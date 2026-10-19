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Кайли Дженър облече сутиен за 50 млн. долара (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Кайли Дженър облече сутиен за 50 млн. долара (СНИМКА)

19 Октомври, 2026 11:45 1 078 8

  • кайли дженър-
  • victoria’s secret-
  • fantasy bra-
  • мода-
  • диаманти

Тя е първата жена извън кръга на Victoria’s Secret Angels, която представя емблематичния Fantasy Bra, моделът е украсен с 4410 диаманта и 75,54-каратов жълт камък

Кайли Дженър облече сутиен за 50 млн. долара (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кайли Дженър превърна дебюта си на подиума на Victoria’s Secret в исторически момент. На ревюто на марката тя представи Fantasy Bra, оценяван на 50 млн. долара, и стана първата жена извън официалния кръг на Victoria’s Secret Angels, получила тази роля.

Бижуто е създадено с 4410 естествени диаманта, а в центъра му е поставен 75,54-каратов жълт диамант. Само централният камък е оценяван на 22 млн. долара. По изработката са работили 15 майстори в продължение на повече от 1000 часа, а готовият модел тежи малко под 1,8 килограма.

Fantasy Bra е изработен в партньорство с Jacob & Co. от Джейкъб Арабо. Дизайнерът е създал модела като произведение на високото ювелирно изкуство, направено от злато и диаманти, без текстилна основа. Екипът е взел точните мерки на Дженър и е правел допълнителни корекции, за да може сутиенът да се движи естествено върху тялото.


Завръщане след осем години

Появата на Дженър съвпадна с връщането на Fantasy Bra на подиума за първи път след 2018 г. Тогава модела носи Елза Хоск, а преди нея емблематичната роля е била поверявана на имена като Клаудия Шифър, Хайди Клум, Тайра Банкс, Жизел Бюндхен, Адриана Лима и Алесандра Амброзио.

Първият Fantasy Bra е представен през 1996 г. от Клаудия Шифър и е оценен на 1 млн. долара. През 2000 г. Жизел Бюндхен носи Red Hot Fantasy Bra за 15 млн. долара, който остава най-скъпият модел в историята на марката до тазгодишното издание.

За ревюто Дженър беше облечена с прозрачна бяла минипола, прозрачни обувки и големи бели крила. Изборът ѝ откъсва Fantasy Bra от дългогодишната традиция ролята да бъде възприемана като признание към утвърден модел на Victoria’s Secret.

„Културна сила“

Креативният директор на Victoria’s Secret Адам Селман защити избора с думите, че Дженър е „културна сила“. Според него тя има влияние едновременно в модата, телевизията, красотата и популярната култура, което я прави подходящо лице за завръщането на най-разпознаваемия аксесоар на марката.

За Дженър това е ново поле отвъд собствените ѝ козметични и модни проекти. За Victoria’s Secret появата ѝ е знак, че Fantasy Bra вече не е само символ на най-известните модели на марката, а и инструмент за привличане на публика от света на риалити телевизията, бизнеса и социалните мрежи.

Източници: vogue.com, eonline.com, harpersbazaar.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    "75,54-каратов жълт камък" такъв подари Баце на една засукана асистентка от Свищака.

    11:50 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити Титов

    3 1 Отговор
    С крачоли ли беще, че го ОБЛЕЧЕ ?

    12:16 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 урко

    0 1 Отговор
    явно трябва да даде още 50 млн понеже половината цици са отвънка

    12:33 19.10.2026

  • 8 Селянина с колелото

    0 0 Отговор
    Уточнявайте бе хора, не сутиенът, а тези 4410 диаманта стуват 50 млн.$ ;-)))

    12:41 19.10.2026