Ирина Шейк обу опасно плитки и прозрачни панталони (СНИМКИ)

Супермоделът Ирина Шейк привлече вниманието на афтърпартито след модното шоу на Victoria’s Secret с дръзка визия, която скри много малко от тялото ѝ. Моделът пристигна в клуб Bird Streets в Западен Холивуд с напълно прозрачни бордо панталони от органза на лондонската марка Mowalola.
Панталоните бяха с изключително ниска талия и разкриваха прашките на Шейк. Тя ги съчета с черен повдигащ сутиен и обувки на висок ток в бордо, като така повтори стилистиката от пролетната колекция на Mowalola за 2027 г. Към тоалета добави кръстосано колие и малка чанта с леопардов принт.
По-рано същата вечер Ирина Шейк участва с две визии в шоуто на Victoria’s Secret, проведено на 18 октомври в Sony Pictures Studios в Кълвър Сити. Бела Хадид откри блестящото събитие, а Кайли Дженър представи монументалния сутиен Fantasy Bra на стойност 50 милиона долара. Самото шоу се завърна в Лос Анджелис за първи път от 2007 г.
Това беше четвъртото участие на Ирина Шейк в модно шоу на Victoria’s Secret. Тя дебютира на подиума на марката през 2016 г., когато беше бременна с дъщеря си Леа, която днес е на 9 години.
„Чувствах се много горда, че съм майка“, каза Шейк за първото си участие.
На въпрос какво я връща отново на подиума, моделът отговори с усмивка: „Секси повдигащи сутиени, красиви пухкави крила, момичета и забавлението зад кулисите.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
15:36 20.10.2026
2 шейк шейк
15:41 20.10.2026
3 Ааа...
Само че поизпращат...
15:48 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Балъкчиоглу
15:50 20.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Она
До коментар #4 от "Накрая":Се маже с шампоан бре, цъка на копчето, и он фърля...
15:54 20.10.2026
8 Оффф
16:06 20.10.2026