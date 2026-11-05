Скандал около племенника на Доли Партън след смъртта ѝ

Нови съдебни документи задълбочиха конфликта около наследството на Доли Партън и нейния племенник Брайън Сивър. В искане, подадено от компанията She's Alive LLC, се търсят записи от полицейски камери в болницата Vanderbilt-Ingram Cancer Center в Нешвил за 24 и 25 август – деня преди и деня на смъртта на певицата.

В документа се посочва, че записите може да съдържат „сблъсък“ между Сивър и полицейски служители. Партън почина на 25 август 2026 г. на 80 години след кратко боледуване от рак. Сивър, който повече от две десетилетия е ръководел охраната ѝ, съобщи публично за смъртта ѝ във видеозапис, подготвен по нейно желание.

Противоречие около призовката

Според TMZ Сивър е посетил болницата, за да обсъди организацията по преместването на тялото на Партън към погребален дом. Източници, близки до него, твърдят, че не е имало физическа разпра и че той не е бил глобяван или задържан.

Случаят е допълнително усложнен от твърдението на адвоката на наследството, че не е разрешавал издаването на призовката. По данни на WKRN защитата на Сивър е посочила, че документът е бил представен пред болницата без съгласието на юриста, чието име фигурира върху него. Адвокатът е заявил, че лечебното заведение е било уведомено да не изпълнява искането.

Така към момента е потвърдено само, че е съществувало съдебно искане за получаване на записите. Самият видеоматериал не е публикуван, а публично достъпно потвърждение от полицията за сблъсък със Сивър не е представено.

Семейният спор стигна до съд

Конфликтът между Сивър и управляващите наследството на Партън започна да се развива публично през септември. Компанията She's Alive обвини племенника, че е отправял заплахи и е опитвал да се намесва в управлението на бизнесите и професионалното наследство на певицата.

Съдът в Тенеси издаде временна ограничителна заповед срещу Сивър и неговата охранителна фирма. Тя забранява на двамата да посещават обекти на She's Alive, да контактуват със служители и бизнес партньори на компанията или да се намират на по-малко от около 305 метра от тях. Асошиейтед прес съобщи, че полицията в Нешвил не разполага с доклад срещу Сивър.

В своя съдебна декларация Сивър отхвърля твърденията за заплахи и описва съобщенията, представени срещу него, като „личен разговор между двама приятели, които са били разстроени, скърбящи и са обсъждали стратегия“. Той твърди, че не е заплашвал компании, служители или бизнес партньори на Партън.

Предстои съдът да реши как ще бъдат разгледани исканията, свързани с призовката и достъпа до записите. До публикуването на полицейските камери или на официален доклад остава неустановено дали в болницата действително е имало сблъсък между Брайън Сивър и органите на реда.

Източници: apnews.com, tmz.com, wkrn.com