Съдебен лекар твърди, че Джефри Епстийн е удушен, не обесен

Близо седем години след смъртта на Джефри Епстийн нови разкрития и публични изявления отново поставят под съмнение официалната версия за кончината му в килията на нюйоркския арест през август 2019 г.

Патологът д-р Майкъл Бейдън, присъствал като наблюдател по време на аутопсията от името на семейството на финансиста, заяви в интервю за британски медии, че според него смъртта най-вероятно е настъпила вследствие на удушаване, а не чрез обесване. Той призова за ново разследване на причината и начина на настъпване на смъртта, като подчерта, че заключенията му остават непроменени от 2019 г. насам.

Джефри Епстийн бе открит в безсъзнание в килията си в столичния поправителен център в Манхатън на 10 август 2019 г., докато очакваше съдебен процес по федерални обвинения за трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и заговор. Официалното становище на съдебната медицина в Ню Йорк, подписано от тогавашния главен съдебен лекар д-р Барбара Сампсън, гласи, че става дума за самоубийство чрез обесване.

Д-р Бейдън, който не е извършил самата аутопсия, но е присъствал по време на процедурата, твърди, че констатациите са били „неубедителни“ и че първоначално е било отбелязано, че начинът на смъртта е „в процес на изясняване“. По думите му окончателното заключение за самоубийство е било обявено няколко дни по-късно. Той акцентира върху наличието на три счупвания в областта на шията – на лявата подезична кост и на хрущяла на щитовидната жлеза от двете страни – като отбелязва, че подобна комбинация е по-характерна за насилствено удушаване.

От своя страна д-р Сампсън по-рано публично защити заключението си, като заяви, че подобни фрактури могат да се наблюдават както при самоубийство чрез обесване, така и при убийство.

Случаят отново излезе на преден план след публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на над три милиона страници документи, свързани с Епстийн. Сред тях се съдържат нови детайли, включително видеозаписи от нощта преди смъртта му. В един от докладите се споменава неидентифицирана фигура в оранжево, заснета от охранителна камера около 22:39 ч. на 9 август 2019 г., изкачваща стълбището към сектора, в който е бил настанен Епстийн. Анализите на Федералното бюро за разследване и Службата на генералния инспектор към Министерството на правосъдието се разминават относно това дали става дума за затворник или за служител.

Допълнителни въпроси пораждат и установените пропуски в охраната. Според официални доклади нощните проверки в 3:00 и 5:00 ч. не са били извършени, а част от камерите в района не са функционирали коректно. Това е довело до невъзможност да бъде възстановена пълна хронология на последните часове от живота му.

В публикуваните материали се съдържат и твърдения, че след смъртта му е била организирана заблуждаваща операция с цел отклоняване на вниманието на медиите, събрани пред затвора. Според вътрешни бележки служители са използвали импровизирана „примамка“, за да насочат журналистите към едно превозно средство, докато тялото е било транспортирано с друго.

Официалните институции, включително Министерството на правосъдието и ФБР, поддържат позицията, че няма доказателства за убийство и че Джефри Епстийн е сложил край на живота си сам. Въпреки това новите разкрития и продължаващите разминавания в интерпретацията на съдебномедицинските данни подхранват обществения интерес към един от най-обсъжданите случаи в съвременната американска съдебна практика.

Джефри Епстийн, на 66 години към момента на смъртта си, бе арестуван на 6 юли 2019 г. и пледира невинен по повдигнатите му обвинения. Делото срещу него бе прекратено след смъртта му, но последвалите разследвания и съдебни процедури, свързани с неговата мрежа от контакти и предполагаеми съучастници, продължават да имат международен отзвук.