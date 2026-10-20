Снуп Дог на 55: от „Doggystyle“ до олимпийския праймтайм

Когато излиза „Doggystyle“, Снуп Дог все още е познат като Snoop Doggy Dogg. Албумът се появява на 23 ноември 1993 г., но гласът му вече е разпознаваем за милиони слушатели благодарение на участието му в „The Chronic“ на д-р Дре година по-рано.

„Doggystyle“ дебютира на първо място в Billboard 200 и превръща 22-годишния рапър от Лонг Бийч в една от големите фигури на западното крайбрежие. Песните „Gin and Juice“ и „Who Am I (What's My Name?)“ оформят звученето на албума, а лежерното му произношение се превръща в запазена марка.

От „The Chronic“ до самостоятелната сцена

Истинското име на Снуп Дог е Калвин Кордозар Броудъс-младши. Роден е на 20 октомври 1971 г. в Лонг Бийч, Калифорния, а прякорът му идва от приликата с анимационния герой Снупи.

Пътят му към голямата сцена минава през Уорън Джи, който го представя на д-р Дре. В „The Chronic“ Снуп участва в ключови песни, включително „Nuthin' but a 'G' Thang“. Именно този проект го извежда от местната рап сцена и го поставя в центъра на новата вълна, известна като G-funk.

Първият му албум носи не само хитове, но и необичайна за дебют тежест. Той е продуциран основно от д-р Дре и се превръща в отправна точка за кариера, продължила повече от три десетилетия.

Рапърът с много лица

Снуп Дог не остава само в рамките на хип-хопа. През 2012 г. той използва името Snoop Lion, а през 2013 г. издава реге албума „Reincarnated“. Пет години по-късно се насочва към госпъл музиката с „Bible of Love“.

В каталога му има 16 номинации за „Грами“, но нито една спечелена статуетка. Сред номинираните му песни са „Gin and Juice“, „Drop It Like It's Hot“, „Beautiful“ и „Young, Wild & Free“.

През 2022 г. Снуп Дог придобива Death Row Records - лейбъла, с който започва големият му пробив. През 2024 г. се връща към студиото с „Missionary“ - албум, продуциран от д-р Дре и замислен като нова глава в тяхното музикално партньорство.

От телевизионния екран до Олимпиадата

Една от най-неочакваните му роли идва извън музиката. Снуп Дог става кореспондент на NBC по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където разговаря със спортисти, посещава състезания и се появява заедно с Майкъл Фелпс, Симон Байлс и Марта Стюарт.

„Ние говорим пред по-широка публика“, казва Снуп Дог пред Асошиейтед прес.

Приятелството му с Марта Стюарт започва през 2008 г., когато той гостува в нейното телевизионно предаване. По-късно двамата водят общо кулинарно шоу и се появяват заедно на различни събития.

Така Снуп Дог остава едновременно рапърът от „Doggystyle“, телевизионният водещ, бизнесменът и човекът, който може да коментира олимпийски състезания със същата непринуденост, с която навремето разказваше историите от Лонг Бийч.

Източници: apnews.com, time.com, latimes.com