Миранда Кер била на косъм да се върне в шоуто на Victoria’s Secret

Миранда Кер сериозно е обмисляла да се върне на подиума за Victoria’s Secret Fashion Show 2026, но в крайна сметка е отказала поканата. Причината е тревожността, която изпитала при мисълта отново да дефилира по бельо пред публика, споделя самата тя.

„Всички са по бельо. Аз съм на 43 и имам четири момчета“, каза австралийската моделка в епизод на подкаста „Not Skinny But Not Fat“.

Миранда Кер сподели още, че дълго е обмисляла възможността и дори е медитирала върху решението. Въпреки това усещала „топка в стомаха“, която не изчезвала. Тогава си задала въпроса как ще се почувства, ако реши да не участва. Отговорът дошъл веднага — почувствала спокойствие.

„Единственият начин да разреша това беше да кажа: „Добре, няма да участваш в шоуто. Как се чувстваш сега?“

Моделът допълни, че решението ѝ е било подкрепяно от вътрешното усещане, въпреки че част от екипа ѝ я насърчавал да приеме. Според един от оригиналните ангели на Victoria’s Secret поканата е била голяма чест, но настоящият момент в живота ѝ е различен от времето, когато редовно участваше в шоуто.

Шест участия и последен подиум през 2012 г.

Миранда Кер е сред най-разпознаваемите бивши модели на Victoria’s Secret. Тя е дефилирала за марката шест пъти, като първото ѝ участие е през 2006 г., а последното — през 2012 г.

Въпреки отказа моделът е запазила топлите си спомени от миналото. Тя определя поканата да се върне като признание и е подчертала, че за нея е било чест да бъде потърсена отново на 43-годишна възраст и като майка на четири деца.

През септември Кер направи изненадващо завръщане на модния подиум за Stella McCartney. Тя обаче обясни, че е усетила разликата между това дефиле и евентуалното участие във Victoria’s Secret Fashion Show.

По думите ѝ нервността преди шоуто на Stella McCartney е била различна. Там тя се е чувствала в синхрон с елегантната визия на марката, докато перспективата да се появи отново по бельо е предизвикала по-силна тревога.

Днес Миранда Кер съчетава работата по козметичната си линия Kora Organics с грижите за синовете си Флин, Харт, Майлс и Пиер. Флин е от връзката ѝ с Орландо Блум, а трите ѝ по-малки деца са от съпруга ѝ Евън Шпигел, за когото се омъжи през 2017 г.