Кайли Дженър облече сутиен за 50 млн. долара (СНИМКА)

Кайли Дженър превърна дебюта си на подиума на Victoria’s Secret в исторически момент. На ревюто на марката тя представи Fantasy Bra, оценяван на 50 млн. долара, и стана първата жена извън официалния кръг на Victoria’s Secret Angels, получила тази роля.
Бижуто е създадено с 4410 естествени диаманта, а в центъра му е поставен 75,54-каратов жълт диамант. Само централният камък е оценяван на 22 млн. долара. По изработката са работили 15 майстори в продължение на повече от 1000 часа, а готовият модел тежи малко под 1,8 килограма.
Fantasy Bra е изработен в партньорство с Jacob & Co. от Джейкъб Арабо. Дизайнерът е създал модела като произведение на високото ювелирно изкуство, направено от злато и диаманти, без текстилна основа. Екипът е взел точните мерки на Дженър и е правел допълнителни корекции, за да може сутиенът да се движи естествено върху тялото.
Завръщане след осем години
Появата на Дженър съвпадна с връщането на Fantasy Bra на подиума за първи път след 2018 г. Тогава модела носи Елза Хоск, а преди нея емблематичната роля е била поверявана на имена като Клаудия Шифър, Хайди Клум, Тайра Банкс, Жизел Бюндхен, Адриана Лима и Алесандра Амброзио.
Първият Fantasy Bra е представен през 1996 г. от Клаудия Шифър и е оценен на 1 млн. долара. През 2000 г. Жизел Бюндхен носи Red Hot Fantasy Bra за 15 млн. долара, който остава най-скъпият модел в историята на марката до тазгодишното издание.
За ревюто Дженър беше облечена с прозрачна бяла минипола, прозрачни обувки и големи бели крила. Изборът ѝ откъсва Fantasy Bra от дългогодишната традиция ролята да бъде възприемана като признание към утвърден модел на Victoria’s Secret.
„Културна сила“
Креативният директор на Victoria’s Secret Адам Селман защити избора с думите, че Дженър е „културна сила“. Според него тя има влияние едновременно в модата, телевизията, красотата и популярната култура, което я прави подходящо лице за завръщането на най-разпознаваемия аксесоар на марката.
За Дженър това е ново поле отвъд собствените ѝ козметични и модни проекти. За Victoria’s Secret появата ѝ е знак, че Fantasy Bra вече не е само символ на най-известните модели на марката, а и инструмент за привличане на публика от света на риалити телевизията, бизнеса и социалните мрежи.
Източници: vogue.com, eonline.com, harpersbazaar.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:50 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Тити Титов
12:16 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 урко
12:33 19.10.2026
8 Селянина с колелото
12:41 19.10.2026