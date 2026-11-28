За Дороти Крейлтън празникът на 107-ия ѝ рожден ден е бил повод не само за торта и свещи, но и за равносметка на повече от един век живот. Британката е отпразнувала рождения си ден в дома за възрастни хора Pear Tree Court в Хорндин, графство Хемпшир, заобиколена от свои близки, приятели и служители.

Крейлтън е родена в Бристол през 1919 г. и живее в дома от 2023 г. За тържеството са били подготвени балони, украса и специална торта. Тя е посрещнала празника с усмивка, докато си припомняла различни моменти от живота си.

Семейството и закуската са част от рецептата

„Тайната на дългия и щастлив живот е да имаш добър съпруг, добро семейство и да държиш всички около себе си в тонус“, казва Дороти Крейлтън.

Тя посочва и конкретен ежедневен навик. „Не мога да живея без бекон и яйца всяка сутрин, нито без желирани бонбони“, споделя британката. По думите ѝ тази закуска присъства в менюто ѝ от повече от век.

В дома Крейлтън е известна с общителността си. Тя разговаря с останалите обитатели, посещава кафенето и често се отбива до количката със сладки изделия. Именно близките отношения и активното общуване са сред нещата, които тя поставя в центъра на своята лична формула за дълголетие.

Живот, белязан от войната

Като дете Дороти била енергична и неспокойна. Играела футбол с момчетата, заради което я описвали като „мъжкарана“ – дума, използвана в английския език за момичета с интереси, традиционно свързвани с момчетата.

Първоначално изучила професията на фризьорка. Когато започнала Втората световна война, се присъединила към Женската селскостопанска армия – организация, която набирала жени за работа в селското стопанство, докато много мъже били на фронта.

След края на войната тя отгледала две дъщери и един син. През следващите десетилетия семейството ѝ се разраснало с внуци и правнуци, които също са били част от празника по случай 107-ия ѝ рожден ден.

Все повече столетници във Великобритания

Историята на Крейлтън идва на фона на нарастващия брой столетници в Обединеното кралство. По данни на Службата за национална статистика през 2025 г. страната е имала около 16 400 души на 100 и повече години. Това е с 20,2% повече спрямо 2015 г.

Крейлтън обаче не е най-възрастният жив човек във Великобритания. Титлата принадлежи на Етел Катъръм, която е родена на 21 август 1909 г. и през август 2026 г. е навършила 117 години. Според Guinness World Records тя е и най-възрастният жив човек в света.

Източници: bgnes.bg, as.com, news.sky.com