Майли Сайръс и музикантът Макс Морондо са сключили брак на частна церемония в Палм Спрингс, Калифорния, на 21 ноември. Новината е потвърдена от няколко източника пред People, а Entertainment Tonight първа е съобщила за сватбата. Подробностите около събитието остават ограничени, тъй като двойката е запазила плановете си в тайна.

На церемонията са присъствали близки членове на семейството, сред които майката на певицата Тиш Сайръс и сестра ѝ Ноа. Снимки, публикувани след сватбата, показват Майли и Морондо край басейн, под арка, украсена с бели цветя. Вечерта преди тържеството двамата са организирали вечеря за свои близки.

Връзката започна през 2021 г.

Сайръс и Морондо са свързвани романтично от 2021 г. Двамата се запознават на среща, уредена от общи познати, а по-късно са забелязани заедно по време на телевизионното шоу Miley’s New Year’s Eve Party. Морондо е барабанист на рок групата Liily и е на 28 години, докато Сайръс е на 33.

„Бяхме изпратени на среща на сляпо“, разказа Сайръс пред британския Vogue през 2023 г. Тогава тя уточни, че за нея срещата е била истински изненадваща, но Морондо вече е знаел коя е.

Годежът беше обявен през 2025 г.

Двойката потвърди годежа си през декември 2025 г., след като Сайръс се появи с диамантен пръстен на премиерата на филма „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис. По-късно Морондо разказа, че е предложил брак по време на пътуване до Япония, след посещение в Токио и Киото.

Пред Good Morning America Сайръс описа предложението като момент, в който е успяла напълно да се отпусне: „Не се изненадвам лесно, защото обичам да контролирам всяка ситуация. А тогава напълно се оставих на момента.“ Тя определи Морондо като „страхотен партньор“ и каза, че той е подкрепил личното ѝ развитие през последните години.

Сватбата е втори брак за Майли Сайръс. Преди това певицата беше омъжена за актьора Лиъм Хемсуърт. Двамата сключиха брак през декември 2018 г., разделиха се през август 2019 г., а разводът им беше финализиран през януари 2020 г.

Източници: aol.com, elle.com, goodmorningamerica.com