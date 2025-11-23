Джефри Естийн предоставял финансови услуги на покойната кралица Елизабет II

Скандалният Джефри Епстийн е предоставял финансови услуги на покойната кралица Елизабет II, пише Daily Express, позовавайки се на имейли, свързани със случая.

Според вестника, един от приблизително 23-те хиляди документа по делото Епстийн, публикувани от Конгреса на САЩ миналата седмица, гласи, че носителят на Нобелова награда физик Мъри Гел-Ман е заявил, че е имал „впечатлението, че кралицата на Англия е сред клиентите на Джефри Епстийн“.

Вестникът обяснява, че документите цитират твърденията на Гел-Ман, че Епстийн е предоставял финансови услуги на покойната кралица. Изданието отбелязва, че в книгата си от 1994 г. самият учен е признал, че е получавал финансова подкрепа от Епстийн. През 2003 г. той се включил множеството поздравления за рождения ден на финансиста, а през 2011 г. е присъствал на събитие на частния остров на Джефри Епстийн. Името му се появява и в книга, съдържаща адреси на близки познати на Епстийн. Гел-Ман почина през 2019 г.

Според вестника документите показват също, че Андрю, братът на настоящия крал на Великобритания, Чарлз III, когото по-късно той лиши от титлата принц, е поканил Джефри Епстийн и неговата съучастничка, Гилейн Максуел, на рождения ден на кралица Елизабет II през 2000 г. в замъка Уиндзор.

Бъкингамският дворец отказа коментар по информацията на вестника.