Роузи Хънтингтън-Уайтли се завърна на подиума на Victoria’s Secret след 16 г. (ВИДЕО)

Роузи Хънтингтън-Уайтли отново излезе на подиума на Victoria’s Secret, 16 години след последното си участие в шоуто. Британският модел се появи с блестящ комплект в ледено синьо, кристални верижки по тялото, прозрачни чорапи до бедрата и бели ангелски крила.

Първата ѝ визия беше допълнена от висящи обеци, кристално колие и руса коса на свободни вълни. При второто си появяване моделът носеше бяло дантелено боди и дълго кожено палто.

„Щастлива съм да се върна и да бъда част от тази нова ера“, каза тя пред British Vogue. В интервюто моделът определи момента като „пълно завръщане към началото“ и разказа, че децата ѝ ще гледат шоуто на следващата сутрин заедно с баща си Джейсън Стейтъм.

Роузи Хънтингтън-Уайтли е сред познатите лица от първия период на марката. Тя дебютира на подиума на Victoria’s Secret през 2006 г., когато е на 19 години, и участва във всяко годишно шоу до 2010 г. През същата година официално става ангел на марката.

Силовите тренировки са в основата на подготовката

На 39 години моделът каза, че подготовката ѝ за завръщането е била свързана най-вече със силови тренировки. Тя посочи още процедури за лице, студени потапяния и лимфен дренаж като част от грижите си преди шоуто.

„Следващата година ще навърша 40. Гледам тялото си и изпитвам огромна благодарност, че съм имала две деца“, каза Роузи Хънтингтън-Уайтли. По думите ѝ целта ѝ не е конкретно число на кантара, а усещането за сила и добра физическа форма. „Уменията изграждат увереността“, добави тя.

Завръщането ѝ беше част от по-широкото събиране на известни лица от историята на Victoria’s Secret. Адриана Лима и Алесандра Амброзио също се появиха отново на шоуто, след като за последно участваха съответно през 2018 и 2017 г.

Сред по-новите лица на марката бяха Елза Хоск, Джиджи Хадид и Барбара Палвин, а Наталия Брайънт и Кайли Дженър направиха дебютите си в шоуто. Така подиумът събра модели от различни периоди на Victoria’s Secret, а завръщането на Хънтингтън-Уайтли се превърна в един от най-разпознаваемите моменти на вечерта.