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Майли Сайръс твърди, че Доли Партън ѝ е дала знак от отвъдното (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Майли Сайръс твърди, че Доли Партън ѝ е дала знак от отвъдното (ВИДЕО)

20 Октомври, 2026 15:59 647 7

  • майли сайръс-
  • доли партън-
  • хана монтана

Певицата разказа пред близо 18 000 души, че светлините в дома ѝ започнали да премигват, след като помолила покойната си кръстница за знак

Майли Сайръс твърди, че Доли Партън ѝ е дала знак от отвъдното (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Майли Сайръс разказа пред разпродадената публика в „Холивуд Боул“, че покойната ѝ кръстница Доли Партън ѝ е изпратила знак след смъртта си. По думите на певицата, светлините в коридора на дома ѝ започнали да премигват, след като тя помолила "леля Доли" да ѝ покаже, че е наблизо.

„Имам манекен на Доли в спалнята си. Тя ми го подари за Коледа. Облечен е като нея и е направен да прилича на нея“, каза Сайръс на концерта си в Лос Анджелис. Тя обясни, че в момент, когато била сама, пуснала на манекена видео с изпълнение на „Jolene“, запалила свещ и оставила цвете.

„Казах: „Доли, ако си тук в момента, премигни със светлините“, разказа певицата. След това, по думите ѝ, целият коридор започнал да премигва. Майли Сайръс подчерта, че годеникът ѝ Макс Морандо бил наблизо, но не знаел какво е казала.

„Знам, че Доли е тук с мен тази вечер. Изпитвам някои от чувствата, от които най-много се страхувам, но това, че тя е тук, ми помага да премина през тях, както и това, че вие сте тук“, каза Майли пред публиката, след което изпълни легендарния хит на Доли Партън "Jolene".

Емоционална почит към кръстницата ѝ

По-късно през вечерта Майли Сайръс се разчувства, докато държеше снимка на Доли Партън и пееше своята песен „Used to Be Young“. „Нека леля Доли ви чуе“, каза тя на феновете си в залата.

По време на концерта беше показана и звездата на Доли Партън от Алеята на славата в Холивуд. Майли посвети на кръстницата си и песента „Walk of Fame“. В края на шоуто тя изпълни „Flowers“, с която спечели награда „Грами“.

Певицата посвети на кънтри звездата и предишния си концерт в „Холивуд Боул“. „Аз и Доли сме вечни. Нищо в този живот не може да ни раздели. И ще я видя отново. Нямам търпение, защото ми липсва“, каза Майли пред публиката.

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. на 80 години след кратка битка с рак. Тя беше близка приятелка на Били Рей Сайръс, който я е помолил да стане кръстница на дъщеря му Майли, родена през 1992 г.

Двете певици многократно са споделяли сцената. Сред общите им изпълнения е „Jolene“ на специалното предаване „Доли празнува 25 години Доливуд“ през 2010 г. и на наградите „Грами“ през 2019 г. Доли Партън участва и в няколко епизода на сериала „Хана Монтана“, където играе себе си.

След смъртта на кънтри певицата Майли Сайръс написа, че най-съкровените моменти между тях ще останат лични. „Винаги ще я обичам и ще искам да я направя горда“, заяви тя в публикация, цитирана от Page Six.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 звездите ми го говорят

    4 0 Отговор
    Десет дена не бяхте писали за овцата Доли, знаех си, че няма да издържите.

    16:17 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И това употребявало

    3 0 Отговор
    Но този път здраво е предозирало!

    16:45 20.10.2026

  • 5 урко

    3 0 Отговор
    Майлито да намали белото, че скоро и други знаци от отвъдното ще вземе да получава 7479

    16:54 20.10.2026

  • 6 Ха,ха

    1 0 Отговор
    И кво вика,как е там,щото тука е кочина🤣🤣

    16:57 20.10.2026

  • 7 Няма как

    0 0 Отговор
    да се спрете, нали? Пфу.

    17:37 20.10.2026