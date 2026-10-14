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Дуейн Дейвис получи 40 години затвор за убийството на Тупак

Дуейн Дейвис получи 40 години затвор за убийството на Тупак

14 Октомври, 2026 04:18 345 0

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Бившият лидер на банда беше осъден в Лас Вегас за организирането на стрелбата срещу рапъра през 1996 г

Дуейн Дейвис получи 40 години затвор за убийството на Тупак - 1
Снимки: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис беше осъден на 40 години до доживотен затвор за убийството на рапъра Тупак Шакур. Присъдата беше произнесена в Лас Вегас от съдия Карли Кийрни, след като Дейвис беше признат за виновен за организирането на убийството.

Дейвис, бивш лидер на бандата South Side Compton Crips, години наред е говорил в книги и интервюта за участието си в случая. Когато делото стигна до съда, той отрече обвиненията.

„Не можеш да отнемеш мъж от семейството му. Не можеш да му отнемеш самия живот, цялото му бъдеще, и просто да се измъкнеш. Особено когато този мъж е Тупак Шакур“, заяви съдия Карли Кийрни.

Как се стигна до стрелбата

Тупак Шакур беше прострелян на 7 септември 1996 г. в Лас Вегас. Тогава 25-годишният рапър се намирал на предната пасажерска седалка на BMW, когато до автомобила на светофар спрял бял „Кадилак“.

От колата било открито огън. Според обвинението Дейвис е подал оръжието на човек, който се намирал на задната седалка, и му е наредил да стреля. До стрелбата се стигнало около два часа след побой над племенника на Дейвис в казино в Лас Вегас от хора от обкръжението на Шакур.

Тупак Шакур почина шест дни по-късно. Той беше една от ключовите фигури в съперничеството между хип-хоп сцените на Източното и Западното крайбрежие на САЩ.

Единственият жив от автомобила

Дейвис е единственият жив човек от пътувалите в белия „Кадилак“. Случаят остана неразкрит в продължение на десетилетия, а самият Дейвис многократно е разказвал публично за предполагаемата си роля в него.

С присъдата съдът прие, че той е организирал нападението, макар да не е бил човекът, който е стрелял по Шакур. Решението слага съдебен край на делото срещу единствения обвинен за убийството на рапъра.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, washingtonpost.com


САЩ
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