Диана Димитрова се опълчи на социализма със секси СНИМКА

Актрисата Диана Димитрова, която от известно време предпочита рисуването пред театралната сцена, шашна фенове, последователи и приятели в социалните мрежи с ясно заявен сексапил, който рядко си позволява да демонстрира. Тя го направи и с интересна доза хумор и любопитно послание срещу соц миналото на страната ни.
"Соц архитектура, замислена без фантазия. Компенсирам", пише тя многозначително в поста си.
Горещият кадър привлече хиляди реакции и коментари, кой от кой по-възхваляващи красотата и чара ѝ.
1 Перо
Коментиран от #23
15:18 01.01.2026
2 павела митова
15:20 01.01.2026
3 Пенчо
15:20 01.01.2026
4 Лосъ
15:20 01.01.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА "КУЛТУРАТА" СА ПРОТИВ СОЦИАЛИЗМА
... КАТО СЕ ПУСНАТ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР ЗА АКТЬОРИ И ЗА НИЩО НЕ СТАВАТ :)
15:21 01.01.2026
6 Факт
15:26 01.01.2026
7 Моряка
Коментиран от #8
15:27 01.01.2026
8 Анонимен
До коментар #7 от "Моряка":Всеки с мераците си!
15:34 01.01.2026
9 Соваж бейби
Коментиран от #11, #12
15:34 01.01.2026
10 Aлфа Bълкът
И каква е тази реклама, малко ли плю по сайта при сагата си с оня убавец Вергов дето лицето му е като лунен пейзаж?
Коментиран от #13
15:37 01.01.2026
11 Анонимен
До коментар #9 от "Соваж бейби":Присъединете се към "креативната" група за споделяне!
15:39 01.01.2026
12 Aлфа Bълкът
До коментар #9 от "Соваж бейби":Мозайката иска едно шлайфане и ще стане като нова.
Коментиран от #20, #21
15:39 01.01.2026
13 Име
До коментар #10 от "Aлфа Bълкът":Виж 8.
Коментиран от #17
15:40 01.01.2026
14 хихи
15:40 01.01.2026
16 Ужас
15:43 01.01.2026
17 Aлфа Bълкът
До коментар #13 от "Име":Не е вярно, щом не може да си намери мъж на нейната възраст или съм прав, или има психични отклонения, което доказва, че отново съм прав заради начина ѝ на гримиране.
15:44 01.01.2026
18 Стара кооперация
Коментиран от #22
15:47 01.01.2026
19 Яаа
15:49 01.01.2026
20 Боруна Лом
До коментар #12 от "Aлфа Bълкът":ТАЗИ Е ОТИШЛА ДА Я МИЕ НО Е ЗАБРАВИЛА КОФАТА И ПАРЦАЛА И ЗА ТОВА С ДУПЕ ТЪРКА!
15:51 01.01.2026
21 НРБ
До коментар #12 от "Aлфа Bълкът":За мозайката е вярно, но кремълският социализъм колко и да го шлайфаш е все боклук.
Коментиран от #24
15:53 01.01.2026
22 Факт
До коментар #18 от "Стара кооперация":Никой не ви е канил!
15:53 01.01.2026
23 Коментиращ
До коментар #1 от "Перо":Точно!
Тая скумрия, популярна по-малко и от тризначките по "брадъра", тръгнали да я представят като "секси" и "актриса"?!
Кой нормален гледа филмите, предаванията и изявите на слугите към шорош?!
Има ли кой да покаже истинските рейтинги на такива, че да им светне реалността?!
15:53 01.01.2026
24 Анонимен
До коментар #21 от "НРБ":Е, за някои има специални мозайки!
15:55 01.01.2026
27 Пииииииииииииииииии .- к ! -- Ла !
„- к,к,к,к !
-- Ла !
Коментиран от #30
16:00 01.01.2026
28 дидито
тогава таквиз кат нея се лашкаха на поразия
16:00 01.01.2026
29 Когато нямаш граници
16:01 01.01.2026
30 Спешно
До коментар #27 от "Пииииииииииииииииии .- к ! -- Ла !":Това ми прилича на нервна криза!
16:05 01.01.2026
31 доц реализъм
16:07 01.01.2026
32 ?????
16:15 01.01.2026