Подмладяване на мозъка с лазер: Дълголетието се превръща в нов бизнес в Турция

С лазерни устройства и обещание за по-дълъг и здравословен живот започва денят на турската бизнесдама Езра Чавушоглу. За нея процедурите са лична инвестиция, а дълголетието е и темата на седмичния подкаст, който води.

„Според мен дълголетието е по-скоро общо понятие – стремеж да живеем по-дълго и, разбира се, по-здравословно. Но не мисля, че наистина сме открили как да удължим продължителността на човешкия живот – по-скоро сме се научили как да останем максимално здрави в неговите рамки“, казва Чавушоглу.

От естетични процедури към дълголетие

Турция отдавна привлича пациенти от цял свят с естетичната медицина. Сред най-търсените услуги е присаждането на коса, като ежедневно в страната се извършват около 80 такива операции.

Бурак Тунчер управлява заедно с баща си пет клиники в Истанбул. „Всеки месец приемаме между 2500 и 3000 пациенти от цял свят. Годишно извършваме над 30 000 процедури на хора от различни краища на планетата“, казва той пред Дойче веле.

Новата посока вече не е само промяната на външния вид. Клиники, хотели и уелнес центрове предлагат процедури, които се рекламират като част от индустрията на дълголетието. Сред тях е озонотерапията – кръвта се взема, обогатява се със смес от кислород и озон, а след това се връща в тялото.

Тунчер твърди, че процедурата подпомага пълноценния сън, доброто настроение и възстановяването. Пациентката Суде Демирал, която се подлага на нея веднъж седмично, заявява, че се чувства по-щастлива и енергична, спи по-спокойно и се събужда по-отпочинала.

В материала обаче е посочено, че за тези ефекти няма научни доказателства. Това не спира Тунчер да инвестира в сектора и да планира най-големия център за дълголетие в Европа.

Комплекс за 250 милиона евро край Черно море

Проектът ще бъде изграден в Шиле, на около час път с автомобил от Истанбул. Инвестицията е оценена на около 250 милиона евро, а комплексът трябва да бъде готов за по-малко от две години.

Услугите ще бъдат предназначени само за членове. Проектът е планиран за около 2000 души, като 300 места вече са заети. След завършването му членовете ще получават медицински и превантивни грижи, настаняване във вили и петзвезден хотел, както и достъп до голф игрище край Черно море.

„Това е бъдещето на здравеопазването – бъдещето на медицината. След десет или двайсет години, а може би дори след само пет сегашната здравна система вече няма да функционира. В бъдеще ще ходим на лекар не когато се разболеем, а на консултация, за да сме сигурни, че изобщо няма да се разболеем“, прогнозира Тунчер.

Той се надява процедурите постепенно да станат достъпни и за хора извън заможните среди. Разрастването на бизнеса обаче поставя и въпроса за рекламните обещания. Адвокатката по медицинско право Севил Ескиджиоглу предупреждава, че подвеждащата реклама и неверните твърдения са забранени в Турция и могат да бъдат санкционирани със сериозни глоби.

На другия полюс е Ерен Тьоре, който всяка сутрин се къпе във водите на Босфора. „Това укрепва имунната система по естествен път. Имам предвид, че през последните десет години не съм боледувал нито веднъж“, казва той. За него най-добрата рецепта за дълъг живот остава напълно безплатна.

Източници: actualno.com, amp.dw.com