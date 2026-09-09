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Снуп Дог търси дегустатор на сладолед срещу 10 000 долара на месец (ВИДЕО)

Снуп Дог търси дегустатор на сладолед срещу 10 000 долара на месец (ВИДЕО)

9 Септември, 2026 07:35 424 2

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  • долара

Обявата е отворена за кандидати от цял свят

Снуп Дог търси дегустатор на сладолед срещу 10 000 долара на месец (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рапърът Снуп Дог търси международен дегустатор на сладолед за своята компания Dr. Bombay/Bosslady Foods. Позицията е за срок от три месеца, а предвиденото възнаграждение е 30 000 долара, или 10 000 долара месечно, пише btvnovinite.bg.

Обявата е отворена за кандидати от цял свят. Основната задача на избрания човек ще бъде да пътува, да опитва различни видове сладолед и да проучва нови вкусове и тенденции.

Кандидатът ще трябва да споделя впечатленията си и да дава препоръки кои вкусове и продукти си заслужава да бъдат опитани. Информацията може да бъде използвана при разработването на нови продукти за марката.

Позицията е представена като възможност за човек, който има интерес към сладоледа, храните и пътуванията. Сред основните задачи са опитване, пътуване, откриване на нови предложения и докладване на резултатите на екипа на Снуп Дог.

Тримесечният ангажимент предвижда общо възнаграждение от 30 000 долара.

Снуп Дог стартира марката Dr. Bombay през 2023 г. заедно със сина си Кордел Броудъс, а сега търси човек, който да му помогне да открива нови вкусове и тенденции по света.


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  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    4 0 Отговор
    сладоледа ако е шоколадов познавам двама мераклии кандидат двойка за президент

    07:40 09.09.2026

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Ако търси дегустатор на трева, да се обади.

    07:59 09.09.2026