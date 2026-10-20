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Ирина Шейк обу опасно плитки и прозрачни панталони (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Ирина Шейк обу опасно плитки и прозрачни панталони (СНИМКИ)

20 Октомври, 2026 15:29 1 151 8

  • ирина шейк-
  • victoria’s secret-
  • ниска талия-
  • панталон

Моделът се появи на афтърпартито на Victoria’s Secret в бордо панталони с изключително ниска талия и черен сутиен

Ирина Шейк обу опасно плитки и прозрачни панталони (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Ирина Шейк привлече вниманието на афтърпартито след модното шоу на Victoria’s Secret с дръзка визия, която скри много малко от тялото ѝ. Моделът пристигна в клуб Bird Streets в Западен Холивуд с напълно прозрачни бордо панталони от органза на лондонската марка Mowalola.

Панталоните бяха с изключително ниска талия и разкриваха прашките на Шейк. Тя ги съчета с черен повдигащ сутиен и обувки на висок ток в бордо, като така повтори стилистиката от пролетната колекция на Mowalola за 2027 г. Към тоалета добави кръстосано колие и малка чанта с леопардов принт.

По-рано същата вечер Ирина Шейк участва с две визии в шоуто на Victoria’s Secret, проведено на 18 октомври в Sony Pictures Studios в Кълвър Сити. Бела Хадид откри блестящото събитие, а Кайли Дженър представи монументалния сутиен Fantasy Bra на стойност 50 милиона долара. Самото шоу се завърна в Лос Анджелис за първи път от 2007 г.

Това беше четвъртото участие на Ирина Шейк в модно шоу на Victoria’s Secret. Тя дебютира на подиума на марката през 2016 г., когато беше бременна с дъщеря си Леа, която днес е на 9 години.

„Чувствах се много горда, че съм майка“, каза Шейк за първото си участие.

На въпрос какво я връща отново на подиума, моделът отговори с усмивка: „Секси повдигащи сутиени, красиви пухкави крила, момичета и забавлението зад кулисите.“


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    6 0 Отговор
    Сегашната Ирина няма, ама нищо общо с красивата Ирина преди години,сега наблягаме на голотата...

    15:36 20.10.2026

  • 2 шейк шейк

    6 0 Отговор
    Гащи само за щавени котитъ😅

    15:41 20.10.2026

  • 3 Ааа...

    1 0 Отговор
    Тия въобще нема да ми попречат!
    Само че поизпращат...

    15:48 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Балъкчиоглу

    1 0 Отговор
    Това стара скумрия бе аркадаш.

    15:50 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Она

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Накрая":

    Се маже с шампоан бре, цъка на копчето, и он фърля...

    15:54 20.10.2026

  • 8 Оффф

    0 0 Отговор
    Като вземат стари мацки (журналистки) да кьорят разни каки направо ми причернява!

    16:06 20.10.2026