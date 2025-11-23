Новини
Джефри Естийн предоставял финансови услуги на покойната кралица Елизабет II

Джефри Естийн предоставял финансови услуги на покойната кралица Елизабет II

23 Ноември, 2025 15:14 1 543 7

Андрю е поканил Епстийн и съучастничката му Гилейн Максуел на рождения ден на кралицата през 2000 г.

Джефри Естийн предоставял финансови услуги на покойната кралица Елизабет II - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Скандалният Джефри Епстийн е предоставял финансови услуги на покойната кралица Елизабет II, пише Daily Express, позовавайки се на имейли, свързани със случая.

Според вестника, един от приблизително 23-те хиляди документа по делото Епстийн, публикувани от Конгреса на САЩ миналата седмица, гласи, че носителят на Нобелова награда физик Мъри Гел-Ман е заявил, че е имал „впечатлението, че кралицата на Англия е сред клиентите на Джефри Епстийн“.

Вестникът обяснява, че документите цитират твърденията на Гел-Ман, че Епстийн е предоставял финансови услуги на покойната кралица. Изданието отбелязва, че в книгата си от 1994 г. самият учен е признал, че е получавал финансова подкрепа от Епстийн. През 2003 г. той се включил множеството поздравления за рождения ден на финансиста, а през 2011 г. е присъствал на събитие на частния остров на Джефри Епстийн. Името му се появява и в книга, съдържаща адреси на близки познати на Епстийн. Гел-Ман почина през 2019 г.

Според вестника документите показват също, че Андрю, братът на настоящия крал на Великобритания, Чарлз III, когото по-късно той лиши от титлата принц, е поканил Джефри Епстийн и неговата съучастничка, Гилейн Максуел, на рождения ден на кралица Елизабет II през 2000 г. в замъка Уиндзор.

Бъкингамският дворец отказа коментар по информацията на вестника.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    14 0 Отговор
    Само финансови ли? 😎

    Коментиран от #4

    15:16 23.11.2025

  • 2 си дзън

    4 15 Отговор
    И аз като Ванга "имам впечатлението", че русията ке се разпадне.

    Коментиран от #7

    15:18 23.11.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Предоставял финансови и сексуални услуги. 💋🐞😎🥳🤣👍

    15:39 23.11.2025

  • 4 Раданч Татлът🐵🐵

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Имало е и кекс.🖕

    15:41 23.11.2025

  • 5 Пенчо

    15 1 Отговор
    Любимият ни запад, гнил, покварен но с претенции за морален и правен стожер на света! Трагедия!

    15:44 23.11.2025

  • 6 Наблюдател

    12 1 Отговор
    Май ще се окаже, че цекият западен "Елит" е замесен в тая мръсна и отвратителна история.

    15:57 23.11.2025

  • 7 Вангел Гущера

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ако усетиш едно впечатление зад теб ,
    вече е късно !

    18:40 23.11.2025