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Миранда Кер била на косъм да се върне в шоуто на Victoria’s Secret
  Тема: Известни личности

Миранда Кер била на косъм да се върне в шоуто на Victoria’s Secret

4 Ноември, 2026 16:31 711 1

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  • евън шпигел

43-годишният модел сериозно обмисляла участие, но тревожността от дефиле по бельо я накарала да промени решението си

Миранда Кер била на косъм да се върне в шоуто на Victoria’s Secret - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Миранда Кер сериозно е обмисляла да се върне на подиума за Victoria’s Secret Fashion Show 2026, но в крайна сметка е отказала поканата. Причината е тревожността, която изпитала при мисълта отново да дефилира по бельо пред публика, споделя самата тя.

„Всички са по бельо. Аз съм на 43 и имам четири момчета“, каза австралийската моделка в епизод на подкаста „Not Skinny But Not Fat“.

Миранда Кер сподели още, че дълго е обмисляла възможността и дори е медитирала върху решението. Въпреки това усещала „топка в стомаха“, която не изчезвала. Тогава си задала въпроса как ще се почувства, ако реши да не участва. Отговорът дошъл веднага — почувствала спокойствие.

„Единственият начин да разреша това беше да кажа: „Добре, няма да участваш в шоуто. Как се чувстваш сега?“

Моделът допълни, че решението ѝ е било подкрепяно от вътрешното усещане, въпреки че част от екипа ѝ я насърчавал да приеме. Според един от оригиналните ангели на Victoria’s Secret поканата е била голяма чест, но настоящият момент в живота ѝ е различен от времето, когато редовно участваше в шоуто.

Шест участия и последен подиум през 2012 г.

Миранда Кер е сред най-разпознаваемите бивши модели на Victoria’s Secret. Тя е дефилирала за марката шест пъти, като първото ѝ участие е през 2006 г., а последното — през 2012 г.

Въпреки отказа моделът е запазила топлите си спомени от миналото. Тя определя поканата да се върне като признание и е подчертала, че за нея е било чест да бъде потърсена отново на 43-годишна възраст и като майка на четири деца.

През септември Кер направи изненадващо завръщане на модния подиум за Stella McCartney. Тя обаче обясни, че е усетила разликата между това дефиле и евентуалното участие във Victoria’s Secret Fashion Show.

По думите ѝ нервността преди шоуто на Stella McCartney е била различна. Там тя се е чувствала в синхрон с елегантната визия на марката, докато перспективата да се появи отново по бельо е предизвикала по-силна тревога.

Днес Миранда Кер съчетава работата по козметичната си линия Kora Organics с грижите за синовете си Флин, Харт, Майлс и Пиер. Флин е от връзката ѝ с Орландо Блум, а трите ѝ по-малки деца са от съпруга ѝ Евън Шпигел, за когото се омъжи през 2017 г.


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  • 1 Това

    1 0 Отговор
    Малко като моя срам в инфраред сауната!
    Винаги ми изправя нещото, а аз винаги мятам отгоре хавлия, за да не бера срам като изскочи от банските! Ама гадината започва да повдига и хавлията, и госпожите пак започват да се ръгат с лакти!

    16:40 04.11.2026