Маршал Брус Матърс III, познат като Еминем и Слим Шейди, е най-продаваният хип-хоп изпълнител на всички времена. Роден на 17 октомври 1972 г. в Сейнт Джоузеф, щата Мисури, той израства в трудна семейна и финансова среда, преди да започне да гради кариерата си в Детройт. До момента има 15 награди „Грами“ и 47 номинации, а албумът му The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) получава три номинации през 2025 г., пише Dir.bg.

Първият му албум Infinite излиза през 1996 г. и показва таланта на младия ъндърграунд рапър. Със Slim Shady EP той създава провокативното си алтер его, което му позволява да изразява крайни идеи и да изследва границата между собствената си личност и сценичния образ. Пробивът идва с The Slim Shady LP през 1999 г., последван от The Marshall Mathers LP, който го превръща в световна звезда.

През 2002 г. The Eminem Show разширява темите в музиката му с коментари за политиката и обществените нагласи. Същата година Еминем дебютира като актьор във филма „Осмата миля“, а песента Lose Yourself от саундтрака печели „Грами“ и „Оскар“. Заедно с д-р Дре той помага за изгряването на 50 Cent, като продуцира и участва в дебютния му албум Get Rich or Die Tryin' от 2003 г. През 1998 г. Еминем започва и сътрудничеството си с Ройс Да 5'9" в дуото Bad Meets Evil.

След Encore от 2004 г. кариерата му преминава през труден период. Relapse разделя публиката с мрачните си истории и необичайния начин на изпълнение, но по-късно печели нови почитатели. С Recovery Еминем се завръща към успеха, като съчетава рап с рок звучене. Сред най-големите хитове на албума е Love the Way You Lie с Риана, която оглавява Billboard Hot 100 в продължение на седем седмици.

През следващите години рапърът започва да преосмисля миналото си. Hell: The Sequel го събира отново с Ройс Да 5'9", а The Marshall Mathers LP 2 показва по-съпричастно отношение към хората, които е нападал в ранните си песни, включително майка си. Revival от 2017 г. е посрещнат негативно, което провокира отговора Kamikaze, последван от Music to Be Murdered By. В последния се откроява Darkness, която свързва стрелбата в Лас Вегас през 2017 г. с проблема с насилието с огнестрелни оръжия.

В The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) Еминем отново използва алтер егото си, за да атакува поколението Z и политическата коректност. Повече от 25 години след появата на Слим Шейди конфликтът между провокативния персонаж и истинската личност на Маршал Матърс продължава да бъде важна част от музиката му.