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Спенс на 51: гласът, който остави следа в българския рап
  Тема: Известни личности

Спенс на 51: гласът, който остави следа в българския рап

13 Октомври, 2026 14:40 629 3

  • спенс-
  • български рап-
  • хип-хоп-
  • прекалено лично-
  • тим от дим

Станислав Найденов започва с „Тим от Дим“, а „Прекалено лично“ го превръща в едно от разпознаваемите имена на родния хип-хоп

Спенс на 51: гласът, който остави следа в българския рап - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди рапът да се превърне в постоянна част от българския музикален пейзаж, Спенс вече търси собствен ритъм. Роден на 13 октомври 1975 г. в Плевен, Станислав Найденов днес навършва 51 години, а името му остава свързано с период, в който хип-хопът у нас се записваше на касети, разпространяваше се от ръка на ръка и се изграждаше далеч от големите музикални компании.

От „Тим от Дим“ до „Прекалено лично“

Спенс започва да се занимава с музика през 1995 г. Скоро след това се среща със Слим, а двамата създават групата „Тим от Дим“. През 1998 г. Спенс започва работа с DJ Станчо и се включва в средата около „Снайпер рекърдс“ – едно от имената, свързани с ранното развитие на българския рап.

Дебютният му самостоятелен албум „Прекалено лично“ излиза през 2002 г. Проектът го поставя сред най-разпознаваемите лица на жанра. Песни като „Направи ме“ и „Писна ми“ се отличават с директен език, самоирония и отношение към ежедневието. Година по-късно излиза и вторият му албум – „Прекалено лично 2“.

Рими с адрес към времето

В музиката на Спенс личните истории често вървят заедно със социални наблюдения и критика към публичния живот. Това го прави разпознаваем не само по гласа, но и по начина, по който превръща разговора за проблемите в рима.

През годините той записва съвместни песни с Графа, Сантра и Белослава. Сред проектите му е и „I Don’t Love You“ с Графа, а работата с Белослава показва друга страна от музикалния му почерк – по-мелодична и близка до поп и джаз звученето.

Спенс се изявява и извън музикалното студио. Работи като радио и телевизионен водещ, което разширява присъствието му пред публика и го превръща в познато лице и извън хип-хоп сцената.

Без план за „40 албума“

На 50-годишния си юбилей през 2025 г. Спенс отбелязва и приблизително 25 години на сцена. Тогава пред БНР той разказва, че в началото е имал далеч по-скромна цел: „Бил съм скромен в мечтите си, да издам албум и после нямах амбиции да издам 40 албума и да ми излезе дискография в Уикипедия.“

Тъкмо тази липса на стремеж към количеството обяснява и мястото на „Прекалено лично“ в кариерата му. Албумът остава нейна отправна точка, а песните от него продължават да напомнят за времето, когато българският рап изграждаше собствен език и публика.

Днес Спенс празнува 51 години. Зад него стоят „Тим от Дим“, „Снайпер рекърдс“, два емблематични албума, множество колаборации и репутацията на изпълнител, който никога не е оставял думите си без посока.

Източници: bnrnews.bg, sled5.bg


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