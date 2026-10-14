Дуейн Дейвис получи 40 години затвор за убийството на Тупак

Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис беше осъден на 40 години до доживотен затвор за убийството на рапъра Тупак Шакур. Присъдата беше произнесена в Лас Вегас от съдия Карли Кийрни, след като Дейвис беше признат за виновен за организирането на убийството.
Дейвис, бивш лидер на бандата South Side Compton Crips, години наред е говорил в книги и интервюта за участието си в случая. Когато делото стигна до съда, той отрече обвиненията.„Не можеш да отнемеш мъж от семейството му. Не можеш да му отнемеш самия живот, цялото му бъдеще, и просто да се измъкнеш. Особено когато този мъж е Тупак Шакур“, заяви съдия Карли Кийрни.
Как се стигна до стрелбата
Тупак Шакур беше прострелян на 7 септември 1996 г. в Лас Вегас. Тогава 25-годишният рапър се намирал на предната пасажерска седалка на BMW, когато до автомобила на светофар спрял бял „Кадилак“.
От колата било открито огън. Според обвинението Дейвис е подал оръжието на човек, който се намирал на задната седалка, и му е наредил да стреля. До стрелбата се стигнало около два часа след побой над племенника на Дейвис в казино в Лас Вегас от хора от обкръжението на Шакур.
Тупак Шакур почина шест дни по-късно. Той беше една от ключовите фигури в съперничеството между хип-хоп сцените на Източното и Западното крайбрежие на САЩ.
Единственият жив от автомобила
Дейвис е единственият жив човек от пътувалите в белия „Кадилак“. Случаят остана неразкрит в продължение на десетилетия, а самият Дейвис многократно е разказвал публично за предполагаемата си роля в него.
С присъдата съдът прие, че той е организирал нападението, макар да не е бил човекът, който е стрелял по Шакур. Решението слага съдебен край на делото срещу единствения обвинен за убийството на рапъра.
Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, washingtonpost.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА