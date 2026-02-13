Новини
Съдебен лекар твърди, че Джефри Епстийн е удушен, не обесен

13 Февруари, 2026 17:58 1 229 15

Лекарят иска преразглеждане на аутопсията на финансиста, за който до последно се знае, че се е обесил в затвора

Съдебен лекар твърди, че Джефри Епстийн е удушен, не обесен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Близо седем години след смъртта на Джефри Епстийн нови разкрития и публични изявления отново поставят под съмнение официалната версия за кончината му в килията на нюйоркския арест през август 2019 г.

Патологът д-р Майкъл Бейдън, присъствал като наблюдател по време на аутопсията от името на семейството на финансиста, заяви в интервю за британски медии, че според него смъртта най-вероятно е настъпила вследствие на удушаване, а не чрез обесване. Той призова за ново разследване на причината и начина на настъпване на смъртта, като подчерта, че заключенията му остават непроменени от 2019 г. насам.

Джефри Епстийн бе открит в безсъзнание в килията си в столичния поправителен център в Манхатън на 10 август 2019 г., докато очакваше съдебен процес по федерални обвинения за трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и заговор. Официалното становище на съдебната медицина в Ню Йорк, подписано от тогавашния главен съдебен лекар д-р Барбара Сампсън, гласи, че става дума за самоубийство чрез обесване.

Д-р Бейдън, който не е извършил самата аутопсия, но е присъствал по време на процедурата, твърди, че констатациите са били „неубедителни“ и че първоначално е било отбелязано, че начинът на смъртта е „в процес на изясняване“. По думите му окончателното заключение за самоубийство е било обявено няколко дни по-късно. Той акцентира върху наличието на три счупвания в областта на шията – на лявата подезична кост и на хрущяла на щитовидната жлеза от двете страни – като отбелязва, че подобна комбинация е по-характерна за насилствено удушаване.

От своя страна д-р Сампсън по-рано публично защити заключението си, като заяви, че подобни фрактури могат да се наблюдават както при самоубийство чрез обесване, така и при убийство.

Случаят отново излезе на преден план след публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на над три милиона страници документи, свързани с Епстийн. Сред тях се съдържат нови детайли, включително видеозаписи от нощта преди смъртта му. В един от докладите се споменава неидентифицирана фигура в оранжево, заснета от охранителна камера около 22:39 ч. на 9 август 2019 г., изкачваща стълбището към сектора, в който е бил настанен Епстийн. Анализите на Федералното бюро за разследване и Службата на генералния инспектор към Министерството на правосъдието се разминават относно това дали става дума за затворник или за служител.

Допълнителни въпроси пораждат и установените пропуски в охраната. Според официални доклади нощните проверки в 3:00 и 5:00 ч. не са били извършени, а част от камерите в района не са функционирали коректно. Това е довело до невъзможност да бъде възстановена пълна хронология на последните часове от живота му.

В публикуваните материали се съдържат и твърдения, че след смъртта му е била организирана заблуждаваща операция с цел отклоняване на вниманието на медиите, събрани пред затвора. Според вътрешни бележки служители са използвали импровизирана „примамка“, за да насочат журналистите към едно превозно средство, докато тялото е било транспортирано с друго.

Официалните институции, включително Министерството на правосъдието и ФБР, поддържат позицията, че няма доказателства за убийство и че Джефри Епстийн е сложил край на живота си сам. Въпреки това новите разкрития и продължаващите разминавания в интерпретацията на съдебномедицинските данни подхранват обществения интерес към един от най-обсъжданите случаи в съвременната американска съдебна практика.

Джефри Епстийн, на 66 години към момента на смъртта си, бе арестуван на 6 юли 2019 г. и пледира невинен по повдигнатите му обвинения. Делото срещу него бе прекратено след смъртта му, но последвалите разследвания и съдебни процедури, свързани с неговата мрежа от контакти и предполагаеми съучастници, продължават да имат международен отзвук.


  • 1 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Българският Епщайн -Дими Паница беше убит в Париж през 2011 г защото искаше да се оттегли.Той създава шпионските НПО в България през 1992 г.Негови протежета са Гюров и Калушев.

    18:01 13.02.2026

  • 2 дцмм

    13 1 Отговор
    Няма как да е друго , там е намесена световна сатанинска секта

    Коментиран от #7

    18:08 13.02.2026

  • 3 Амиии

    14 0 Отговор
    То абсолютно ясно, че са го самоубили!

    18:09 13.02.2026

  • 4 бай Даньо

    0 3 Отговор
    Убуши го Бойко Путин помага!

    18:13 13.02.2026

  • 5 Удушен

    8 0 Отговор
    По правилата и ценностите на клиентите

    18:15 13.02.2026

  • 6 Госあ

    7 0 Отговор
    Иииихааа щом у сащ въртат такива пинизи, представям си чичковите тиквеничета кʼво праат у нашето следствие ! И още по-големия проблем е, че дори да са безпристрастни по някакво чудо небесно, некадърността им ще изиграе същата роля

    18:19 13.02.2026

  • 7 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "дцмм":

    Там е намесен аверчето му тръмп

    18:20 13.02.2026

  • 8 след дъжд качулка

    4 0 Отговор
    ИДГл.п-р сараф да назначи незабавно повторна аутопсия и по сините следи по кожата да се установи протриване от въже или от палци. 😜😜
    А това че е крайно неудобен свидетел за клинтчо, тръмптчо и сие , означава логично организиране на елиминацията му.

    18:20 13.02.2026

  • 9 хаха

    5 0 Отговор
    Стой та гледай като се гътне пеДоналд Шпората след около година,какви лекари ще излезат да свидетелстват.

    18:21 13.02.2026

  • 10 Мъж

    3 0 Отговор
    Факти подкрепят педофилите , сигнал до ДАНС. Кинг Адамс минимаркет Никол подкрепят педофили , подкрепят тезите на Хаджигенов че педофилията не е престъпление. Хората трябва да знаят истината.

    18:25 13.02.2026

  • 11 новите факти

    7 0 Отговор
    Нито е удушен, нито е обесен. Никой не го е виждал мъртъв.

    18:27 13.02.2026

  • 12 Танцьорка по сигурността

    5 0 Отговор
    Самоудошил се е.

    18:29 13.02.2026

  • 13 Три неща, които не могат да увиснат сами

    1 0 Отговор
    Коледната украса, адете на коча, и джефри епстиийн!

    18:44 13.02.2026

  • 14 Майстора

    1 1 Отговор
    Педофилите в затвора често се "обесват".А понякога наистина го правят, като се има предвид какво им се случва всяка нощ.
    Това е и мотивацията на педофилите от Петрохан да се самоубият, като знаят какво ги чака в пандиза.

    18:48 13.02.2026

  • 15 Тома

    0 0 Отговор
    А преди да го удушат черните го ..........

    18:49 13.02.2026