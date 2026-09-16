Гласовете зад „шума“: Кои бяха българите, водели предавания по "забранени" радиа през социализма?

По времето на социализма у нас чуждите радиостанции бяха прозорец към един напълно различен свят. Въпреки тежкото радиозаглушаване – онези прословути електронни „стършели“, бръмбари и свистения, излъчвани от тайни държавни станции – всяка вечер хиляди българи тайно въртяха копчетата на ВЕФ-овете. Те търсеха истината за политиката и забранените звуци на западния рок.

Често в спомените на хората имената на предавателите и емблематичните журналисти се сливат. Кои всъщност бяха българите, които говореха на роден език от Мюнхен, Лондон, Вашингтон и Кьолн, и как българинът надхитряваше тоталитарната машина за цензура?

Музикалните икони: Джилда Карол и Ани Арнолд

За младото поколение от 60-те, 70-те и 80-те години тези две дами бяха истински божества. Тяхното изписване често се бърка в спомените (някои ги помнят като „Джилда Харолд“), но следата им е незализима.

Джилда Карол (Радио „Свободна Европа“, Мюнхен): Тя е най-дълго работилата българка в „Свободна Европа“. Нейното неделно предаване „Музикално рандеву“ беше единственият начин българите да чуят най-новите хитове на Елвис Пресли, „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“.

Тя е най-дълго работилата българка в „Свободна Европа“. Нейното неделно предаване „Музикално рандеву“ беше единственият начин българите да чуят най-новите хитове на Елвис Пресли, „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“. Ани Арнолд (Българската секция на Би Би Си, Лондон): Тя беше сърцето на музикалния ефир от Обединеното кралство. Поколения български меломани заставаха пред радиоапаратите с касетофони в ръка, за да запишат пусканата от нея музика през пращенето на ефира.

Политическият кошмар на режима: Радио „Свободна Европа“

Това беше най-яростно заглушаваната радиостанция, смятана от Държавна сигурност за идеологически враг №1.

Георги Марков: Писателят, чийто глас буквално разтърси София. Неговите „Задочни репортажи за България“, четени лично от него в ефира, разказваха за абсурдите на комунистическия бит и лицемерния морал на партийната върхушка. В своите есета той често изричаше истини, които в София се шепнеха само в кухните: „Ние бяхме научени да мълчим, да се съгласяваме и да ръкопляскаме, дори когато виждахме, че черното се обявява за бяло.“ Този глас му коства живота – той беше убит в Лондон през 1978 г. с прословутия „български чадър“.

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Румяна Узунова: В края на 80-те години нейният микрофон се превърна в трибуна на зараждащата се демокрация. Тя звънеше по телефона директно в България и интервюираше първите дисиденти, активистите на „Екогласност“ и обикновените хора, излезли на протест.

В края на 80-те години нейният микрофон се превърна в трибуна на зараждащата се демокрация. Тя звънеше по телефона директно в България и интервюираше първите дисиденти, активистите на „Екогласност“ и обикновените хора, излезли на протест. Владимир Костов: Бивш майор от Държавна сигурност и кореспондент на БНТ в Париж, който през 1977 г. извършва невиждана дързост – иска политическо убежище и става водещ анализатор в Мюнхен. Оцелява по чудо след атентат с отровна сачма в парижкото метро.

Бивш майор от Държавна сигурност и кореспондент на БНТ в Париж, който през 1977 г. извършва невиждана дързост – иска политическо убежище и става водещ анализатор в Мюнхен. Оцелява по чудо след атентат с отровна сачма в парижкото метро. Димитър Бочев: Един от най-дълбоките есеисти и културни коментатори в емиграция, чиито анализи превърнаха радиото в културна институция.

Аристократите на словото: Би Би Си (BBC) Лондон

Лондон залагаше на по-умерен тон, перфектен български език и висша култура.

Петър Увалиев (Пиер Рув): Един от най-големите български интелектуалци на ХХ век. В продължение на пет десетилетия неговите петъчни културни беседи омагьосваха слушателите у нас с невероятно богат, класически и артистичен български език. Той често напомняше на слушателите си: „Културата не е лукс за малцина, тя е кислородът, без който едно общество духовно загива.“

Снимка: БГНЕС

Димитър Димитров: Дългогодишен шеф на българската редакция на Би Би Си, чийто авторитетен и спокоен глас вдъхваше доверие и сигурност в обективността на новините.

Гласът на Америка (Вашингтон) и Дойче Веле (Кьолн)

Отвъд океана и от Федералната република също звучаха българи с изключително влияние:

Павел Главачев и Слава Савова („Гласът на Америка“): Техните разпознаваеми тембри бяха синоним на новините от свободния свят.

Техните разпознаваеми тембри бяха синоним на новините от свободния свят. Христо Огнянов („Дойче Веле“): Виден поет, историк и публицист, който помогна за изграждането на авторитета на германската медия на български език.

Техническият абсурд: Танцът със заглушителите и „Чудото“ на българския бит

За да спре тези гласове, комунистическата власт използваше скъпоструваща мрежа от предаватели (като съветските системи „Молния“), които излъчваха т.нар. „аудиоматериал за заглушаване“ – монотонно бръмчене, бял шум или насложени гласове на заден ход, известни сред народа като „бабешки шум“.

Българинът обаче проявяваше невиждана техническа изобретателност, за да филтрира звука:

Операция „Тенджера“ и „Чудо“: Меломаните откриват, че ако радиоприемникът (често съветски ВЕФ или Селена) се постави под определен ъгъл вътре в празна алуминиева тенджера или в металната фурна на готварска печка тип „Раховец“ или „Чудо“, металът действа като екран. Той улавяше и изолираше по-близкия наземен сигнал от заглушителя, позволявайки на по-високия атмосферен късовълнов сигнал от чужбина да се чуе сравнително чисто.

Медните жици из апартамента: Тъй като заглушителите работеха на определени честоти, хората опъваха десетки метри меден проводник – криеха го зад пердетата, опъваха го по терасите или го връзваха директно за металните улуци на блоковете. По този начин правеха гигантски импровизирани антени, с които „хващаха“ гласа на Ани Арнолд или Георги Марков без досадното пращене.

Нощно „филтриране“: Сигналът се чуваше най-добре късно вечер и рано сутрин, когато атмосферните слоеве се променяха и заглушителните станции в Мюнхен или Кьолн успяваха да надделеят технически над локалните предаватели на Държавна сигурност.

Днес, във времената на интернет и неограничен достъп до информация, е трудно да си представим, че за да чуеш една песен или независима новина, е трябвало да превърнеш дома си в радиолаборатория. Но тези български гласове свършиха своята историческа мисия – те поддържаха духа на свободата жив в продължение на 45 години.