антени...

    16:17 16.09.2026