Диана Димитрова се опълчи на социализма със секси СНИМКА

1 Януари, 2026 15:15 1 998 32

  • диана димитрова-
  • актриса-
  • социализъм-
  • секси-
  • откраднат живот

Актрисата демонстрира удивителен сексапил

Диана Димитрова се опълчи на социализма със секси СНИМКА - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актрисата Диана Димитрова, която от известно време предпочита рисуването пред театралната сцена, шашна фенове, последователи и приятели в социалните мрежи с ясно заявен сексапил, който рядко си позволява да демонстрира. Тя го направи и с интересна доза хумор и любопитно послание срещу соц миналото на страната ни.

"Соц архитектура, замислена без фантазия. Компенсирам", пише тя многозначително в поста си.

Горещият кадър привлече хиляди реакции и коментари, кой от кой по-възхваляващи красотата и чара ѝ.


  • 1 Перо

    42 4 Отговор
    “Демокрацията” в БГ ще и намери място на околовръстното в София! По-добре е да си ходи на село, щом стигна до тук!

    Коментиран от #23

    15:18 01.01.2026

  • 2 павела митова

    39 3 Отговор
    тая пача тотално изплиска легена

    15:20 01.01.2026

  • 3 Пенчо

    36 3 Отговор
    Поредната бръмчилка жадна за малко слава!

    15:20 01.01.2026

  • 4 Лосъ

    22 2 Отговор
    И тази я ухапа коня.На онзи с коня,да не му е избягал 🐎?

    15:20 01.01.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    37 2 Отговор
    СТРАННО Е КОГАТО АКТЬОРИТЕ КОИТО БАШ ПЪК ЖИВЕЯТ 100% НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
    ЗА "КУЛТУРАТА" СА ПРОТИВ СОЦИАЛИЗМА
    ... КАТО СЕ ПУСНАТ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР ЗА АКТЬОРИ И ЗА НИЩО НЕ СТАВАТ :)

    15:21 01.01.2026

  • 6 Факт

    27 2 Отговор
    Здрава и вечна мозайка. Правена от Майстор. Поздрави на всички познати Диани!

    15:26 01.01.2026

  • 7 Моряка

    14 2 Отговор
    Всеки показва,каквото има.По този повод Лев Толстой в повестта "Кройцерова соната" обобщава:"Чичко,не нея,мене гледай,виж какви рамена и прочие имам".

    Коментиран от #8

    15:27 01.01.2026

  • 8 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Моряка":

    Всеки с мераците си!

    15:34 01.01.2026

  • 9 Соваж бейби

    11 2 Отговор
    Симпатична жена ,ама с липса на креативност за снимката !Да не и настине д....то на мръсното стълбище , слива се с фона на мозайката и няма контраст .

    Коментиран от #11, #12

    15:34 01.01.2026

  • 10 Aлфа Bълкът

    12 2 Отговор
    Антипатична ми е с това изпито лице. Също се гримира лошо и подчертава сенките си още повече. Да вземе да качи 10-15кг и ще си намери мъж бързо.
    И каква е тази реклама, малко ли плю по сайта при сагата си с оня убавец Вергов дето лицето му е като лунен пейзаж?

    Коментиран от #13

    15:37 01.01.2026

  • 11 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Присъединете се към "креативната" група за споделяне!

    15:39 01.01.2026

  • 12 Aлфа Bълкът

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Мозайката иска едно шлайфане и ще стане като нова.

    Коментиран от #20, #21

    15:39 01.01.2026

  • 13 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Aлфа Bълкът":

    Виж 8.

    Коментиран от #17

    15:40 01.01.2026

  • 14 хихи

    4 0 Отговор
    а каква й е градинката

    15:40 01.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ужас

    13 0 Отговор
    Жено друго нещо по така секси нямаш ли ? Тези чорапки от Била и гащи от Женския пазар? Хихи

    15:43 01.01.2026

  • 17 Aлфа Bълкът

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Име":

    Не е вярно, щом не може да си намери мъж на нейната възраст или съм прав, или има психични отклонения, което доказва, че отново съм прав заради начина ѝ на гримиране.

    15:44 01.01.2026

  • 18 Стара кооперация

    5 4 Отговор
    Лъха на зеле тоя вход с евтина мозайка

    Коментиран от #22

    15:47 01.01.2026

  • 19 Яаа

    6 0 Отговор
    Тая си е била в Кайнарджа

    15:49 01.01.2026

  • 20 Боруна Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Aлфа Bълкът":

    ТАЗИ Е ОТИШЛА ДА Я МИЕ НО Е ЗАБРАВИЛА КОФАТА И ПАРЦАЛА И ЗА ТОВА С ДУПЕ ТЪРКА!

    15:51 01.01.2026

  • 21 НРБ

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Aлфа Bълкът":

    За мозайката е вярно, но кремълският социализъм колко и да го шлайфаш е все боклук.

    Коментиран от #24

    15:53 01.01.2026

  • 22 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Стара кооперация":

    Никой не ви е канил!

    15:53 01.01.2026

  • 23 Коментиращ

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Точно!

    Тая скумрия, популярна по-малко и от тризначките по "брадъра", тръгнали да я представят като "секси" и "актриса"?!

    Кой нормален гледа филмите, предаванията и изявите на слугите към шорош?!
    Има ли кой да покаже истинските рейтинги на такива, че да им светне реалността?!

    15:53 01.01.2026

  • 24 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "НРБ":

    Е, за някои има специални мозайки!

    15:55 01.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пииииииииииииииииии .- к ! -- Ла !

    3 2 Отговор
    Пииииииииииииииииии .

    „- к,к,к,к !

    -- Ла !

    Коментиран от #30

    16:00 01.01.2026

  • 28 дидито

    4 1 Отговор
    се опълчи на социализма със проскубано коте

    тогава таквиз кат нея се лашкаха на поразия

    16:00 01.01.2026

  • 29 Когато нямаш граници

    4 1 Отговор
    Тази се пласира вече години, къде реве че я били, къде заплашва със съд Вергов, показва нещо което не се търси и изведнъж социализма и е виновен. Ако не беше социализма ти кльощава "госпожице" и за къра не ставаш, човешката злоба почивен ден Няма, а тази и спирачки няма.

    16:01 01.01.2026

  • 30 Спешно

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пииииииииииииииииии .- к ! -- Ла !":

    Това ми прилича на нервна криза!

    16:05 01.01.2026

  • 31 доц реализъм

    0 1 Отговор
    На над 35 лазарника и трябва много фантазия и огнена вода.

    16:07 01.01.2026

  • 32 ?????

    1 0 Отговор
    Тва пък кво беше?

    16:15 01.01.2026